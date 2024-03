Steklarna Rogaška zanika izvor sadre, kljub pritožbi jo bo odstranila

Inšpektorat RS za okolje in energijo je v ugotovitvenem postopku zaključil, da je Steklarna Rogaška izvirni povzročitelj sadre, ki je bila pred okoli dvema letoma odložena na kmetijska zemljišča na Koroškem. Steklarni Rogaška je zato z januarja letos izdano odločbo naložil, da mora do 10. aprila letos s štirih lokacij na Koroškem odstraniti skupno 358 kubičnih metrov odpadne sadre in predložiti dokazila o obdelavi, so v torek pojasnili na inšpektoratu.

Steklarna Rogaška, ki je v lasti finske skupine Fiskars, se je na odločbo pritožila, saj se z vsebino odločitve ne strinja. "Dejansko stanje v odločbi ni bilo pravilno ugotovljeno, saj odložena sadra ne izvira iz Steklarne Rogaška, kar je bilo ugotovljeno v drugem inšpekcijskem postopku, ki je tudi že pravnomočno zaključen," so pisno navedli v Steklarni Rogaška. Za kateri inšpekcijski postopek gre, niso navedli.

Ob tem so zapisali, da Steklarna Rogaška vedno deluje v skladu z okoljsko zakonodajo, zato bodo spoštovali mandat in odstranili sadro s polj, čeprav pritožbeni postopki do 10. aprila letos še ne bodo končani.

"Ne komentiramo ravnanj naše dobavne verige, vendar v celoti spoštujemo vsa okoljska in druga varnostna vprašanja in pričakujemo enako od naših partnerjev," so še navedli v podjetju. Na vprašanja o tem, koliko prevzemnikov sicer iz podjetja odvaža sadro in kam jo odvažajo na obdelavo, pa niso odgovorili.

Poudarili so še, da Steklarna Rogaška svojo dejavnost opravlja odgovorno, da se poslužuje ukrepov za zmanjšanje in preprečevanje obremenjevanja okolja in v svojo dejavnost uvaja za okolje manj škodljive postopke in tehnologije.

Nekateri koroški kmetje so v prepričanju, da gre za apno, s katerim sicer izboljšujejo kakovost kmetijskih zemljišč, s težkimi kovinami obremenjeno sadro pred dvema letoma po svojih zemljiščih tudi že raztrosili. Z zadevo se je tako ukvarjalo več inšpektoratov, med drugim kmetijski, in pa tudi nekaj drugih institucij.

Kriminalisti Policijske uprave Celje so preiskavo v zvezi s tem zaključili lani poleti, ko so sporočili, da so na Okrožno državno tožilstvo v Slovenj Gradcu podali kazensko ovadbo za osem kaznivih dejanj obremenjevanja in uničevanja okolja zoper pet fizičnih in dve pravni osebi.

Na slovenjgraškem tožilstvu so v zvezi s tem danes navedli, da bo državnotožilska odločitev v tej zadevi sprejeta v kratkem, vsekakor do konca marca letos.