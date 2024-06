Stella Litou postala članica upravnega odbora egte

Egta je evropsko združenje za televizijsko in radijsko trženje ter oglaševalske rešitve, ki zastopa več kot 180 medijskih hiš v 40 državah. Povezuje televizijske, radijske in digitalne platforme ter spodbuja rast in trajnost.

Ob praznovanju letošnje 50. obletnice delovanja je združenje izdalo tudi Industrijsko listino. Listina članom podaja smernice za spodbujanje ustvarjalnosti, inovacij in tehnologij ter rešitev, ki se ujemajo s poslovnimi cilji blagovnih znamk oglaševalcev in parterjev. Listina se osredotoča tudi na merjenje in razvoj ključnih kazalnikov uspešnosti medijskih kampanj ter spodbuja trajnost in odgovornost poslovanja tako medijev kot oglaševalcev.

Med ključnimi podpisniki listine je tudi Stella Litou, ki je ob sprejetju listine povedala: "Egta svoje člane usmerja k inovacijam in sodelovanju, s čimer bomo člani lahko zagotavljali učinkovitost kampanj naših strank in partnerjev in se še bolj zavzeto osredotočali na zagotavljanje rešitev, ki so podkrepljene s podatki. Hkrati bomo z osredotočenostjo na trajnost še bolj zavzeto spodbujali zeleno in vključujočo industrijo, ki daje prednost odgovornosti do okolja in raznolikosti družbe."