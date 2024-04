Steklo zbiranje podpisov za spremembe obdavčitve čezmejnih delavcev

Po predlogu novele zakona bi zavezancem, ki dnevno odhajajo na delo v drugo državo, celoten znesek davčno priznanih stroškov v zvezi z delom odbili od odmerjene dohodnine. S tem bi jim omogočili, da se jim stroške nadomestila za malico ter prevoza na in z dela prizna v neto znesku, so zapisali v predlogu novele zakona.

V večini evropskih držav delodajalci zaposlenim niso dolžni plačevati stroškov za prehrano in prevoz. Te razlike je slovenska davčna zakonodaja že zaznala v preteklosti, zato je bila sprejeta rešitev, po kateri stroški v zvezi z delom čezmejnim delavcem znižujejo davčno osnovo. Vendar so pri "domačih delavcih" v celoti izvzeti iz obdavčitve, pri delavcih migrantih pa se v celotnem znesku vštevajo v davčno osnovo in lahko določen fiksni znesek uveljavljajo le kot davčno olajšavo, so pojasnili predlagatelji.