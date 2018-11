Stephan naj bi sojetnika nagovarjal k umoru zaščitene priče

Kot je povedal kriminalist, ga je nekega dne po tistem, ko je bil Michel Stephan že v priporu, poklical odvetnik Jože Hribernik in mu dejal, da ima pri sebi stranko, ki trdi, da je Stephan sojetnika nagovarjal k umoru zaščitene priče – gre za osebo, ki je v sodnem procesu poimenovana kot Ali in jo je po očitkih iz obtožnice Stephan skušal nagovoriti k umoru Janeza Plavca , nekdanjega sodelavca s Kmetijskega inštituta. Po klicu so Hribernikovo stranko zaslišali na policiji, pri čemer jih je napotila do Stephanovega sojetnika. Ta jim je nato povedal, da ga je Stephan nagovarjal k umoru Alija in še nekaterih drugih.

Omenjeni Stephanov sojetnik bi moral danes o tem pričati na sodišču, a se je zaradi slabega zdravstvenega stanja opravičil. Je pa tožilka novinarjem potrdila, da je zaradi suma kaznivega dejanja v tem primeru na sodišče podala predlog za sodno preiskavo, o katerem pa sodišče še ni odločilo.

Kriminalist je sicer med današnjim zaslišanjem potrdil, da je Stephana policiji prijavil Ali po tistem, ko naj bi ga ta nagovarjal k umoru Plavca. Ali je zato postal sodelavec policije, ki ga je ozvočila in tajno snemala njegova srečanja s Stephanom. Slednjega je aretirala, potem ko je Aliju izročil fotografijo Plavca in pištolo, s katero naj bi ubil Plavca.

Nekdanji direktor KI: Odnosi med Plavcem in Stephanom niso bili dobri

Danes so zaslišali tudi nekdanjega direktorja Kemijskega inštituta Petra Venturinija in enega izmed nekdanjih zaposlenih na inštitutu. Slednji je povedal, da je imel o Stephanu dobro mnenje, ker je bil predan znanosti in je veliko delal. Prav ta predanost bi bila lahko po njegovem mnenju tudi razlog, da bi naročil umor Plavca. Sklepa namreč, da se je Stephan po tistem, ko je leta 2010 moral oditi z inštituta, skušal vrniti, pri čemer pa je "morda dojel, da je ovira pri tem" Plavec. Ta je namreč prevzel vodenje oddelka, v katerem je delal, in naj ne bi bil preveč naklonjen Stephanu.

To je danes potrdil tudi direktor inštituta Venturini, ki je dejal, da je bilo splošno znano, da odnosi med Plavcem in Stephanom niso bili posebej dobri, kar je izvedel iz stikov, ki jih je imel z zaposlenimi po tistem, ko je inštitut leta 2008 sam zapustil. Še pred Venturinijem zaslišani nekdanji zaposleni je tudi povedal, da mu je Plavec enkrat potožil, da laboratorij, v katerem je Stephan vodil raziskave, nima denarja, po drugi strani pa naj bi v njem služili tako, da so delali mimo inštituta. Konkretno naj bi šlo za sodelovanje s Krko. Tej naj bi Stephanovo podjetje Phosphoenix prodalo spojine, za katere je kemikalije naročil in predelal inštitut.

Zaslišali so tudi nekdanjega varnostnika inštituta, ki je potrdil, da je imel Stephan po tistem, ko mu niso podaljšali pogodbe, prepovedan vstop na inštitut, nekaj časa pa so imeli na inštitutu tudi okrepljeno varnost. Ukrepa je uvedel pokojni direktor Janko Jamnik, ker se je čutil ogroženega zaradi Stephanovih groženj, je povedal.