Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Stevanović napovedal Mijičevo izključitev iz stranke

Ljubljana, 15. 07. 2026 12.12 pred 33 minutami 2 min branja 47

Avtor:
M.V.
Zoran Stevanović

Predsednik stranke Resnica Zoran Stevanović je po serij afer okrog poslanca Borisa Mijiča napovedal, da bo zoper njega predlagal najstrožje ukrepe, najmanj izključitev iz stranke.

Najnovejše razkritje kaže, da je poslanec Resnice Boris Mijič v uradnem življenjepisu navajal nesresnične podatke glede svoje izobrazbe. Trdil je, da je diplomiral na ljubljanski Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, kjer pa so sporočili, da podatek ni resničen. 

Zoran Stevanović je povedal, da je bil danes prvič seznanjen z dejanskim stanjem glede njegove izobrazbe ter da je govoril s poslancem. "Če velja to, da je zavajal celo javnost, pomeni tudi, da je zavajal nas kot stranko." Povedal je, da si kot stranka ne smejo dovoliti takšnih stvari. "Tukej pardona ni, zoper poslanca bomo najstrožje ukrepali." 

Dejal je, da pričakuje, da se bo svet stranke sestal takoj po parlamentarnih počitnicah in o tem odločal. Stevanović pravi, da bo zahteval najmanj Mijičevo izključitev iz stranke. V nadaljevanju je še povedal, da ne vidi razloga, zakaj bi nekdo moral lagati o svoji izobrazbi, saj ta za izvolitev poslanca ni pogoj. "Laži v slovenski politiki ne oprostimo."

V Mijičevi matični stranki so v prvem odzivu včeraj zapisali, da se z informacijo o tem, da njihov poslanec ni formalno zaključil študija, ki ga je sicer navajal ob kandidaturi, soočajo prvič. "Ob pripravi kandidatnih list stopnje izobrazbe nismo preverjali, saj ta po zakonodaji ni pogoj za opravljanje poslanske funkcije, niti ne vpliva na delo poslanca," so ob tem zapisali. Napovedujejo pa, da bodo "situacijo glede navedb o izobrazbi" podrobno preiskali, zatem pa bodo skladno z internimi pravili stranke o tem razpravljali in odločali na strankarskih organih.

zoran stevanović boris mijič izključitev resnica

V Moravčah v teku policijska akcija, tam tudi specialci

Popoldne in zvečer nove nevihte, tudi močnejše

24ur.com Bo Stevanović zahteval odstop Mijiča?
24ur.com Na sejo SNAV vabljen tudi Stevanović, ki še nima dostopa do tajnih podatkov
24ur.com Stevanovića zapustil viden član stranke
24ur.com Mesec Stevanoviću: To boste pojasnjevali na sodišču
24ur.com Od overjene izjave o nesodelovanju do predsednika DZ
24ur.com Koalicija odrekla podporo Štakulu
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5 novo
  • 6
  • 7 novo
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI47

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Netajkun
15. 07. 2026 12.44
Človek, ki se je največkrat zlagal v kamero (in zagotovo tudi na sodišču) je že 20 let župan.
Odgovori
+0
2 2
Muca ne grize .
15. 07. 2026 12.46
Točno tako .
Odgovori
+0
1 1
sioxxos
15. 07. 2026 12.44
Če in kot kaže držijo vse navedbe glede Mijića, je prav, da odleti iz parlamenta. AMPAK - stranka RESNICA je na volitvah prejela 5 poslanskih mest in po volilnem sistemu se nato izračuna, katerih 5 poslancev je prejelo največ glasov od vseh kandidatov stranke RESNICA. Prav je, da stranki ostane 5 poslanskih mest, saj so na volitvah s strani volilcev prejeli toliko glasov. Torej - Mijić naj odstopi z dnem, ko poteče 6 mesečni rok, da ni potrebno izvajati nadomestnih volitev in da stranka RESNICA ohrani takšno število glasov, kot jim so jim dodelili volilci. Jasno je namreč, da je cilj levičarskih parazitskih medijev in levičarskih strank samo ta, da bi izničili glasove na volitvah in da bi se čim prej vrnili h koritu in kaviarju, za delavce in za gospodarstvo pa se jim gladko fučka.
Odgovori
+0
4 4
street45
15. 07. 2026 12.48
Dej ne se hecat, Resni.ca je največja blefer stranka v parlamentu z liderju, ki si niti malo ne zasluži mesto predsednika DZja.
Odgovori
0 0
Jerry321
15. 07. 2026 12.44
No, dokler ne bo dejansko izključen in ga vržejo iz parlamenta ne verjamem ničemur!! Potem pa moramo ponovno na volitve in izvolit nekoga iz leve!
Odgovori
-1
2 3
dober dan
15. 07. 2026 12.44
Škoda ker 'desni' nimajo tok denarja da bi lahko vsakega poslanca opozicije dali pod mikroskop.
Odgovori
0 0
biggie33
15. 07. 2026 12.44
Bravo Stevo, kapo dol!!
Odgovori
+1
2 1
petka5
15. 07. 2026 12.44
A prav razumem Stevota : dokler laze, zavaja in oskoduje druge je ok in ga polno podpira, ko zavaja njega pa sankcije... Stevo ti imas roke cist k seb obrnjene
Odgovori
+1
1 0
Ombolo
15. 07. 2026 12.43
"Dejal je, da pričakuje, da se bo svet stranke sestal takoj po parlamentarnih počitnicah in o tem odločal. Stevanović pravi, da bo zahteval najmanj Mijičevo izključitev iz stranke." Pa kaj se gredo... Zakaj čakati konec počitnic? Ali mu zaupaš, ali pa ne. Trem delavcem je baje nekaj poplačal, sedaj bo še čakal na avgust. Čisti računi pri resnici?
Odgovori
+2
2 0
anon789
15. 07. 2026 12.43
Parlamentarne počitnice se zaključijo 31.8. Potem pa je samo še dober mesec časa v katerem bodo seveda se sestajali, manjkali, se pogovarjali in potem nekje konec oktobra odločili, da ga izključijo iz stranke.
Odgovori
+2
2 0
losser
15. 07. 2026 12.42
Valda, kar pa še ne pomeni, da bo kot poslanec odstopil.
Odgovori
+1
1 0
Žabec
15. 07. 2026 12.42
Torej, da nekdo goljufa državo in delavce, to je za Resnico in Stevanovića sprejemljivo do takrat, ko goljufa njih same. Dvojna merila?
Odgovori
0 0
dane30
15. 07. 2026 12.41
Če bi politiki morali biti pošteni in za to odgovarjati z lastnim premoženjem in dolgotrajnimi zapornimi kaznimi , noben ne bi šel za politika...pametnemu dost....
Odgovori
+1
1 0
HeavyDxxx
15. 07. 2026 12.38
Kdaj bomo začel kaj čistiti nesnago na levici? Dela je kolikor 'češ.
Odgovori
-4
4 8
Deep1
15. 07. 2026 12.38
A je overil to izjavo pri notarju! Sam vprašam? ✊✊
Odgovori
+10
12 2
Muca ne grize .
15. 07. 2026 12.42
A sprašuješ za Farahudina.
Odgovori
0 0
Mens sana
15. 07. 2026 12.38
.............instant stranka predrznih oportunistov, ki se je kalila na ulici s protesti proti sedanjemu šefu nima obetavne politične kariere, zgrajena na prevarah in umazanih interesih bo kmalu postala simbol slabo delujočega sita parlamenta...........................
Odgovori
+4
6 2
bossanoga
15. 07. 2026 12.35
kdo v vaši stranki pa ne zavaja in ne laže?
Odgovori
+1
6 5
Perrun
15. 07. 2026 12.34
pejmo na volitve, še enkrat
Odgovori
+4
10 6
FreedomMan
15. 07. 2026 12.34
Mijić je simbol te stranke in vlade, izključitev je harakiri.
Odgovori
+0
6 6
sparky234
15. 07. 2026 12.30
Kaksen spin. Izkljucen bo iz stranke in delal kot samostojni poslanec in se naprej omogocal da bo glasoval tako kot bodo zeleli. Nekateri bodo ploskali temu, da so ga kao izkljucili je pa ubistvu prevara, da si operejo roke in da se naprej delujejo. Kot druzba tonemo iz dneva v dan.
Odgovori
+16
20 4
Netajkun
15. 07. 2026 12.38
Kdo pa mu lahko odvzame poslanski mandat? Nihče. Izgubi ga, če postane trajno nezmožen opravljanja funkcije, če odstopi sam ali če je obsojen na zaporno kazen daljšo od 6 mesecev.
Odgovori
+3
3 0
prost1
15. 07. 2026 12.27
Seveda bodo počakali do oktobra.
Odgovori
+11
13 2
JApajaDAja
15. 07. 2026 12.26
čaušević je še veno članica slobodanov z ali brez marž, čolna,navedene diplome?!
Odgovori
+11
12 1
Gutenberg
15. 07. 2026 12.30
Čoln sta si z možem dobro prisvojila.
Odgovori
+5
5 0
JApajaDAja
15. 07. 2026 12.32
sedaj lahko svojega šefa pelje v karigador...
Odgovori
+6
6 0
bibaleze
Portal
Po težkem obdobju nova sreča: Znana Slovenca pričakujeta drugega otroka
Poletje, kopalke in občutek, da nisi dovolj dobra
Poletje, kopalke in občutek, da nisi dovolj dobra
Slovenka se je preselila v Afriko in razkrila: "Otroka je tam lažje vzgajati kot v Sloveniji"
Slovenka se je preselila v Afriko in razkrila: "Otroka je tam lažje vzgajati kot v Sloveniji"
Slavna igralka z nasvetom, ki bo pomagal mnogim staršem
Slavna igralka z nasvetom, ki bo pomagal mnogim staršem
zadovoljna
Portal
Hollywood žaluje za igralcem, ki je zaznamoval kariero Meg Ryan: Scott Bryce umrl po hudi bolezni
Bo začetna kemija zdržala?
Bo začetna kemija zdržala?
Ljubezenski trikotnik doseže prelomno točko
Ljubezenski trikotnik doseže prelomno točko
Žensko telo v tridesetih: kako se spreminjamo s starostjo in kako se soočiti s spremembami
Žensko telo v tridesetih: kako se spreminjamo s starostjo in kako se soočiti s spremembami
vizita
Portal
To je najslabša pijača za vaša jetra: pijejo jo tudi ljudje, ki mislijo, da živijo zdravo
Kaj debelost naredi srcu, spanju in hormonom? Odgovor ni prijeten
Kaj debelost naredi srcu, spanju in hormonom? Odgovor ni prijeten
Po 50. letu v svoj zajtrk vključite ta tri živila in vaši možgani bodo delovali bolje kot kadarkoli prej
Po 50. letu v svoj zajtrk vključite ta tri živila in vaši možgani bodo delovali bolje kot kadarkoli prej
Nova študija je dokazala, da sedenje povečuje tveganje za smrt zaradi raka
Nova študija je dokazala, da sedenje povečuje tveganje za smrt zaradi raka
cekin
Portal
V Sloveniji eksplodiralo povpraševanje po teh delavcih: število oglasov se je več kot podvojilo
Zaslužila 65.000 evrov na leto, a si ni mogla privoščiti stanovanja: rešitev ji je spremenila življenje
Zaslužila 65.000 evrov na leto, a si ni mogla privoščiti stanovanja: rešitev ji je spremenila življenje
Kje se letos najbolj splača dopustovati? Hrvaška dražja od Grčije in Španije, najcenejša pa ena druga država
Kje se letos najbolj splača dopustovati? Hrvaška dražja od Grčije in Španije, najcenejša pa ena druga država
Mislite, da ravnate pametno z denarjem? Te navade vas lahko drago stanejo
Mislite, da ravnate pametno z denarjem? Te navade vas lahko drago stanejo
moskisvet
Portal
Bila je devica do 39. leta, nato pa naj bi jo mož okužil s HIV-om: tragična zgodba 'Madonne z vzhoda'
Majhen del, ki lahko povzroči velike težave z motorjem avtomobila
Majhen del, ki lahko povzroči velike težave z motorjem avtomobila
Prva lezbijka na naslovnici Playboya: Zvezdnica razkrila tudi osebno zgodbo
Prva lezbijka na naslovnici Playboya: Zvezdnica razkrila tudi osebno zgodbo
Kako v letališki salon brezplačno: triki, ki jih uporabljajo potniki
Kako v letališki salon brezplačno: triki, ki jih uporabljajo potniki
dominvrt
Portal
Najpogostejša poletna nadloga: tako se znebite madežev sončne kreme
Mnogi jo zamenjajo za miš, v resnici pa vam na vrtu dela veliko uslugo
Mnogi jo zamenjajo za miš, v resnici pa vam na vrtu dela veliko uslugo
Črvi v smeteh: tako se jih znebite za vedno
Črvi v smeteh: tako se jih znebite za vedno
Cvetlica, ki obožuje sonce in bo balkon krasila vse poletje
Cvetlica, ki obožuje sonce in bo balkon krasila vse poletje
okusno
Portal
Babice so poznale ta trik: zato so bile njihove ocvrte bučke vedno popolno hrustljave
V manj kot pol ure do poletnega kosila, ki navduši
V manj kot pol ure do poletnega kosila, ki navduši
Tri osnovne napake, zaradi katerih blitva s krompirjem ne izpade dobro
Tri osnovne napake, zaradi katerih blitva s krompirjem ne izpade dobro
Najboljši recepti naših bralcev za porabo poletnih bučk
Najboljši recepti naših bralcev za porabo poletnih bučk
voyo
Portal
Hitri in drzni 4
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Otok ljubezni
Otok ljubezni
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1804