Stekle priprave na gradnjo nove zdravstvene postaje v Mariboru

Novo zdravstveno postajo bodo zgradili na mestu sedanje na robu Magdalenskega parka. Obstoječa stavba je dotrajana, zato so že vrsto let napovedovali postavitev nove.

"Trenutno smo v zaključni fazi projektiranja. Predviden začetek del je spomladi 2022 oziroma takoj po zaključku javnega naročila za izvedbo gradbeno obrtnih in inštalacijskih del, ki bodo vključevala tudi rušitev obstoječega objekta. Dela naj bi zaključili predvidoma sredi leta 2023," so povedali na mariborski občini.

Predlagali vzpostavitev koridorja, ki ga imenujejo Taborska promenada

Na javni natečaj za izbiro najprimernejše arhitekturne rešitve, ki ga je Mestna občina Maribor v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije objavila aprila lani, je prispelo 16 elaboratov, med njimi pa je bila kot najprimernejša izbrana rešitev skupine avtorjev s prvopodpisanim Urošem Lobnikom.

Avtorji s predlagano vzpostavitvijo koridorja, ki ga imenujejo Taborska promenada, povezujejo zdravstveno postajo s srednjimi šolami na jugu ter Magdalenskim parkom in železniškim postajališčem na severu. Dvonadstropni objekt s tlorisom v obliki črke L in podzemno garažo naj bi imel fasado iz vertikalnih lamel in odprt pokrit atrij, ki takoj po vstopu v objekt nudi pogled na vse etaže.

Investicija v višini 8,5 milijona evrov

Investicija je po najnovejših navedbah občine ocenjena na 8,5 milijona evrov in jo bodo sofinancirali Mestna občina Maribor, Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca, Lekarna Maribor in ostale občine soustanoviteljice omenjenega zdravstvenega doma.

V omenjeni zdravstveni postaji je imel mariborski zdravstveni dom več ambulant družinske medicine in službe za zdravstveno varstvo otrok in mladine. Na tej lokaciji so delovale tudi specialistične ambulante, med njimi ortopedska, dermatološka in urološka ambulanta. Te so pred dnevi preselili v stavbo na Dvorakovi ulici 5, kjer je nekoč deloval center za socialno delo, Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor pa v prihodnje v njih načrtuje ureditev stanovanj za mlade.