Slovenija

Sterilizacija pri 28 letih?

Ljubljana, 28. 01. 2026 19.54 pred 50 minutami 2 min branja 8

Avtor:
Barbara Bašić
Operacija

28-letna slovenska vplivnica je javno delila svojo odločitev za sterilizacijo, ki pa je ni smela opraviti, ker je premlada. Zakon o zdravstvenih ukrepih pri uresničevanju pravice do svobodnega odločanja o rojstvu otrok namreč določa spodnjo starostno mejo za takšen poseg. Odločitev za sterilizacijo pri ženskah ali vazektomijo pri moških ni odločitev, ki bi jo sprejeli čez noč, opozarja stroka. Mora biti premišljena, saj vrnitve nazaj ni.

35-letni Nejc Debevec in njegova partnerica imata dva otroka, deklico in dečka. "Oba s partnerko sva se odločila, da je zdaj čas za naju in da sta dva otroka čisto dovolj," pravi. Zato sta sprejela odločitev, da bo on tisti, ki bo še letos odšel na vazektomijo. "Ker se mi zdi sterilizacija hujši poseg v telo in ker ji tega na privoščim," je pojasnil svojo odločitev.

V Sloveniji področje sterilizacije ureja Zakon o zdravstvenih ukrepih pri uresničevanju pravice do svobodnega odločanja o rojstvu otrok. In zakon je jasen: v 10. členu piše, da se sterilizacija v Sloveniji ne sme opraviti osebi, ki še ni dopolnila 35 let in osebi, ki je nerazsodna.

Vendar obstajajo tudi izjeme, ki takšne posege dovoljujejo pred 35. letom. "To so recimo mlade ženske, ki imajo hudo srčno napako, ki bi postopno z nosečnostjo vodile v samo smrt nosečnice," pojasni ginekolog Leon Meglič. Veliko tveganje je tudi, če je imela ženska več carskih rezov. "Četrti carski rez je že veliko tveganje za maternico, da pride do nekih komplikacij med samo nosečnostjo, ali pred začetkom poroda. V takih primerih lahko tudi mlajši od 35 let opravimo sterilizacijo," dodaja. 

Vsekako je to odločitev, ki jo nihče ne more sprejeti čez noč. Zakon pa omogoča tudi to: ko je sam postopek odobren, mora do same izvršitve preteči šest mesecev, da lahko posameznik še enkrat dodobra premisli, ali si to resnično želi.

sterilizacija vazektomija reproduktivne pravice

KOMENTARJI8

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
galeon
28. 01. 2026 20.53
In zdaj boste še iz tega naredil sceno tisti ki imate že sami s sabo težave. In neumni izgovori kot da kontracepcija ne obstaja. Če vam pa še to ni všeč, pa nehajte sexat. IN vse te storitve bi morale bit samoplačniške.
Odgovori
+1
1 0
Important notice
28. 01. 2026 20.51
Nova akcija za Niko! Gremo!
Odgovori
+1
1 0
JanezNovak13
28. 01. 2026 20.50
Ta del zakona je protiustaven. Vsaka polnoletna oseba naj sama odloča o tem. Predlog: zapeljite se čez mejo in boste uredili brez težav.
Odgovori
+1
1 0
Darko32
28. 01. 2026 20.42
Neverjetno in takšne potem izsiljujejop zdravnike in če spoštujjeo svojo etiko pa se jih obravnava kot kriminalce. Zato JAVNA POHVALA, DA SE TAKŠNE OSEBE POŠLJE. dRUGO JE, ČE JE STROKA SVETOVALA Zato pa smo tam kot smo, ker razni bleferji in mutibariči izsiljujejo in za svoje potrebe poskušajo spremeniti zakonodajo samo da bi profitirali. Zato bo potrebn ogeneralno na področju zakonodaje biti oster in dosleden pri sprejemanju, da se prepreči morebitna izsiljevanja.
Odgovori
+0
1 1
JanezNovak13
28. 01. 2026 20.38
"Vsekako je to odločitev, ki jo nihče ne more sprejeti čez noč." Vsekako*r*. In mogoče rodilnik? Spet danes.
Odgovori
+1
1 0
kinimod
28. 01. 2026 20.26
Nika ?
Odgovori
-1
1 2
galeon
28. 01. 2026 20.19
In zdaj boste še iz tega naredil sceno tisti ki imate že sami s sabo težave. In neumni izgovori kot da kontracepcija ne obstaja. Če vam pa še to ni všeč, pa nehajte sexat.
Odgovori
+3
5 2
Darko32
28. 01. 2026 20.43
Vidiš takšni luzerji poskušajo delati škodo naciji. Zelo dobro si napisal.
Odgovori
+0
1 1
bibaleze
