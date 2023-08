Steklo reševanje rib, na pomoč ribiškim družinam tudi vojaški helikopter

Ribiške družine in Zavod za ribištvo Slovenije se na terenu trudijo reševati ribe, ki so po umiku vode ostale ujete na prej poplavljenem terenu. "Katastrofalne poplave so močno okrnile ribji živelj v vseh prizadetih vodotokih," sporočajo v Ribiški zvezi Slovenije, ki opozarja, da bo upad staleža rib v vseh starostnih razredih velik. "Tega bomo morali v prihodnosti ribiči pomagati obnoviti z vlaganji mladic in odraslih rib."

"Od nedelje, ko smo ugotovili dejansko stanje, katero je katastrofalno, probamo rešiti še tisto malo, kar je ostalo v naših vodah," je naši televizijski ekipi povedal predsednik domžalskega odbora RD Bistrica Domžale Franci Kolenc . Dodaja, da so z ekipo v teh štirih dnevih pred gotovo smrtjo rešiti najmanj pet, šest tisoč postrvi in lipanjev.

Terenska intervencijska ekipa Zavoda za ribištvo Slovenija pa je medtem pomagala Ribiški družini Bistrica Domžale. Kamniška Bistrica je namreč strugo speljala drugam, tako da je nekaj mlinščic ostalo brez vode. V lužah pa medtem odkrivajo tudi tiste redkejše vrste, ki jih ribiči niso videli že več let.

So pa poplave zagotovo zdesetkale ribje vrste. Voda z velikim tokom je po besedah Ribiške zveze Slovenija ubila večino rib, tiste, ki so se umaknile ob stran, pa so ostale na poljih in tam poginile. Tudi Ribiška družina Medvode je s polj ob Sori in Savi pobrala večje število poginulih rib, od podusti do sulcev.

Poleg tega so ribe poginile, ker jim je v škrge prišla kalna voda, piše STA. Poginilo pa je tudi veliko mladih ribic, ki se niso znale umakniti, pa je povedal predsednik zveze Miroslav Žaberl. Zaradi poplav je v reke prišla kanalizacija, prav tako se je vanje iztekala nafta iz različnih cistern, ki jih je voda odnesla iz hiš. "Vse to vpliva na ribje življenje. Zaenkrat še ne vemo, ali bodo te ribe užitne ali ne," je dejal. Kot je dodal, vsekakor "to ni dobro niti za vodotok niti za ribe".