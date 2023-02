Šter: Za zdaj ni podatkov, da bi bili med žrtvami potresa tudi Slovenci

Neprestano so v stiku s slovenskim konzulatom v Ankari, prek njega pa tudi s častno konzulko v Gaziantepu, ki se nahaja v neposredni bližini epicentra potresa. "Prebivalci so se, če so se le lahko, evakuirali iz mesta. Njihova zatočišča so postali avtomobili ali šotori," je povedal. Reševanje sicer ob tem otežujejo tudi zahtevne zimske razmere.

Slovensko ministrstvo za zunanje zadeve je na spletu že sporočilo, da je Slovenija pripravljena pomagati Turčiji, podobno pa je dejal tudi predsednik vlade Robert Golob. Turčija je preko evropskega mehanizma civilne zaščite zaprosila za pomoč, zaenkrat jo je že prejela od Nizozemske, Poljskem Grčije, Romunije, Italije, Hrvaške in Bolgarije. Izven Evropske unije pa tudi od Malezije, Tajvana in Japonske. Države so tako na območje potresa napotile svoje reševalne ekipe in pa nujne potrebščine za preživetje, kot so na primer šotori, je dejal Šter.

Turčijo je sicer od prvega rušilnega potresa streslo tudi več močnejših popotresnih sunkov, ki so presegali magnitudo 5. Le nekaj ur o prvem hudem potresu, pa je Turčijo stresel še eden skoraj takšen z magnitudo 7,7.