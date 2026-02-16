Naslovnica
SLOVENIJA ODLOČA 2026

Stevanović: Mislim, da rezultati ne bodo niti približno podobni anketam

Ljubljana, 16. 02. 2026 13.14 pred 1 uro 2 min branja 42

Avtor:
Ne.M. STA
Vložitev kandidature na UE, Resni.ca

Stranka Resni.ca je zaključila vlaganje kandidatnih list v vseh osmih volilnih enotah. Po besedah predsednika stranke Zorana Stevanovića nastopajo z 88 kandidatkami in kandidati, ki so politično neoporečni ljudje in so relativno prepoznani v svojih okrajih. Na prihajajočih parlamentarnih volitvah računajo na od 8 do 12 poslanskih mandatov.

Stevanović je v izjavi po vložitvi kandidatnih list v Ljubljani povedal, da so več kot 1000 overjenih podpisov podpore zbrali zelo hitro, vsem, ki so oddali podpis, pa je zagotovil, da ne bodo nikoli zlorabili njihovega zaupanja.

Stevanović bo sicer kandidiral v okraju Kranj 2, članica strokovnega sveta in zdravnica Sabina Senčar pa v okraju Novo mesto 2. V sporočilu za javnost so zapisali, da kandidatno listo sestavljajo tudi predsednik sveta stranke Matjaž Gorjup, primorski zdravnik Goran Dubajić, sindikalistka Irena Jaklič Valenti ter ustanovitelj podjetja Creatim Andrej Perc.

'Volitve bodo revolucionarne in rezultati ne bodo niti približno podobni anketam'

V Resni.ci po volitvah pričakujejo pomlad, kar po njihovem pomeni novo politiko prihodnosti, povezovanja in transparentnosti ter da se opravi s politiko korupcije in lažnih delitev. "Mislim, da bodo volitve revolucionarne in rezultati ne bodo niti približno podobni anketam," je dejal Stevanović.

Zadnja anketa Mediane za Televizijo Slovenija je stranki Resni.ca namreč napovedala štiri poslanska mesta, Stevanović pa je prepričan, da je njihova podpora bistveno višja in da ankete njihovega volilnega telesa ne zaznavajo.

Dodal je, da ne pristajajo na tezo, da obstajata samo dve politični strani, leva in desna, in da bodo morali eni strani pomagati na oblast. "Lahko da se pojavi popolnoma drugačna scena, tretji blok, in da se oblikuje popolnoma drugačna koalicija, kot jo pričakujemo," meni. Dopuščajo tudi možnost, da bodo sami sestavljali vlado.

Ne bodo sodelovali z SDS, ostale možnosti so odprte

Stevanović je prepričan, da jih bodo dan po volitvah kontaktirale druge stranke. Ponovil je, da ne bodo sodelovali s stranko SDS, pri drugih strankah pa so možnosti odprte. "Vsak, ki bo hotel sodelovati z nami, pa mora sprejeti naša programska izhodišča," je dodal.

Ob tem je izpostavil, da se že zdaj zarisujejo nekatere razlike: "Glede na to, da imamo v programskih izhodiščih močno antikorupcijsko nit, pa zdaj vidimo, da vse sedanje stranke na oblasti živijo od korupcije." Zavzemajo se tudi za nižje davke, ti pa se v aktualnem mandatu "samo dvigujejo, denar pa izginja neznano kam".

Volitve v DZ bodo 22. marca. Resnica na njih nastopa drugič, potem ko ji na zadnjih volitvah leta 2022 ni uspelo prestopiti parlamentarnega praga.

resni.ca stevanović kandidatne liste ue volitve 2026

SD vložil kandidatno listo, Han: Kampanja bo temeljila na terenu in 'stisku rok'

Kakšno vlogo je imel Logar v aferi 'Glupi davki'?

KOMENTARJI42

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oliguma
16. 02. 2026 15.04
Dokler boš blokiral ljudi na FB strani, ko ti nekaj napišejo..bo rezultat slab. Pri nas si že posušil.
Odgovori
+1
1 0
pope p
16. 02. 2026 14.59
ima prav. slovenici imajo radi slabe ljudi na oblasti dobil bo več
Odgovori
0 0
marmilan
16. 02. 2026 14.58
zanimivo, kako imajo ti narejeno, daš plus, ti izpiše minus oz dvigneš palec izpiše spuščen palec. Toliko o verodostojnosti tega medija, sramota.
Odgovori
+2
2 0
marmilan
16. 02. 2026 14.54
Kdo bo tebi lažnjivec dal glas. Burek lažnjivi.
Odgovori
+6
7 1
Veščec
16. 02. 2026 14.53
jah,kaj je pa mislu.ankete lažejo,volilci pa ne,pa to
Odgovori
+2
2 0
realist9000
16. 02. 2026 14.48
Golobov satelit
Odgovori
-2
3 5
2mt8
16. 02. 2026 14.50
Ali pa Vučićev...
Odgovori
+2
4 2
Da se mene pita..
16. 02. 2026 14.47
Najbolj da greš nazaj na ljubljanski štacion delat.
Odgovori
+6
7 1
Valkidžija
16. 02. 2026 14.44
Kaj ni ta državljan Slovenije pravnomočno obsojen? Govori pa o brezmadežnih kandidatih, haloo! A ne bi moral biti za rešetkami?
Odgovori
+6
7 1
patogen
16. 02. 2026 14.41
To je jasno, ker ankete naročajo vladajoči levičarji v prorežimskih medijih po svojem okusu.
Odgovori
+5
7 2
bandit1
16. 02. 2026 14.37
Pa dobro ti bodi imeli 18 mandatov, oni drugi po 20, tretji še 25, četrti še 24, pa kaj bo parlament kot na kitajskem? 500 poslancev ?
Odgovori
+9
9 0
luksi123
16. 02. 2026 14.37
V marsičem se z njim ne strinjam, ampak glede anket je pa kristalno jasno, da z realnostjo nimajo veze...
Odgovori
+6
7 1
2mt8
16. 02. 2026 14.35
Če bo Golob še enkrat sestavljal vlado, bo Svoboda skrbela za tajkunsko-korupcijski interes, Levica za ideološki interes in Resnica za srbski interes. In se vse lepo poklapa.
Odgovori
+8
11 3
marmilan
16. 02. 2026 14.56
Nikoli več janšizma, pa naj bo kdor koli, samo ta shipac nikoli več.
Odgovori
-3
1 4
Banion
16. 02. 2026 14.31
bog nas reši novih obrazov, od sedanjih vsaj vemo kaj lahko pričakujemo. Če napišem kaj si res mislim od teh raznih stevaniviĆev mi bodo zbrisali komentar
Odgovori
+12
14 2
BMReloaded
16. 02. 2026 14.59
Novega obraza do sedaj se ni bilo...pa to
Odgovori
+1
1 0
Masai_Mara
16. 02. 2026 14.28
Stevanovic obremenjen s stevilnimi korupcijskimi aferami in kazenskimi ovadbami zaradi raznih lumparij zdaj igra angela, ki naj bi resil Slovenijo. Naj se ljudje potem ne cudijo kaksni politiki nam vodijo drzavo ce jih pa sami volijo. Upam da ta populist in skrajni desnicar ne pride v parlament.
Odgovori
+11
14 3
bandit1
16. 02. 2026 14.31
To Stevo, šele sedaj ko so zimske počitnice vidim da je naša vas prazna, nakupovalni centri prazni, so šli vsi na počitnice. Ne rabimo 20 000 stanovanj, le počitnice naj podaljšajo.
Odgovori
+4
4 0
wsharky
16. 02. 2026 14.28
Tale Stevo mi deluje zelo pošteno
Odgovori
-8
4 12
boslo
16. 02. 2026 14.48
Na videz?
Odgovori
+1
2 1
2mt8
16. 02. 2026 14.27
To je stranka, kjer nekateri njeni kandidati novinarjem odgovarjajo kar v srbskem jeziku. Kam smo prišli...
Odgovori
+10
13 3
Castrum
16. 02. 2026 14.19
Drži, Svoboda bo dobila samo 5% ne pa 15%....
Odgovori
+6
8 2
hrčak s šamponom kopriva
16. 02. 2026 14.18
Oglatega Zoko da se SLO pokaže kaka je v resnici in kje bo leta 2040
Odgovori
-2
1 3
zibertmi
16. 02. 2026 14.16
to je že res da 700 vedno istih anketirancev ne more bit rezultat volitev,pa ti,po tvoji zgodovini v parlamentu tudi smel nebi bit,že zaradi morale ne
Odgovori
+2
4 2
hitfrom100
16. 02. 2026 14.13
skrajna desnica bi sodelovala samo s skrajno levico?...
Odgovori
+4
4 0
bibaleze
