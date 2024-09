Stekla zunanja revizija nakupa sodne stavbe na Litijski

Ministrstvo je julija izvedlo tako imenovano evidenčno naročilo za izvedbo forenzične preiskave postopka nakupa stavbe na Litijski. Kot so takrat pojasnili, želijo z njo pridobiti mnenje neodvisne institucije o pravilnosti izvedbe nakupa stavbe na Litijski "glede na vse dvome, ki so se pojavili o nepristranski izvedbi notranje revizije".

Vsebina poročila notranje revizije nakupa stavbe na Litijski uradno ni znana, saj po mnenju ministrstva in Informacijskega pooblaščenca ne gre za informacijo javnega značaja. Mediji, ki so poročilo pridobili neuradno, pa so konec junija poročali, da med drugim obremenjuje nekdanjo ministrico za pravosodje Dominiko Švarc Pipan, ministra za finance Klemna Boštjančiča in premierja Roberta Goloba.

Na ministrstvu za finance so takrat očitke o nezakonitem ravnanju pri prerazporejanju sredstev zavrnili, v kabinetu pa, da je bil premier Golob o nakupu podrobno seznanjen. Takratna ministrica Dominika Švarc Pipan, ki je februarja zaradi dogajanja v zvezi z nakupom ponudila odstop, je bila do poročila kritična, saj da s prstom kaže na tiste, ki so zagotovili sredstva, ne pa na tiste, ki so odločevalce "zavedli s prevaro, prirejeno in ponarejeno dokumentacijo".

Ministrstvo za pravosodje pred nakupom ni naročilo svoje preverbe cene stavbe, ampak je sprejelo cenitev, ki jo je naročil in plačal prodajalec, podjetnik Sebastjan Vežnaver. Slednji je zanjo leta 2020 odštel 1,7 milijona evrov, sodna cenilka gradbene stroke in nepremičnin pa je stavbo, preden jo je kupil Vežnaver, ocenila na 2,9 milijona evrov. Cenitev stavbe, ki jo je naročilo državno odvetništvo, je aprila sicer pokazala, da je tržna ocenjena vrednost stavbe na dan sklenitve kupoprodajne pogodbe znašala šest milijonov evrov.

Golob je sedanjo ministrico za pravosodje Andrejo Katič julija pozval, da razčisti postopek nastanka poročila. Ministrica je vodji službe za notranjo revizijo Suzani Hötzl poslala pisna vprašanja in se želela z njo sestati. Prejšnji teden so na ministrstvu za STA pojasnili, da je revizorka še vedno odsotna.

Nacionalni preiskovalni urad (NPU) je marca opravil hišne preiskave v poslovnih in zasebnih prostorih ter prostorih enega od državnih organov. Zlorabe položaja pri poslu je bilo takrat osumljenih 13 ljudi, protipravna premoženjska korist, ki je nastala s storitvijo kaznivega dejanja, pa po takratnih navedbah NPU znaša najmanj 3,4 milijona evrov. Maja so preiskovalci izvedli dodatne štiri hišne preiskave, s čimer se je število osumljenih v preiskavi povečalo. Več informacij zaradi varovanja interesa predkazenskega postopka niso posredovali.

Zadevo pregleduje tudi urad za nadzor proračuna ministrstva za finance. Kot so danes potrdili za STA, je izredni pregled skladnosti delovanja notranje revizije ministrstva za pravosodje z usmeritvami za državno notranje revidiranje še v teku.

Pravilnost nakupa stavbe na Litijski pa je v okviru revizije realizacije lanskega proračuna pod drobnogled vzelo tudi računsko sodišče. Izdajo zaključnega poročila je po navedbah računskega sodišča pričakovati v začetku septembra.