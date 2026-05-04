Slovenija

Stevanović na Danskem: Evropa mora delovati enotno in strateško

Koebenhavn, 04. 05. 2026 18.51 pred 48 minutami 2 min branja 10

Avtor:
STA M.S.
Stevanović na Danskem

Evropa mora v času geopolitičnih napetosti delovati enotno in strateško, je v nagovoru na konferenci predsednikov parlamentov držav članic EU in Evropskega parlamenta (EUSC) v Koebenhavnu povedal predsednik DZ Zoran Stevanović. Dejal je tudi, da širitev EU ostaja ključen dejavnik stabilnosti in varnosti na stari celini.

Kot so danes sporočili iz državnega zbora, je prvi del konference, ki se je začela v nedeljo, sklenila pa se bo v torek, minil v znamenju opozoril, da se EU v spreminjajočem se svetovnem redu sooča z vse večjimi varnostnimi in geopolitičnimi izzivi, zato je njena širitev strateško nujna za dolgoročno stabilnost kontinenta.

Pri tem je ključno, da ta proces temelji na jasnih demokratičnih merilih in da se zagotovi učinkovito odločanje tudi v razširjeni sestavi, so navedli.

V luči tega je predsednik DZ v nagovoru opozoril na potrebo po hitrejšem in bolj usklajenem odločanju ob sočasnem spoštovanju suverenosti držav članic EU ter poudaril ključno vlogo parlamentov pri zagotavljanju preglednosti, zaupanja in povezave z državljani.

Ob robu konference se je sestal s srbsko kolegico Ano Brnabić in predsednikom moldavskega parlamenta Igorjem Grosujem.

V pogovoru z Brnabić je izrazil zadovoljstvo nad stabilnimi prijateljskimi odnosi med državama in poudaril, da Slovenija ostaja trdna podpornica približevanja Srbije uniji. V ospredju pogovora z Grosujem je bil medtem pomen parlamentarne diplomacije, Stevanović pa je kolegu izrazil razumevanje glede geopolitičnih pritiskov, s katerimi se njegova država sooča, ter obenem podprl tudi njen proces evropske integracije.

Konference v danski prestolnici se poleg Stevanovića udeležujeta tudi predsednik državnega sveta Marko Lotrič in generalna sekretarka DS Monika Kirbiš Rojs.

KOMENTARJI10

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Sixten Malmerfelt
04. 05. 2026 19.34
Kdaj gre bivši palicaj v Moskvo? 9. maj bo kmalu!
odpisani zasedli vlado
04. 05. 2026 19.32
Sedaj je pa že nepismen copatarski rusofil stevanović pričel zapravljati davkoplačevalski denar za pohajkovanje po europi.To teslo sploh ne dojame,da ga nihče v nobeni državi ne upošteva in se ne zmeni za njega,ker je vse seznanil,da je naklonjen ruskemu diktatorju putinu in seveda njegovemu rojaku copatarskemu srbu vućiću kateri mu je pripomogel z goljufanjem na stol DZ.Očitno je nameraval v rusijo k putino pa pilot ni hotel v tisto smer.Sramota kako zgubo prenaša slo parlament.
Julijann
04. 05. 2026 19.35
A Urška se je pa kar LJ držala?
Sixten Malmerfelt
04. 05. 2026 19.28
Stevo pravi mi smo najboljši (Lažni.ca), enotni smo z Jufkino SDS!
DKR
04. 05. 2026 19.39
Glej ga levaka frustriranega,..še vedno bevskaš kot ponavadi. Hja, to je pač to kar zmoreš.
Veščec
04. 05. 2026 19.22
kaj je stevo,a te moskvić nemara?al so vam"frčoplan"zajel,pa na dansko "odfrfotal",pa to
Castrum
04. 05. 2026 19.13
Pohvalno da je že takoj na začetku mednarodno aktiven. Na drugi strani pa se Golob ni udeležil dveh izjemno pomembnih srečanja - na Cipru in v Dubrovniku. Vsi so bili, samo Golob je manjkal. Sramoota!
Sixten Malmerfelt
04. 05. 2026 19.11
V Erevan pa Jufka in Jelenčič!
JApajaDAja
04. 05. 2026 19.05
kdo je šel v erevan?
Sixten Malmerfelt
04. 05. 2026 18.53
Kva mu je dal Jufka štango za hrbet, da se tako drži?
