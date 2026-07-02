Stevanović: Mesec poslanki prepovedal glasovanje

Na parlamentarnem parketu še vedno odmeva dogajanje na torkovi izredni seji DZ, na kateri bi morali na zahtevo opozicije odrediti parlamentarni preiskavi v zadevi Black Cube in o obvodnem financiranju strank. A je DZ zavrnil dnevni red seje, tako preiskavi vsaj za zdaj še nista odrejeni.

Glede dogajanja se je na predsednika DZ Zorana Stevanovića z dopisom v sredo obrnil tudi predsednik komisije za poslovnik Luka Mesec (Levica in Vesna) ter ga med drugim opozoril na "kršenje ustavnih, zakonskih in poslovniških določil". Kot je med drugim zapisal, "tolmačenje poslovnika DZ na način, da je možno ustavno pravico poslank in poslancev, da zahtevajo sklic izredne seje DZ, izničiti tako, da koalicija ne sprejme dnevnega reda take izredne seje", pomeni pravico, ki je pravica le na papirju.

Za laž je v današnji izjavi v DZ označil tudi navedbe opozicije o težavah oziroma nedelovanju glasovalnih naprav. Te namreč niso zabeležile glasovanja poslanke Levice Tine Brecelj in vodje poslancev Svobode Boruta Sajovica , četudi sta bila oba ob glasovanju prisotna v parlamentarni dvorani.

Stevanović je v današnjem odzivu dejal, da mu Mesec očita bojkotiranje izredne seje DZ, kar zavrača. Po njegovih besedah gre za zgodbo, ki kaže na "največjo prevaro v zgodovini parlamenta". K temu, da dnevni red ni bil potrjen, je po Stevanovićevem mnenju botrovala parlamentarna večina. Prepričan je tudi, da glasovanje po lastni vesti ne more veljati za bojkot.

Stevanović se je obenem obregnil še ob sokoordinatorja Levice Mesca, češ da je ob več mandatih "nedela v parlamentu" pozabil, da se seje tudi snemajo. Tudi iz posnetkov je po besedah Stevanovića razvidno, da je kot predsedujoči seji pred glasovanjem pozval poslance, naj preverijo delovanje glasovalnih naprav, med glasovanjem je eden izmed poslancev tudi opozoril na nedelovanje, zato je Stevanović tega prekinil, sledilo je vnovično glasovanje.

"Strokovne službe so naknadno preverile delovanje vseh glasovalnih naprav in ugotovile, da so popolnoma vse glasovalne naprave delale, da so bile vse kartice pravilno vstavljene," je zatrdil predsednik DZ.

Mescu pa sicer očita tudi, da je poslanki Tini Brecelj ukazal oz. "odredil", naj ne glasuje. "Obenem so vsi štirje poslanci držali roke na glasovalni napravi, medtem ko poslanka Tina Brecelj ni niti približala roke glasovalni napravi. Torej ni glasovala," zatrjuje Stevanović.

Kot dokaz za navedeno je Stevanović na družbenih omrežjih objavil tudi posnetek s seje, na katerem je razvidno, da se je Mesec v času glasovanja z dvignjenim palcem obrnil k svojim poslancem. To po Stevanovićevem mnenju Mesca postavlja na laž in kaže na "pokvarjenost, ki je še nisem videl".

Kot je še sklenil, se odslej v Resnici na očitke Levice več ne bodo odzivali, saj da je edina zgodba, ki jo stranka ima v tem mandatu, borba proti Resnici.

Poslanci te so sicer prav tako glasovali proti potrditvi dnevnega reda. Po pojasnilih Stevanovića izključno zato, ker zahtevi za parlamentarno preiskavo predvidevata obravnavo "samo določenih strank", sami pa ne vidijo potrebe po izjemah.

Opozicija je sicer že vložila vnovično zahtevo za sklic izredne seje DZ, na dnevni red katere bi ob zahtevah za parlamentarni preiskavi uvrstili še zakonska predloga DS in Resnice. Stevanović odgovarja, da "politični pragmatizem" in "zvijanje rok" z uvrščanjem njihovih predlogov na sejo ne bo delovalo. Kot je dejal, bi imel kot predsednik DZ pravico, da sejo s temi točkami razbije v dve, a da tega ne bo storil, "ker ni tako pokvarjen kot Levica". Kot je zagotovil, bosta parlamentarni preiskavi odrejeni najkasneje na septembrski redni seji.