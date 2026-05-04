Stevanović na Danskem: Evropa mora delovati enotno in strateško

Kot so danes sporočili iz državnega zbora, je prvi del konference, ki se je začela v nedeljo, sklenila pa se bo v torek, minil v znamenju opozoril, da se EU v spreminjajočem se svetovnem redu sooča z vse večjimi varnostnimi in geopolitičnimi izzivi, zato je njena širitev strateško nujna za dolgoročno stabilnost kontinenta.

Pri tem je ključno, da ta proces temelji na jasnih demokratičnih merilih in da se zagotovi učinkovito odločanje tudi v razširjeni sestavi, so navedli.

V luči tega je predsednik DZ v nagovoru opozoril na potrebo po hitrejšem in bolj usklajenem odločanju ob sočasnem spoštovanju suverenosti držav članic EU ter poudaril ključno vlogo parlamentov pri zagotavljanju preglednosti, zaupanja in povezave z državljani.