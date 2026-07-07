Stevanović je, ko je bil policist, osebi grozil, da jo bo uničil, ustrelil ...

Kot je razvidno iz razsodbe Okrajnega sodišča v Radovljici, ki smo jo pridobili na podlagi zaprosila informacijskemu pooblaščencu, je okrajno sodišče 23. junija 2004 razsodilo, da je Zoran Stevanović, ki je bil takrat policist, "kriv, da je ogrozil varnost ene osebe z resno grožnjo, da bo napadel njeno življenje".
30. maja 2003 je namreč, kot piše v razsodbi, okoli 2.00 ure pred hotelom osebi med drugim zagrozil, da jo bo uničil in ustrelil. "S tem je osebi povzročil občutek strahu, saj je grožnje vzel resno, saj Stevanović kot policist poseduje orožje. S tem je storil kaznivo dejanje ogrožanja varnosti," piše v pridobljenem dokumentu.
Sodišče je Stevanovića obsodilo na 150.000 tolarjev denarne kazni, "plačljive v roku treh mesecev po pravnomočnosti sodbe". "V primeru neizterljivosti se bo denarna kazen izvršila tako, da se bo za vsakih začetih 10.000 SIT denarne kazni določil en dan zapora. Obdolženec je dolžan plačati stroške postopka v znesku 64.780 SIT, od česar na povprečnino odpade 60.000 SIT," še piše.
V obrazložitvi so dodali, da so pri odmeri kazni kot olajševalno okoliščino upoštevali, da obdolženec do takrat še ni bil kaznovan, ter dejstvo, da "so v določeni meri k njegovemu dejanju gotovo prispevale opazke oškodovanca in njegovih prijateljev na račun policije in vožnje pod vplivom alkohola, saj ni bil na delovni dožnosti". Oteževalnih okoliščin sodišče pri obtoženemu ni našlo.
Obdolženec je sicer zanikal, da bi storil očitano kaznivo dejanje. Zagovarjal se je, da ni res, da bi dotični osebi grozil, ter trdil, da ga je oškodovanec, "ki se očitno ne more sprijazniti s tem, da ga kot policist obravnava enako kot druge kršitelje", lažno prijavil in ovadil. Stevanović je v zagovoru dejal še, da naj bi se oškodovanec o tem kasneje hvalil svojim znancem.
Kot izhaja iz obrazložitve sodbe, je sodišče v dokaznem postopku poleg oškodovanca zaslišalo še šest prič ter vpogledalo ovadbo oškodovanca, predlog za uvedbo postopka o prekršku, poročilo PU Kranj o osebnosti obdolženca, kazenski list za obdolženca ter poročilo sodnikov za prekrške v Radovljici, na Jesenicah, v Ljubljani in v Kranju.
Zahteval potrdilo o nekaznovanosti
Spomnimo, da je prvi mož Resnice v mesecih pred volitvami vztrajno trdil, da ni bil nikoli pravnomočno obsojen. Glede dotičnega primera ogrožanja varnosti osebe je takrat vztrajal, da se ne spomni, kdo ga je prijavil ter za kakšne grožnje je šlo.
Stevanović je sicer od svojih kandidatov zahteval potrdilo o nekaznovanosti.
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