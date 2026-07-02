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Slovenija

Stevanović: Mesec poslanki prepovedal glasovanje

Ljubljana, 02. 07. 2026 14.12 pred 19 minutami 3 min branja 25

Avtor:
STA D.L.
Zoran Stevanović in Luka Mesec

Predsednik DZ Zoran Stevanović je po zavrnitvi dnevnega reda seje, na kateri bi odredili dve parlamentarni preiskavi, navedbe opozicije o nedelovanju glasovalnih naprav označil za lažne. Prvaku Levice Luki Mescu očita še, da je poslanki Tini Brecelj ukazal, naj ne glasuje. Dopis o kršenju poslovnika razume kot očitek o bojkotu dela DZ, kar zavrača.

Zoran Stevanović
Zoran Stevanović
FOTO: Bobo

Na parlamentarnem parketu še vedno odmeva dogajanje na torkovi izredni seji DZ, na kateri bi morali na zahtevo opozicije odrediti parlamentarni preiskavi v zadevi Black Cube in o obvodnem financiranju strank. A je DZ zavrnil dnevni red seje, tako preiskavi vsaj za zdaj še nista odrejeni.

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Glede dogajanja se je na predsednika DZ Zorana Stevanovića z dopisom v sredo obrnil tudi predsednik komisije za poslovnik Luka Mesec (Levica in Vesna) ter ga med drugim opozoril na "kršenje ustavnih, zakonskih in poslovniških določil". Kot je med drugim zapisal, "tolmačenje poslovnika DZ na način, da je možno ustavno pravico poslank in poslancev, da zahtevajo sklic izredne seje DZ, izničiti tako, da koalicija ne sprejme dnevnega reda take izredne seje", pomeni pravico, ki je pravica le na papirju.

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Stevanović je v današnjem odzivu dejal, da mu Mesec očita bojkotiranje izredne seje DZ, kar zavrača. Po njegovih besedah gre za zgodbo, ki kaže na "največjo prevaro v zgodovini parlamenta". K temu, da dnevni red ni bil potrjen, je po Stevanovićevem mnenju botrovala parlamentarna večina. Prepričan je tudi, da glasovanje po lastni vesti ne more veljati za bojkot.

Za laž je v današnji izjavi v DZ označil tudi navedbe opozicije o težavah oziroma nedelovanju glasovalnih naprav. Te namreč niso zabeležile glasovanja poslanke Levice Tine Brecelj in vodje poslancev Svobode Boruta Sajovica, četudi sta bila oba ob glasovanju prisotna v parlamentarni dvorani.

Poslanci Levice in Vesne v državnem zboru
Poslanci Levice in Vesne v državnem zboru
FOTO: Bobo

Stevanović se je obenem obregnil še ob sokoordinatorja Levice Mesca, češ da je ob več mandatih "nedela v parlamentu" pozabil, da se seje tudi snemajo. Tudi iz posnetkov je po besedah Stevanovića razvidno, da je kot predsedujoči seji pred glasovanjem pozval poslance, naj preverijo delovanje glasovalnih naprav, med glasovanjem je eden izmed poslancev tudi opozoril na nedelovanje, zato je Stevanović tega prekinil, sledilo je vnovično glasovanje.

"Strokovne službe so naknadno preverile delovanje vseh glasovalnih naprav in ugotovile, da so popolnoma vse glasovalne naprave delale, da so bile vse kartice pravilno vstavljene," je zatrdil predsednik DZ.

Mescu pa sicer očita tudi, da je poslanki Tini Brecelj ukazal oz. "odredil", naj ne glasuje. "Obenem so vsi štirje poslanci držali roke na glasovalni napravi, medtem ko poslanka Tina Brecelj ni niti približala roke glasovalni napravi. Torej ni glasovala," zatrjuje Stevanović.

Kot dokaz za navedeno je Stevanović na družbenih omrežjih objavil tudi posnetek s seje, na katerem je razvidno, da se je Mesec v času glasovanja z dvignjenim palcem obrnil k svojim poslancem. To po Stevanovićevem mnenju Mesca postavlja na laž in kaže na "pokvarjenost, ki je še nisem videl".

Kot je še sklenil, se odslej v Resnici na očitke Levice več ne bodo odzivali, saj da je edina zgodba, ki jo stranka ima v tem mandatu, borba proti Resnici.

Poslanci te so sicer prav tako glasovali proti potrditvi dnevnega reda. Po pojasnilih Stevanovića izključno zato, ker zahtevi za parlamentarno preiskavo predvidevata obravnavo "samo določenih strank", sami pa ne vidijo potrebe po izjemah.

Opozicija je sicer že vložila vnovično zahtevo za sklic izredne seje DZ, na dnevni red katere bi ob zahtevah za parlamentarni preiskavi uvrstili še zakonska predloga DS in Resnice. Stevanović odgovarja, da "politični pragmatizem" in "zvijanje rok" z uvrščanjem njihovih predlogov na sejo ne bo delovalo. Kot je dejal, bi imel kot predsednik DZ pravico, da sejo s temi točkami razbije v dve, a da tega ne bo storil, "ker ni tako pokvarjen kot Levica". Kot je zagotovil, bosta parlamentarni preiskavi odrejeni najkasneje na septembrski redni seji.

Državni zbor Zoran Stevanović Luka Mesec parlamentarna preiskava tina brecelj

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KOMENTARJI25

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Slavko BabIč
02. 07. 2026 14.41
Takoj naslednjič ob istem scenariju, kazenska ovadba zoper prodanega Stefota!
Odgovori
+2
2 0
Endless
02. 07. 2026 14.41
Lukec Lukec, lažnjivi kljukec
Odgovori
+0
1 1
Uporabnik1804794
02. 07. 2026 14.40
Zakaj ne objavite posnetka, ki ga je pokazal Stevanović?
Odgovori
+1
1 0
MEDKO
02. 07. 2026 14.43
zato ker mediji prikrivajo resnico in pišejo kar jim narekujejo levi
Odgovori
0 0
Nidani
02. 07. 2026 14.40
Stevo, mi tebi verjamemo, si overil pri notarju?
Odgovori
+0
1 1
metalika
02. 07. 2026 14.38
Podlasica navadna
Odgovori
0 0
Zoky Spoky
02. 07. 2026 14.38
Je to kar je storil Luka Mesec kaznivo dejanje ali samo svinjarija?
Odgovori
+2
4 2
Nidani
02. 07. 2026 14.39
Kaj pa ja storil?
Odgovori
+0
1 1
Shisui
02. 07. 2026 14.37
V normalni državi bi šel Mesec pred sodišče.
Odgovori
+0
4 4
FlatyEric
02. 07. 2026 14.37
In kaj bo zdaj rekel lažnjivi (k)lukec? Tiho bo, zabiti levičarji pa bodo seveda za vse okrivili Janšo.
Odgovori
-1
5 6
testosteron
02. 07. 2026 14.37
Videl posnetek kako ta Mesečnik očitno daje znake, naj ta poslanka ne glasuje in potem laže, da ji ne dela gumb. Saj vemo, da je laž največja,....za levake.
Odgovori
+0
6 6
Nidani
02. 07. 2026 14.43
Seveda, Stevo je zelo verodostojen...🤣😂🤣😂
Odgovori
0 0
Slavko BabIč
02. 07. 2026 14.36
Stefotu bo treba po takšnih dogodkih dati kazensko ovadbo!
Odgovori
+0
5 5
Slavko BabIč
02. 07. 2026 14.35
Ustava je jasna, če da pobudo 30 poslancev opozicije za preiskovalno komisijo in jih 30 glasuje za, se more uvesti preiskovalna komisija! desničarji ne iščite gljiv, da mora glasovati 40 opozicijskih poslancev iz vaše kletne fabrke laži! in to je zrelo takoj za ustavno sodišče, kakor jajotovi nezakoniti odloki v letih 2020-2022!
Odgovori
+0
3 3
sioxxos
02. 07. 2026 14.33
Levica je stranka parazitov. Nihče od vodstva ni nikoli delal v gospodarstvu oziroma vsi se hranijo samo z denarjem davkoplačevalcev. Slavijo zločinski komunizem in uničujejo gospodarstvo. Če že levičarski volilci niso sposobni dojeti škodljivosti te stranke, bo jih pokopala afera Fotopub in ta kaviar levičarska elite parazitov bo končno odletela iz parlamenta.
Odgovori
+5
8 3
MEDKO
02. 07. 2026 14.42
srčno upam da res
Odgovori
0 0
ManBoy
02. 07. 2026 14.32
Čakam komentar levaka, da je vse to izdelek AI... Kot vse, kar jim ni všeč.
Odgovori
+6
10 4
Magnetek
02. 07. 2026 14.30
Predsednik komisije za poslovnik Luka Mesec... saj to ni res pa je...
Odgovori
-1
1 2
Vera in Bog
02. 07. 2026 14.30
Bravo stevo, ti se pa znaš fajtat 🤣🤣
Odgovori
+1
5 4
Bozjidar
02. 07. 2026 14.28
Stevanovictako laže za denar kot pes tece,vrgli so ga iz policije,kot privatnik ni uspel,Jelincic ga je vrgel iz stranke,no zdaj pa je za denar izdal svoje volilce
Odgovori
-4
12 16
ptuj.si
02. 07. 2026 14.29
Obstaja posnetek.
Odgovori
+11
13 2
MEDKO
02. 07. 2026 14.29
Poglej si raje posnetek. Nič ne laže v tem primeru.
Odgovori
+7
9 2
FlatyEric
02. 07. 2026 14.38
Božjidar sem čakal kdaj bom prebral prvi komentar koga od zabitih. Čestitke, zmagal si.
Odgovori
+1
1 0
MEDKO
02. 07. 2026 14.28
No in še posnetek dajte kako Luka Mesec ukaže poslanki naj ne glasuje. Pokvarjenost Mesca ne pozna meja
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+8
14 6
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