Stephan naj bi pripravil različne scenarije za umor priče: od strupa do streljanja

Za umor prosilca za azil naj bi Stephan ponujal 30.000 evrov sojetnikoma v ljubljanskem zaporu A. K. in M. Š., slednji naj bi imel nalogo priskrbeti izvajalce umora. Obtožen pa je še, da je A. K. podal tudi natančna navodila, kako naj umor izvedejo.

Stephan je obtožnico komentiral z besedami, da gre za namišljene obtožbe, njegova zagovornika pa nanjo nista podala pripomb. Predsednica sodnega senata Jasmina Ivančič mu je predložila prilogo iz spisa, list papirja, na katerem naj bi bile z njegovim in rokopisom A. K. zapisane kemijske substance, med drugim arzenik in živo srebro. Stephan je zanikal, da gre za njegovo pisavo, ob tem pa kot kemik nikoli ne bi zapisal nekaj tako nedoločnega, saj da obstajata dva tipa živega srebra, eden je zelo strupen, drugi pa sploh ne, iz zapisa pa ni razvidno, za katerega gre.

Po drugem scenariju na bi Iračana umorili na način, da prevrtajo kukalo vrat njegovega stanovanja in vanj spustijo strup. Po tretjem scenariju pa naj bi ga ustrelili kar pred sodiščem.

Ob tem se je vprašal še, kje naj bi našel to veliko vsoto denarja, ki naj bi ga dobil iz Francije, in kje naj bi dobil kemikalije, ki jih sicer ni mogoče kupiti, ker so nevarne.

Stephan na predobravnavnem roku leta 2022 ni priznal krivde napeljevanja k umoru zaščitene priče. Libanonski kemik je sicer že nekaj časa v zaporu zaradi neuspelega napeljevanja k uboju nekdanjega kolega na kemijskem inštitutu Janeza Plavca. Obsodili so ga, ker je leta 2017 iraškega prosilca za azil prepričeval, naj ustreli Plavca, in sicer zato, ker je Plavec nasprotoval temu, da bi Stephana ponovno zaposlili na inštitutu.