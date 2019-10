Steklene ampulce z zakladom za vašo kožo

Medicinska kozmetika Eubos je tržišču predstavila nove izdelke, ki v sekundi naredijo spremembo na vaši koži. Ne, ne bodo vam odvzele let, bodo pa vaši koži omogočile, da se bo nahranila, obnovila in zasijala v vsej svoji lepoti.

Foto: Pixabay

V svetu kozmetike serumi postajajo vedno bolj popularni. Zakaj? Ker je naše življenje vedno bolj intenzivno, tudi naša koža potrebuje vedno bolj intenzivno nego. Specifično usmerjeno na en problem, ki ga serum rešuje celostno.

Tako IN A SECOND linija iz Eubosa rešuje tri tipične težave, ki jih imamo občasno vsi s kožo: Dehidracijo, mlahavost in utrujenost, ki kožo sivo obarva. IN A SECOND linija vsebuje tri izdelke: CAVIAR GLOW BOOST – kaviar za sijaj kože BIPHASE HYDRO BOOST – za intenzivno navlaženost kože BIPHASE COLLAGEN BOOST – za obnovo čvrstosti kože Svoje izdelke so v Eubosu sestavili tako, da s pomočjo koncentriranih sestavin in naravnih olj poskrbijo za težave, s katerimi se soočate. Nove In a second kure koži pomagajo v trenutku – v sekundi.

Foto: Pixabay

Ali po tej kuri potrebujete tudi dnevno ali nočno kremo? Da. Serumi poskrbijo za eno težavo kože. Res se je lotijo celostno, vendar pa vaša koža poleg te sestavine pitrebuje tudi druge negovalne snovi, zato po uporabi serumov vedno nanesite še dnevno ali nočno kremo. Kdaj nanesti serum? Za globoko regeneracijo kože je priporočljivo serume nanašati zvečer pred spanjem. Tako se koža obnovi in od nege vzame tisto, kar potrebuje. Seveda so določeni serumi namenjeni tudi nanosu podnevi, saj ščitijo kožo pred vsem, kar jo čaka. V navodilih za uporabo izdelka je običajno zabeleženo, kdaj ga je najbolj priporočljivo uporabiti. In a second serume priporočamo za večerno nego.

IN A SECOND linija iz Eubosa

Kako izbrati pravega? Izberite tistega, ki najbolj nagovori potrebe vaše kože trenutno. Vsi trije serumi so primerni za vse tipe kože. → Če je po poletju vaša koža utrujena in ji manjka sijaja, potem izberite CAVIAR BOOST. → Če se vam zdi, da je vaša koža mlahava in da se poveša, izberite COLLAGEN BOOST. → Če se vam zdi, da je koža kar naprej suha in žejna, izberite HYDRO BOOST. Ali lahko na enkrat uporabljam več serumov? Ne, če »na enkrat« pomeni enega na drugega. Tega vam ne priporočamo. Odločite se, katero težavo želite najprej reševati in uporabljajte zvečer en serum. Zjutraj lahko za zaščito pred onesnaženjem zraka redni negi dodate drugega. Opazujte kožo, kaj potrebuje. Sama vam bo povedala, kdaj ji bo dovolj.

IN A SECOND linija iz Eubosa