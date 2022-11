Stella Litou se bo pridružila CME Adria in bdela nad poslovanjem slovenske in hrvaške operacije, Branko Čakarmiš bo vodil rast podjetja Pro Plus

"Stella je zelo izkušena strokovnjakinja s področja financ, poslovnih in programskih strategij in digitalne integracije. Navdušeni in prepričani smo, da se bo pod njenim vodstvom strategija povezovanja RTL Hrvaška in Pro Plus pospešila in zagotovila rast v obeh državah," je povedal COO CME Dušan Švalek. "Branko ima naše popolno zaupanje, da bo podjetje Pro Plus vodil k začrtani rasti, s Stello pa bosta odlična ekipa," je še dodal Švalek.

"To je velika priložnost v moji karieri: številni trgi z različnimi navadami in kulturami občinstva, odgovornost za nadzor ne le integracije dveh vodilnih medijskih hiš, temveč tudi za širitev našega digitalnega odtisa in izboljšano ustvarjanje lokalnih vsebin. Vesela sem, da se znova pridružujem CME, organizaciji, katere ambicija, da se preobrazi v vrhunskega ustvarjalca vsebin, je postala ena izmed velikih zgodb o uspehu v naši industriji v Evropi v zadnjih letih," je povedala prihodnja izvršna direktorica CME Adria Stella Litou.

Stellina kariera se je ves čas razvijala v medijski in zabavni industriji, posvetila pa se je predvsem programskim strategijam in ustvarjanju vsebin. V zadnjih letih je prevzela višje vodstvene pozicije pri Antenna Group v rodni Grčiji, kjer je bila generalna direktorica Ant1TV/Mak TV.

Stelline odgovornosti so vključevale tako rast gledanosti linearne televizije kot razširitev produkcijskih kapacitet, oblikovanje strategije digitalne transformacije in lansiranje Ant1+, Antennine ključne SVOD platforme. Njeno strokovno znanje vključuje tudi strateško in finančno vodenje, vodenje projektov in upravljanje sprememb. Preden se je zaposlila pri Antenna Group, je Stella štiri leta delala kot programska direktorica pri Pro TV v Romuniji in pri MTG v Sofiji v Bolgariji kot vodja strategije in razvoja. Stellina kariera je vključevala delovanje tako v javnih kot komercialnih medijih.

CME prav tako prepoznava in se zahvaljuje trenutnim vodstvenim ekipam v obeh državah za njihova neprecenljiva prizadevanja v obdobju po prevzemu RTL Hrvaška.