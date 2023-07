Stekli postopki za izdajo gradbenega dovoljenja za Emoniko

Ministrstvo, tedaj še kot ministrstvo za okolje in prostor, je ob tem že lani avgusta odločilo, da bo združilo odločanje za vse bodoče objekte v sklopu Emonike, za katere želijo gradbeno dovoljenje pridobiti madžarski investitorji.

Gre za 100 metrov visoko stolpnico na južnem delu območja železniške postaje ob križišču Masarykove in Dunajske ceste, v kateri bodo trgovsko središče, hotel, storitvene vsebine in pisarne, 40 metrov visoko poslovno stolpnico na severnem delu območja ob križišču Dunajske in Vilharjeve ceste, ki ga bodo spremljali trije nižji stanovanjski objekti, ter za javni trg, zunanje navezan na 100-metrsko stolpnico.

Vrednost gradnje stolpnice na križišču Dunajske in Masarykove ceste in spremljajoče infrastrukture so v Mendoti lani ocenjevali na 114 milijonov evrov brez DDV, gradnjo objektov ob križišču Dunajske in Vilharjeve ceste na 72 milijonov evrov, ureditev javnega trga s povezavo do 100-metrske stolpnice pa na 750.000 evrov, Skupaj torej skoraj 187 milijonov evrov brez davka, vprašanje pa je, kakšna bo glede na inflacijska gibanja dejanska vrednost projekta zdaj.

Ministrstvo za naravne vire in prostor je javnost obvestilo, da je pred izdajo gradbenega dovoljenja potrebna presoja vplivov na okolje. Do konca avgusta se lahko v postopek vključijo tudi upravičeni stranski udeleženci. Ljubljanski župan Zoran Janković je v torek ocenil, da bo Mendota dovoljenje pridobila še letos, in napovedal, da naj bi investitor najprej začel izvajati del projekta ob Vilharjevi cesti, kjer že poteka pilotiranje.