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Steklo ga je hudo porezalo, policista s hitrim odzivom pomagala

Ljubljana, 23. 06. 2026 12.36 pred 57 minutami 1 min branja 2

Avtor:
A.K.
Policija

Včeraj je v enem od domžalskih podjetij med prenašanjem stekla prišlo do hude delovne nesreče. Policista sta med vračanjem z naloge opazila vozilo s hudo krvavečim moškim in mu z nujnim spremstvom do nujne medicinske pomoči pomagala.

Včeraj dopoldan se je v enem izmed podjetij na območju Domžal zgodila nesreča pri delu, kjer se je pri prenašanju večje steklene plošče porezal moški. Ostali zaposleni so mu nudili prvo pomoč, obvestili policijo in ga zaradi nujnosti oziroma hujše krvavitve sami odpeljali v najbližjo zdravstveno ustanovo, so sporočili s PU Ljubljana.

Na vozilo, s katerim se je prevažal poškodovani, ki je zaradi poškodbe močno krvavel in je potreboval čim hitrejšo zdravstveno oskrbo, sta naletela policista PU Ljubljana, ki sta se vračala z drugih nalog. Vozniku sta nudila pomoč in ga kar se da hitro in tudi varno pospremila do Enote nujne medicinske pomoči Domžale.

"S hitrim in usklajenim ukrepanjem sta omogočila, da je poškodovani občan v najkrajšem možnem času prispel do zdravstvenega osebja, ki je prevzelo nadaljnjo oskrbo. Dejanje policistov je pokazatelj, da policisti na terenu stalno spremljamo vse varnostne dogodke in se takoj odzovemo za varovanje življenja in zdravja ljudi," poudarjajo na PU Ljubljana.

Domžale delovna nesreča policija prva pomoč PU Ljubljana

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KOMENTARJI2

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Kumul
23. 06. 2026 13.40
Policisti niso Država. To so Ljudje. Bravo
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Prototip
23. 06. 2026 13.31
Lepo od policajev,,,upajmo,da mu nista na koncu izzstavila še plačilnega naloga,,,
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