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Stevanović je, ko je bil policist, osebi grozil, da jo bo uničil, ustrelil ...

Ljubljana, 07. 07. 2026 14.17 pred 15 minutami 2 min branja 117

Avtor:
Maja Pavlin Anže Božič
Sodba zoper Zorana Stevanovića

Predsednika državnega zbora in stranke Resnica Zorana Stevanovića je Okrajno sodišče v Radovljici pred dobrimi 20 leti spoznalo za krivega ogrožanja varnosti osebe "z resno grožnjo, da bo napadel njeno življenje". Oškodovancu je med drugim grozil, da ga bo uničil in ga ustrelil. Pri izreku kazni so upoštevali olajševalne okoliščine, med katerimi je bilo tudi dejstvo, da do takrat še ni bil kaznovan.

Kot je razvidno iz razsodbe Okrajnega sodišča v Radovljici, ki smo jo pridobili na podlagi zaprosila informacijskemu pooblaščencu, je okrajno sodišče 23. junija 2004 razsodilo, da je Zoran Stevanović, ki je bil takrat policist, "kriv, da je ogrozil varnost ene osebe z resno grožnjo, da bo napadel njeno življenje".

Zoran Stevanović
Zoran Stevanović
FOTO: Bobo

30. maja 2003 je namreč, kot piše v razsodbi, okoli 2.00 ure pred hotelom osebi med drugim zagrozil, da jo bo uničil in ustrelil. "S tem je osebi povzročil občutek strahu, saj je grožnje vzel resno, saj Stevanović kot policist poseduje orožje. S tem je storil kaznivo dejanje ogrožanja varnosti," piše v pridobljenem dokumentu.

Sodišče je Stevanovića obsodilo na 150.000 tolarjev denarne kazni, "plačljive v roku treh mesecev po pravnomočnosti sodbe". "V primeru neizterljivosti se bo denarna kazen izvršila tako, da se bo za vsakih začetih 10.000 SIT denarne kazni določil en dan zapora. Obdolženec je dolžan plačati stroške postopka v znesku 64.780 SIT, od česar na povprečnino odpade 60.000 SIT," še piše.

V obrazložitvi so dodali, da so pri odmeri kazni kot olajševalno okoliščino upoštevali, da obdolženec do takrat še ni bil kaznovan, ter dejstvo, da "so v določeni meri k njegovemu dejanju gotovo prispevale opazke oškodovanca in njegovih prijateljev na račun policije in vožnje pod vplivom alkohola, saj ni bil na delovni dožnosti". Oteževalnih okoliščin sodišče pri obtoženemu ni našlo.

Sodba zoper Zorana Stevanovića
Sodba zoper Zorana Stevanovića
FOTO: 24ur.com

Obdolženec je sicer zanikal, da bi storil očitano kaznivo dejanje. Zagovarjal se je, da ni res, da bi dotični osebi grozil, ter trdil, da ga je oškodovanec, "ki se očitno ne more sprijazniti s tem, da ga kot policist obravnava enako kot druge kršitelje", lažno prijavil in ovadil. Stevanović je v zagovoru dejal še, da naj bi se oškodovanec o tem kasneje hvalil svojim znancem.

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Kot izhaja iz obrazložitve sodbe, je sodišče v dokaznem postopku poleg oškodovanca zaslišalo še šest prič ter vpogledalo ovadbo oškodovanca, predlog za uvedbo postopka o prekršku, poročilo PU Kranj o osebnosti obdolženca, kazenski list za obdolženca ter poročilo sodnikov za prekrške v Radovljici, na Jesenicah, v Ljubljani in v Kranju.

Za odziv smo prosili Zorana Stevanovića, odgovor bomo dodali, ko ga prejmemo.

Zahteval potrdilo o nekaznovanosti

Spomnimo, da je prvi mož Resnice v mesecih pred volitvami vztrajno trdil, da ni bil nikoli pravnomočno obsojen. Glede dotičnega primera ogrožanja varnosti osebe je takrat vztrajal, da se ne spomni, kdo ga je prijavil ter za kakšne grožnje je šlo.

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Stevanović je sicer od svojih kandidatov zahteval potrdilo o nekaznovanosti.

zoran stevanović grožnja policist resnica

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KOMENTARJI117

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Dragica Cegler
07. 07. 2026 15.03
Kaj ,ko bi malo pobrskali kaj he delal Homob v gen I ki je sicer v državni lasti Grozil,, metal računalnike.Ojej novinarji.Oer bi naredili vse,daidstranite to vlado.. Enako ste pistopali s Snezicem.Da je definitivno kriv,ga je obsojali novinarska srenja.Kaj oa danes?Nedolžen.Odskodnini upam ,da mu izplačajo novinarji.
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0 0
suleol
07. 07. 2026 15.03
s cim se vi zdaj ukvarjate smesnce res, cel mandat bodte sam nagajal slo klasika
Odgovori
0 0
Sinner 666
07. 07. 2026 15.03
ha ha ha. to je zdej vazno? tisti kr so tam ze 30 let so pa brez madeža. lumparija
Odgovori
0 0
M_teoretik
07. 07. 2026 15.03
Čez
Odgovori
0 0
Bonaventura
07. 07. 2026 15.02
sem se že bal, da je oropal NLB za 3 mrd€....kot naši levaki.....
Odgovori
+0
1 1
Sickomania
07. 07. 2026 15.02
A je sploh važno , pri nam si itaq nedotakljiv če si politik , poglejte si janeza
Odgovori
+1
1 0
GUNDABAD
07. 07. 2026 15.01
pol je on za zaposlitev dobil potrdilo o nekaznovanosti al kako, sprašujem za prjatla?
Odgovori
0 0
0523
07. 07. 2026 15.01
Kdor laže, ta krade !!!!
Odgovori
0 0
Kumul
07. 07. 2026 15.00
Bolj kot napadajo tega retorika, bolj mi je simpatičen. Vse temne sile so se zgrnile nadenj...
Odgovori
+1
4 3
NeXadileC
07. 07. 2026 14.59
Faks Helizim ®️™️
Odgovori
0 0
mayda2
07. 07. 2026 14.59
Ampak to je le del od vseh njegovih rabot. Počakajmo da se oglasi njegov najstarejši sin in njegova mama. Resnica? Resnica.
Odgovori
+4
6 2
golika
07. 07. 2026 14.57
vsi so umazani, ta Srb pa itak ni dihtik
Odgovori
+6
7 1
bazilika555
07. 07. 2026 14.57
Takle mamo...le kako bo vodil DZ, če ima tako slab spomin?
Odgovori
+2
5 3
krmeki
07. 07. 2026 14.57
In to naj bi bil drugi človek v državi. Ne morem verjeti.
Odgovori
+8
10 2
Rudar1
07. 07. 2026 14.56
Pobrskajte še malo kaj vse je počel Golob na GEN-I
Odgovori
+2
7 5
JazAliTi
07. 07. 2026 14.57
Nikoli ne bomo izvedli, ker ne bo "politične policije". Mi se imamo radi, kot strupeni gadi.
Odgovori
+0
2 2
kritika1
07. 07. 2026 14.53
Eno čisto preprosto vprašanje za pravnike, sodišče, skratka za vse. Kaj pomeni potem izbris obsodbe? Kaj to potem pomeni v praksi? Kaj nam potem pomeni 103. člen KZ RS, ki govori o zakonski rehabilitaciji in izbrisu obsodbe. Z zakonsko rehabilitacijo se izbriše obsodba iz kazenske evidence in prenehajo vse njene pravne posledice, obsojenec pa velja za neobsojenega. Kaj vam tu ni jasno, spoštovani novinarji. Stevanović velja za neobsojenega in pika, dokončna pika. On niti enem hipu ni lagal, povedal je resnico, ni bil obsojen, ker tako piše v KZ RS. Preberite si celoten člen. Poglejte sodno prakso, potem pa bi predlagal, da začnete s korektnim poročanjem.
Odgovori
-1
5 6
kunccix
07. 07. 2026 14.58
Tole je samo slika o osebi, da vidimo kam pes taco moli. Pravno gledano je druga kot osebnostno. Povej mi s kom se družiš in povem ti kdo si…. OK
Odgovori
+2
2 0
Misanthrope
07. 07. 2026 14.53
Balkan balkaning
Odgovori
+3
4 1
ho?emVšolo
07. 07. 2026 14.52
Zdaj razumem, zakaj si je Stevo nadel ime Resnica. Jaz tudi sovražim šolo.
Odgovori
+5
5 0
Racional-ec
07. 07. 2026 14.52
Ja zoki zoki, tak postenjakar pa tkole ccc😂
Odgovori
+3
4 1
HeavyDxxx
07. 07. 2026 14.52
Jah fantje ..prej niste iskal, ker je bil "naš". Kaj boste zdej? Nula.
Odgovori
+3
6 3
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