Stevanović: Mislim, da rezultati ne bodo niti približno podobni anketam

Stevanović je v izjavi po vložitvi kandidatnih list v Ljubljani povedal, da so več kot 1000 overjenih podpisov podpore zbrali zelo hitro, vsem, ki so oddali podpis, pa je zagotovil, da ne bodo nikoli zlorabili njihovega zaupanja.

Stevanović bo sicer kandidiral v okraju Kranj 2, članica strokovnega sveta in zdravnica Sabina Senčar pa v okraju Novo mesto 2. V sporočilu za javnost so zapisali, da kandidatno listo sestavljajo tudi predsednik sveta stranke Matjaž Gorjup , primorski zdravnik Goran Dubajić , sindikalistka Irena Jaklič Valenti ter ustanovitelj podjetja Creatim Andrej Perc .

V Resni.ci po volitvah pričakujejo pomlad, kar po njihovem pomeni novo politiko prihodnosti, povezovanja in transparentnosti ter da se opravi s politiko korupcije in lažnih delitev. "Mislim, da bodo volitve revolucionarne in rezultati ne bodo niti približno podobni anketam," je dejal Stevanović.

Zadnja anketa Mediane za Televizijo Slovenija je stranki Resni.ca namreč napovedala štiri poslanska mesta, Stevanović pa je prepričan, da je njihova podpora bistveno višja in da ankete njihovega volilnega telesa ne zaznavajo.

Dodal je, da ne pristajajo na tezo, da obstajata samo dve politični strani, leva in desna, in da bodo morali eni strani pomagati na oblast. "Lahko da se pojavi popolnoma drugačna scena, tretji blok, in da se oblikuje popolnoma drugačna koalicija, kot jo pričakujemo," meni. Dopuščajo tudi možnost, da bodo sami sestavljali vlado.