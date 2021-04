Bomo letos dopust sploh lahko načrtovali vnaprej?

Zaradi počasnejšega cepljenja in pomanjkanja cepiv je zdravstvena stroka že nakazala, da bi tretji val lahko trajal vse tja do konca junija. Torej do takrat, ko smo že na začetku turistične sezone. Tako se poraja vprašanje, ali bomo sploh lahko potovali. Po trenutnem odloku naj namreč sploh ne bi zapuščali države. Kaj pa lahko storite, če se notranje ministrstvo za tak ukrep odloči tudi sredi turistične sezone, vi pa imate rezerviran dopust? Se bomo morali letos za potovanja odločati v zadnjem trenutku?

Lani je bila ena izmed najbolj priljubljenih turističnih destinacij za Slovence Grčija. Ampak bomo lahko tja potovali tudi letos? Razmere so vse prej kot gotove in očitno so tudi zato ljudje pri načrtovanju poletnega dopusta zaenkrat še previdni. "Malo bomo še počakali, da vidimo, kakšna bo situacija. Če bomo šli, bomo šli nekam, kamor lahko gremo z avtom," pravijo naključni mimoidoči. "Upamo, da lahko v Grčijo, če pa to ne bo mogoče, pa slovenska obala. Odločili se bomo v zadnjem trenutku, ko bo znano kaj več," pa odgovarjajo drugi. Spet tretji dopusta zaradi pandemije letos ne načrtujejo. Vsi pa se strinjajo, da se bodo glede tega, kam in če bodo sploh šli na dopust, odločili tik pred zdajci. icon-expand Ali bodo sploh šli na dopust, se bodo odločili zadnji trenutek. FOTO: Shutterstock Bližajo se prvomajski prazniki, ki so si jih po običaju mnogi vzeli za oddih. Ali si jih bodo lahko tudi letos, pa si ne upajo napovedati niti pristojni. "Raje ne tvegam, da bi omenjal prvomajske počitnice," pravi vodja konzularne službe na ministrstvu za zunanje zadeve Andrej Šter. "Upamo oz. pričakujemo, da bomo imeli v začetku ali sredini junija veliko boljšo zdravstveno situacijo v državah sredozemskega roba," še pravi. Govorimo o državah, kamor se bo po mnenju združenja turističnih agencij poleti namenila 500-milijonska Evropa. "V sosednjo Hrvaško, verjetno v Italijo, Grčijo, Španijo, Francija je draga in smo redko tam, ampak upam, da bomo uspeli to regijo še malce razširiti,"pove Mišo Mrvaljevič iz zbornice turističnih agencij. Ob trenutni situaciji je načrtovanje potovanj tvegano Prav zaradi navala na te destinacije in manjšega števila odprtih hotelov agencije pozivajo, naj ljudje o dopustu začno razmišljati že zdaj. "Potrošniki so zaščiteni, v primeru da bi organizator kaj odpovedal, bodo te vsote dobili nazaj. Je pa nujno, da načrtujejo te dopuste, saj bo celotna Evropa šla v manjše število držav, v manjše število hotelov, ki bodo odprti," pravi. Kdor bo čakal predolgo ali pa bo šel v zadnjem trenutku, se mu zna zgoditi, da ne bo šel na počitnice, še dodaja. icon-expand Bomo lahko tudi letos potovali v Grčijo? FOTO: Dreamstime Šter pa ob tem opozarja – ne hodite v države, s katerimi ni vzpostavljenih rednih letalskih linij. Torej v preveč oddaljene kraje, iz katerih se ne morete enostavno vrniti, ali v države, ki lažno promovirajo, da so varne."Razvpiti primer Zanzibarja je pokazal, da tam sploh niso brez virusa in da imajo strašanske probleme," opozori. Zavarovalnice sicer ponujajo zavarovanja tako v primeru, da zbolite pred potovanjem in ga odpoveste sami, kot tudi v primeru, da zbolite na potovanju. "Lansirali bomo produkt, ki bo kril celo stroške karantene," pove Peter Filipičiz zavarovalnice Triglav. Tako ne bo treba, da bi bila osebi karantena odrejena zaradi okužbe, temveč že, če moraš v karanteno zaradi močno rizičnega stika. "V tem primeru imaš določene stroške, ki pa jih bo ta produkt pokril." PREBERI ŠE Šter kljub odločitvi upravnega sodišča državljane poziva, naj nenujna potovanja prestavijo V vsakem primeru pa je ob trenutni situaciji načrtovanje potovanj tvegano, saj še ni jasno, kakšni bodo pogoji vstopa v želeno destinacijo, prav tako pa tudi ni jasno, v kolikšni meri bomo glede na našo epidemiološko sliko sami zaželeni v posameznih državah. icon-expand