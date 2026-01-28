Sterilizacija pri 28 letih?

35-letni Nejc Debevec in njegova partnerica imata dva otroka, deklico in dečka. "Oba s partnerko sva se odločila, da je zdaj čas za naju in da sta dva otroka čisto dovolj," pravi. Zato sta sprejela odločitev, da bo on tisti, ki bo še letos odšel na vazektomijo. "Ker se mi zdi sterilizacija hujši poseg v telo in ker ji tega na privoščim," je pojasnil svojo odločitev.

V Sloveniji področje sterilizacije ureja Zakon o zdravstvenih ukrepih pri uresničevanju pravice do svobodnega odločanja o rojstvu otrok. In zakon je jasen: v 10. členu piše, da se sterilizacija v Sloveniji ne sme opraviti osebi, ki še ni dopolnila 35 let in osebi, ki je nerazsodna.

Vendar obstajajo tudi izjeme, ki takšne posege dovoljujejo pred 35. letom. "To so recimo mlade ženske, ki imajo hudo srčno napako, ki bi postopno z nosečnostjo vodile v samo smrt nosečnice," pojasni ginekolog Leon Meglič. Veliko tveganje je tudi, če je imela ženska več carskih rezov. "Četrti carski rez je že veliko tveganje za maternico, da pride do nekih komplikacij med samo nosečnostjo, ali pred začetkom poroda. V takih primerih lahko tudi mlajši od 35 let opravimo sterilizacijo," dodaja.

Vsekako je to odločitev, ki jo nihče ne more sprejeti čez noč. Zakon pa omogoča tudi to: ko je sam postopek odobren, mora do same izvršitve preteči šest mesecev, da lahko posameznik še enkrat dodobra premisli, ali si to resnično želi.