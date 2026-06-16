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Slovenija

Stevanović na obisk v Srbijo, srečal se bo tudi z Vučićem

Ljubljana/Beograd, 16. 06. 2026 07.40 pred 1 uro 2 min branja 40

Avtor:
STA N.V.
Zoran Stevanović

Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović začenja tridnevni uradni obisk v Srbiji, kjer ga bo sprejela gostiteljica, predsednica srbskega parlamenta Ana Brnabić. Delegacija DZ se bo po napovedih sešla tudi s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem in premierjem Đurom Macutom ter se srečala s predstavniki slovenske skupnosti v Srbiji.

V delegaciji DZ sta poleg Stevanovića še poslanca Franc Breznik (SDS) in Meira Hot (SD) ter generalna sekretarka DZ Špela Ocvirk.

Obisk v Beogradu bodo začeli s srečanjem z Ano Brnabić, popoldne pa se bodo udeležili slovesne predstavitve ob skupni izdaji priložnostne poštne znamke Pošte Slovenije in Pošte Srbije, kjer bo kot eden od slavnostnih govorcev nastopil tudi Stevanović. Predsednik DZ bo danes tudi nagovoril zbrane na sprejemu, ki ga ob dnevu državnosti prireja slovensko veleposlaništvo v Beogradu, so sporočili iz DZ.

Zoran Stevanović
Zoran Stevanović
FOTO: Bobo

V sredo se bo nato Stevanović z delegacijo po napovedih ločeno sešel s srbskim predsednikom Vučićem, zunanjim ministrom Markom Đurićem ter podpredsednico srbskega parlamenta Marino Raguš.

Delegacija DZ se bo drugi dan obiska v Srbiji udeležila tudi slovesnosti ob 25. letnici Društva Slovencev Sava.

Pred obiskom in v luči nedavne izjave srbskega ministra za človekove in manjšinske pravice ter družbeni dialog Dema Beriše, da Srbija s Slovenijo šele začenja pogovore o morebitnem priznanju srbske narodne skupnosti v Sloveniji kot manjšine, so se v medijih pojavila ugibanja, ali bo tudi to ena od tem pogovorov Stevanovićevega obiska v Srbiji. Predsednik DZ je nedavno dejal, da bo, če kdo od srbskih sogovornikov sprožil to vprašanje, pojasnil, da to ni možno, ker sta v Sloveniji z ustavo priznani samo dve narodni manjšini.

Obisk v Srbiji bo delegacija sklenila v četrtek, ko naj bi se sešli s srbskim premierjem premierjem Macutom.

zoran stevanović obisk srbija

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KOMENTARJI40

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cirenij
16. 06. 2026 09.38
Edino to mu dam prav! Sicer pa podrepnik za svoj stolček!
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0 0
puer2
16. 06. 2026 09.37
gospod Nateg iz stranke La.ž je šel domov
Odgovori
0 0
Buci in Bobo
16. 06. 2026 09.36
Nema neć od manjšine.
Odgovori
-1
0 1
tom74
16. 06. 2026 09.36
pod Stevanovica se lohk komentira, pod ukrainskem unicenju severnega toka ne, mal cudni vatli
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+1
1 0
tech
16. 06. 2026 09.35
Stevanović, Mutni posli d.o.o.
Odgovori
+0
1 1
swarun
16. 06. 2026 09.33
Nas zelo zanima, če bo ta "slovenc" v imenu nas Slovencev, v Srbiji tudi GOVORIL SLOVENSKO?
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-1
0 1
Finfer
16. 06. 2026 09.32
Sedaj bodo srbijanci masovno emigrirali v slovenijo saj lahko vsak podivjani rambo kandidira za balkanskega šerifa !!!
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+1
2 1
Zvonko Kregar
16. 06. 2026 09.29
Hit meje zapret dokler je tam
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+4
4 0
Buča hokaido
16. 06. 2026 09.27
Kdor ima slovensko državljanstvo in stalno bivališče v Sloveniji, naj ima volilno pravico. Ne razumem pa volilne pravice "zdomcev" v Avstraliji, Argentini, Kanadi in še kje, ki nikoli niso bili v Sloveniji, pa mnogi še slovensko ne znajo.
Odgovori
0 0
optinus
16. 06. 2026 09.23
Kar naj tam ostane, bo najmanj škode.
Odgovori
+0
1 1
Slash
16. 06. 2026 09.06
Stevo legenda najača !
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+1
3 2
borjac
16. 06. 2026 09.05
Stevanović bo v Srbiji prodajal svoje politične usluge v Sloveniji , prodana duša.
Odgovori
+4
7 3
VP87
16. 06. 2026 09.01
Ko je ṣ̌la Urška na koncert na Dunaj pa z vsemi topovi nad njo .
Odgovori
+0
6 6
jedupančpil
16. 06. 2026 09.12
če bi šla z avtom se ne bi nihče pritoževal
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+3
5 2
denden
16. 06. 2026 09.00
S kakšnim argumentom so, ravno sedaj, pred volitvami, interventno sprejeli zakon o odvzemu volilne pravice tujcem, čeprav je bil v času od leta 2002, ko je veljal dosedanji zakon, JJ že trikrat na vladi?
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+1
5 4
Hudi časi
16. 06. 2026 09.12
Za to je bil zakon po hitrem postopku. Da bi se pa lotili preferenčnega glasu, to pa ne.
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-1
1 2
Polde1
16. 06. 2026 08.55
Zemćo sumit. Samo še Jankovič manjka.
Odgovori
+4
5 1
denden
16. 06. 2026 08.51
Kakšna dvoličnost, v Sloveniji jim odvzema volilno pravico, obenem jim pa hodi dol "sadit rožice"
Odgovori
+2
9 7
Grdoba
16. 06. 2026 08.58
Imaš ti volilno pravico v Srbiji mogoce?
Odgovori
+5
9 4
denden
16. 06. 2026 09.03
Meni bi bilo malo nerodno, takoj po sprejetju takšnega zakona, hodit k njim in se jim dobrikat. Ampak, to so pač Srbska posla.
Odgovori
+0
5 5
Banion
16. 06. 2026 08.47
je šel po nova navodila ali samo poročat. Ta bo še dal poprara janezu ali pa sta tako dogovorjena. V pri takih v politiki je vse možno
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+1
3 2
Vakalunga
16. 06. 2026 08.47
Zavladala je politika etike, kulture, konec je pocestniškega obnašanja čeprav BURLESK rdečega portala in dedičev KOMUNIZMA še ne bo konec..) Oni iz svoje kože ne morejo, oni vse gradijo na podlagi zunanjega in notranjega sovražnika, ker ga ni ne enega ne drugega ga a proizvajajo proizvodnja HALA pa je v MURGLAH..
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+0
8 8
KaiC
16. 06. 2026 09.25
" Oni iz svoje kože ne morejo, oni vse gradijo na podlagi zunanjega in notranjega sovražnika," oh ko bi ti vedela, kakšen sarkazem je to slišati od takšnih kot si ti.
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-1
0 1
jurist
16. 06. 2026 08.46
ampak mal pa je provokativno, da bo na veleposlaništvu sprejem ob samostojnosti Slovenije pri čemer vemo od koga smo se osamosvajali... :)
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+5
7 2
Vakalunga
16. 06. 2026 09.30
Važno je, da nasprotnikov ( OSAMOSVOJITVE ) KUČANA in levih ne bo..”Očitajo mi, da sem bil proti odcepitvi. Še zdaj sem,” Milan Kučan, 23. 12. 2015.
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0 0
Posteni
16. 06. 2026 08.40
Bljak
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+3
5 2
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