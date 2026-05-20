Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Stevanović izjave o domnevnih poskusih podkupovanja preposlal tožilstvu

Ljubljana, 20. 05. 2026 14.09 pred eno minuto 4 min branja 208

Avtor:
M.P. STA
Zoran Stevanović

Predsednik DZ in prvak Resnice Zoran Stevanović je, kot je razkril v DZ, Okrožnemu državnemu tožilstvu v Ljubljani predal podpisane izjave poslancev Resnice z očitki o poskusih podkupovanja oziroma vplivanja nanje. Ob tem je podprl ustanovitev novega organa za preprečevanje korupcije, ki bi opravil s prakso, pred katero si zatiskamo oči. Z Okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani so medtem dejali, da naznanitve suma kaznivega dejanja med pregledano in evidentirano odhodno pošto niso prejeli.

Vodja poslancev Resnice Katja Kokot je v torek na predsednika državnega zbora Zorana Stevanovića naslovila pobudo za zaščito integritete poslancev. V njej je navedla, da je prišlo do poskusov nedovoljenega vplivanja na strankine poslance Nedeljka Todorovića, Aleksandra Štoreka in Borisa Mijiča. Ponujene naj bi jim bile premoženjske koristi, sedemmestne številke, v povezavi z njihovim odločanjem in parlamentarnim delovanjem. Kdo naj bi nanje poskusil vplivati - šlo naj bi tudi za nekatera državna podjetja - ni razkrila, ponudbe pa naj bi po navedbah iz stranke prihajale z levega političnega pola.

Stevanović: Če kdo, je zatajila policija

Policija in Komisija za preprečevanje korupcije, pa tudi nekateri pravni strokovnjaki so v odzivih za medije opozorili, da so poslanci dolžni sume kaznivih dejanj prijaviti organom pregona.

Stevanović sicer meni, da so svoje opravili, ko so "elemente določenih kaznivih dejanj podkupovanja" naznanili javno in, "če kdo, je zatajila policija oziroma drugi organi pregona". "Mi se že deset dni ali pa še več pogovarjamo o teh zadevah in še nihče teh zadev ne preiskuje," je bil kritičen. Vprašal se je, ali bi policija enako ravnala v primeru ropa ali umora, kjer mora sicer ukrepati po uradni dolžnosti.

Pismo Katje Kokot predsedniku DZ
Pismo Katje Kokot predsedniku DZ
FOTO: 24UR

Je pa dodal, da je sam "danes prvič dobil v pisni obliki, s podpisanimi izjavami poslancev" navedbe o tem, kaj se je zares dogajalo. "Zadevo sem pregledal, videl, da jaz ne smem biti organ pregona, da ne smem raziskovati kaznivih dejanj, zato sem zadevo zapakiral v kuverto in jo danes preposlal na Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani," je pojasnil. Po njegovi oceni pa je "beseda poslanca nekaj oprijemljivega".

Naznanitve suma kaznivega dejanja med pregledano in evidentirano odhodno pošto na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani niso prejeli, so na tožilstvu zapisali za STA. Ob tem so pripomnili, da je sicer za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj prvenstveno pristojno Specializirano državno tožilstvo.

'Lahko sklepate, katere stranke so imele največ interesa'

Tudi tokrat ni želel povedati, od kod naj bi prihajali poskusi vplivanja, niti ne, za katera državna podjetja naj bi šlo, saj da ne želi vplivati na postopke pri organih pregona, za katere vendarle pričakuje, da se bodo sprožili.

Po njegovih besedah pa je "povsem jasno, katere politične stranke v tem momentu lobirajo, da bi preprečile sestavo naslednje vlade, da bi se rade zadržale na oblasti in ohranile svoje dosedanje posle". Na vprašanje, ali je šlo za vse stranke odhajajoče koalicije, je dejal, da ne. Da pa je "verjetno jasno, kdo je obvladoval največ ministrskih položajev, s tem največ javnih razpisov, s tem tudi največ poslov, ki so se odvijali v ozadju, in na podlagi tega lahko sklepate, katere stranke so imele največji interes, da ohranijo trenutno pozicijo".

Zoran Stevanović
Zoran Stevanović
FOTO: Bobo

Stevanović je v izjavi dejal še, da so se v Resnici zavezali, da bodo javno govorili o lobističnih pritiskih, ki da se vršijo na poslance. Po njegovih besedah "se obnašamo, kot da je to postalo nekaj popolnoma sprejemljivega, kot da se 30 let že poslance podkupuje, zdaj, ko se pojavi neka nova politika v parlamentu, smo pa vsi začudeni, zakaj nekdo o tem sploh javno govori, in še tega bi moralo biti sram."

'Ljudje so izgubili zaupanje v organe pregona, zato se bojijo naznaniti karkoli'

"Jaz bi pričakoval vsaj javno podporo medijev, organov pregona, neposredno tudi vse pravne stroke, da se take stvari začnejo enkrat javno naznanjati in da se o tem pogovarjamo," je dejal.

Tako je izrazil tudi podporo posebni enoti za pregon korupcije Skok oziroma nekemu novemu organu preprečevanja in odkrivanja korupcije, "ki bo opravil s to prakso, ki vlada zadnjih 30 let, in pred katero si vsi mi skupaj zatiskamo oči".

Preberi še Kokotova o poskusu podkupovanja poslancev. Svoboda: Če bi govorili resnico ...

Po Stevanovićevih besedah so "ljudje očitno izgubili zaupanje v organe pregona, v policijo in se bojijo sploh naznanjati karkoli".

Janša: Katerim neodvisnim organom bi to sploh lahko prijavili?

Še bolj oster pa je bil znova prvak SDS in najverjetnejši predsednik bodoče vlade Janez Janša. Ob pozivih k prijavi kaznivih dejanj se je na družbenem omrežju vprašal, katerim neodvisnim organom bi to sploh lahko prijavili, saj po njegovih navedbah policijo in tožilstvo obvladujeta ljubljanski župan Zoran Janković in premier v odhodu Robert Golob.

Odziv odhajajoče koalicije

Že v torek so se na izjave predstavnikov stranke Resnica odzvale stranke odhajajoče koalicije. V Gibanju Svoboda so bili kratki: "Če bi koalicijska stranka in borka proti korupciji Resnica govorila resnico in imela kakršnekoli dokaze, bi tak sum kaznivega dejanja prijavila organom pregona. Tako se namreč ravna v pravni državi."

V Levici so bili kritični do očitkov o politični korupciji in poudarili, da Resnica ob govoru o domnevnih poskusih podkupovanja pozablja povedati, "da so sami v zameno za podporo Janezu Janši za mandatarja in podporo škodljivi interventni zakonodaji dobili mesto predsednika državnega zbora".

V Socialnih demokratih pa so navedli, da z domnevnimi okoliščinami niso seznanjeni, a pričakujejo, da se morebitne poskuse vplivanja ali kupovanja politične podpore prijavi pristojnim institucijam in obravnava na podlagi dejstev, ne medijskih insinuacij. "V SD pričakujemo, da se tako resnih obtožb ne uporablja za politično predstavo v javnosti, temveč se jih obravnava odgovorno in na podlagi dejstev," so še dodali.

zoran stevanović resnica pokupnine korupcija policijaž

Posebna očala, ki 'mislijo' namesto človeka z demenco

Volk: Gre za manipulacijo posnetkov in utemeljen sum hudih kaznivih dejanj

24ur.com Janša: Povod za sejo DZ o korupciji je dal predsednik vlade sam
24ur.com Se na protikorupcijsko komisijo znova vršijo politični pritiski?
24ur.com Na čelu KPK prva predsednica: kako se bo borila proti korupciji?
24ur.com Kokotova s kazensko ovadbo zoper predstavnika nevladne organizacije
24ur.com KPK uvedla preiskavo zoper Sanjo Ajanović Hovnik
24ur.com Sova zavrnila obtožbe Knovsa: 'Ravnali smo zakonito'
24ur.com (Ne)združljivost funkcije ustavnih sodnikov naj presoja KPK
Priporoča
  • FLJ 1
  • FLJ 2
  • FLJ 3
  • FLJ 4
  • FLJ 5
  • FLJ 6
  • FLJ 7
  • FLJ 8
  • FLJ 9
  • FLJ 10
  • fLJ 11
  • FLJ 12
  • FLJ 13
  • FLJ 14
  • FLJ 15
  • FLJ 16
  • FLJ 17
  • FLJ 18
  • FLJ 19
  • FLJ 20
  • FLJ 21
  • FLJ 22
  • FLJ 23
KOMENTARJI208

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
royayers
20. 05. 2026 16.26
zoki druže, junak sdsa. kakšna komedija.
Odgovori
0 0
Dovolj je
20. 05. 2026 16.24
Čudno, da imamo samo izjave poslancev, ne pa kakšnih posnetkov, ki so tako popularni 🤔🤔😂
Odgovori
0 0
Andrej77
20. 05. 2026 16.24
Levaki a naj Resnica to prijavi kar direktno kraljici 10%. Sramota za državo in družbo ste levaki
Odgovori
+1
1 0
Senzor
20. 05. 2026 16.23
Avša je sama izjavila pred kamero, da bodo storili v svobodi vse, da se prepreči desno sredinsko vlado.
Odgovori
+1
2 1
Darko32
20. 05. 2026 16.26
Z tem so povedali vse. Tudi SAJOVIC javno govori vse v smer podkupovanja in izsiljevanja. Tako kot razni nevladniki. Zato je povsem pravilno povedala, da je obvestila DRŽAVNI ZBOR KOKOTOVA in potem s epristojne službe svoje naredijo in ukrepajo. Drugače bi prijavo na tožilstvu prirkili in zmanipulirali. To je javna skrivnost.
Odgovori
0 0
BrezPitt
20. 05. 2026 16.22
Upam, da tokrat bo kdo odgovarjal, ker zaradi lažnih ovadb, ki jih je podal Brankec in njegov pljunek in pa metkov v pismih ni odgovarjal nihče.
Odgovori
+3
3 0
mmblackbird
20. 05. 2026 16.22
Dej tega LAŽničarja postrgejte ven iz Hrama Demokracije za VSELEJ......
Odgovori
+0
1 1
poper00
20. 05. 2026 16.22
Tole je poslal na policijo kot prijavo.E moj stevo ni čudno,da so te vrgli iz policije.Sedaj prijavi še ,da ti pošiljajo naboje in poskušajo napasti na stopnicah.Po moje ti je Janša dal več kot 7 mestno število.ker veš ,da nikoli več ne boš prišel v parlament.
Odgovori
+2
2 0
simc167
20. 05. 2026 16.22
Če tožilstvo to komedijo o sedemmestnwm številu zavržejo pa ovadba kokokotove za krivo ovadbo. Kura napihnjena bo ja razpočila kokr se napihuje. Ogabno
Odgovori
+0
1 1
piko3
20. 05. 2026 16.21
Slovenija druga Sicilija! Sama mafija!
Odgovori
+0
1 1
Žmavc
20. 05. 2026 16.21
Golobizem res nima podna.
Odgovori
-2
2 4
poper00
20. 05. 2026 16.25
Tudi neumnost prebarvanih komunistov ne.
Odgovori
0 0
yss
20. 05. 2026 16.21
Kakšne so sankcije za krivo ovajanje?
Odgovori
+2
3 1
Nidani
20. 05. 2026 16.22
Take, kot za overjene izjave pri notarju...
Odgovori
+1
1 0
kameltrajbar
20. 05. 2026 16.20
Lažnivi nakladač
Odgovori
+4
5 1
Volja
20. 05. 2026 16.20
sedemmestne številke⁉️⁉️⁉️ 0.000.000 to je sedmestno število!
Odgovori
+2
3 1
Volja
20. 05. 2026 16.22
Laž ima kratke noge....
Odgovori
+0
1 1
Castrum
20. 05. 2026 16.20
Koga je strah oziroma, kdo bo prvi po januarju 2020 pobegnil?
Odgovori
-2
1 3
markan3
20. 05. 2026 16.25
🤦‍♂️
Odgovori
0 0
simc167
20. 05. 2026 16.19
Ko ko ko kot .mahnić in grims sta dobila konkurenco.🤮🤮🤮🤮
Odgovori
+0
3 3
ap100
20. 05. 2026 16.18
gen i bo imel letos večji dobiček - stroški mu znajo znatno pasti
Odgovori
+3
4 1
markan3
20. 05. 2026 16.18
Manj je stresa, ko je zagotovljena plača za štiri leta – tole je bilo fino, po slovensko, brez tveganja in živciranja. Jonas Žnidaršič
Odgovori
+5
5 0
kapljač1
20. 05. 2026 16.14
Korupcija je že kako Stefanović postal predsednik DZ
Odgovori
+0
9 9
wsharky
20. 05. 2026 16.14
podkupljeni Stevo vun bacitelj iz lokalnega vaškega bordela se bo oglašal
Odgovori
-1
7 8
markan3
20. 05. 2026 16.16
😂😆😅🤣😂😆😅🤣
Odgovori
+2
2 0
kapljač1
20. 05. 2026 16.13
Zakaj niso prijavili desnih strank, te so imele največji interes sestaviti Janševo Vlado? Ker so korupciji sami sodelovali, zato?
Odgovori
-1
7 8
Žmavc
20. 05. 2026 16.22
Veliko veš
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Zapustil jo je le pet mesecev po rojstvu hčerke
Je igralka nehote razkrila ime svoje hčerke?
Je igralka nehote razkrila ime svoje hčerke?
Očetje danes menjajo plenice, a "nevidno delo" še vedno opravijo mame
Očetje danes menjajo plenice, a "nevidno delo" še vedno opravijo mame
Tik pred največjim odrom sveta naj bi ga ustavil lastni oče
Tik pred največjim odrom sveta naj bi ga ustavil lastni oče
zadovoljna
Portal
Te sandale Kate Middleton nosi že leta in vedno znova ukradejo pozornost
Navdušila v vroči rdeči obleki
Navdušila v vroči rdeči obleki
Skrivnost hujšanja po 40. letu: zakaj so ogljikovi hidrati ključni
Skrivnost hujšanja po 40. letu: zakaj so ogljikovi hidrati ključni
Pozabite na Bali, njegov mirnejši sosed je tropski raj brez gneče
Pozabite na Bali, njegov mirnejši sosed je tropski raj brez gneče
vizita
Portal
To sta leti, ko se telo najhitreje postara
Bolezen, zaradi katere ženske umirajo prezgodaj
Bolezen, zaradi katere ženske umirajo prezgodaj
Sezona klopov 2026 se je začela rekordno zgodaj, preverite prve znake okužbe
Sezona klopov 2026 se je začela rekordno zgodaj, preverite prve znake okužbe
Življenje z diagnozo: kako pravočasno poiskati pomoč in zakaj je pomembno, da jo
Življenje z diagnozo: kako pravočasno poiskati pomoč in zakaj je pomembno, da jo
cekin
Portal
Kako realno znižati račun za elektriko tudi do 80 %
Za to parkirno mesto skoraj 70.000 evrov: v Ljubljani parkiranje postaja luksuz
Za to parkirno mesto skoraj 70.000 evrov: v Ljubljani parkiranje postaja luksuz
Kam vsak mesec izgine vaš denar? To so stroški, ki jih večina spregleda (in kako jih ustaviti)
Kam vsak mesec izgine vaš denar? To so stroški, ki jih večina spregleda (in kako jih ustaviti)
Nvidia prehitela največje evropsko gospodarstvo
Nvidia prehitela največje evropsko gospodarstvo
moskisvet
Portal
Videti je, kot da je pravkar dopolnila 35 let, v resnici pa jih ima 70
Neobičajni triki za premagovanje odvisnosti od telefona
Neobičajni triki za premagovanje odvisnosti od telefona
Plešavost: Zakaj lasje začnejo izpadati in ali obstaja zdravilo?
Plešavost: Zakaj lasje začnejo izpadati in ali obstaja zdravilo?
Pri 93 blesti kot nekoč: poglejte, kakšna lepotica je bila Joan Collins v mladosti
Pri 93 blesti kot nekoč: poglejte, kakšna lepotica je bila Joan Collins v mladosti
dominvrt
Portal
Kako gojiti sivko v loncu: 4 preprosti koraki do bujne in dišeče rastline
Neverjetno, kaj vse se dogaja v čebeljem panju
Neverjetno, kaj vse se dogaja v čebeljem panju
Naravno odišavite svoj dom: 5 receptov za spomladanske dišeče lončke
Naravno odišavite svoj dom: 5 receptov za spomladanske dišeče lončke
Spoznajte havanskega bišona: idealen kuža za vsako stanovanje
Spoznajte havanskega bišona: idealen kuža za vsako stanovanje
okusno
Portal
To so sladice, ki jih naši bralci najraje pripravljajo spomladi
Ko zacveti bezeg, vsi govorijo o tej nostalgični sladici
Ko zacveti bezeg, vsi govorijo o tej nostalgični sladici
Njoki z zelenjavo iz pečice
Njoki z zelenjavo iz pečice
'Ubijalski' špageti: italijanska jed, ki je obnorela internet
'Ubijalski' špageti: italijanska jed, ki je obnorela internet
voyo
Portal
Blanca
Dosje Jarak
Dosje Jarak
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Kmetija
Kmetija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1725