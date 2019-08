Stekle priprave za velika sanacijska dela na gorenjski avtocesti

Med obnovitvenimi deli, ki naj bi stekla najpozneje 2. septembra, bo promet urejen po dveh zoženih pasovih v vsako smer vožnje. Ključno pa bo spremljati prometno signalizacijo in se pravočasno razvrstiti na pravilni prometni pas, ker ga potem ne bo več mogoče menjati. Kdor bo zapeljal mimo priključka Kranj zahod po levem pasu, se z avtoceste ne bo mogel izključiti vse do priključka Brezje, kar je okoli 14 kilometrov od vstopa v delovno zaporo, je opozoril vodja Darsove izpostave na Podtaboru Milomir Dejanović .

Posebno pozornost bo od njih terjalo tudi razširjeno krožišče na Primskovem v Kranju. Hkrati z zaključnimi deli na krožišču Primskovo pa že potekajo priprave na obsežnejša dela na gorenjski avtocesti. Med priključkoma Kranj vzhod in Brezje proti Karavankam bodo preplastili devet kilometrov vozišča. Obnovljeni bodo tudi izvozi z avtoceste in uvozi nanjo iz smeri Ljubljane proti Karavankam na priključkih Kranj zahod in Naklo ter štirje kraki razcepa Podtabor.

Zaradi obnove bodo potrebne tudi popolne zapore priključka Kranj zahod v smeri Karavank, in sicer predvidoma med 9. in 30. septembrom in v isti smeri tudi priključka Naklo, predvidoma med 1. in 7. oktobrom. Na razcepu Podtabor pa so predvidene večinoma delne zapore in občasno nekajdnevne popolne zapore posameznega uvoznega ali izvoznega kraka.

Istočasno so se že začela tudi pripravljalna dela za sanacijo viaduktov Podmežakla 1 in 2 na avtocestnem odseku med priključkoma Lipce in Hrušica v obeh smereh. Po pripravljalnih delih bodo stekla gradbena dela na smernem vozišču avtoceste proti Karavankam. Promet bo med obnovitvenimi deli urejen po drugi polovici avtoceste dvosmerno, po enem pasu v vsako smer vožnje.

Dela na obseg odsekih bo izvajala Gorenjska gradbena družba, končana pa naj bi bila še pred zimo. Dela od Kranja do Brezij bodo stala 5,75 milijona evrov, na območju Jesenic pa 1,1 milijona evrov brez davka na dodano vrednost.