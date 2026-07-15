Stevanović napovedal Mijičevo izključitev iz stranke

Najnovejše razkritje kaže, da je poslanec Resnice Boris Mijič v uradnem življenjepisu navajal nesresnične podatke glede svoje izobrazbe. Trdil je, da je diplomiral na ljubljanski Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, kjer pa so sporočili, da podatek ni resničen.

Zoran Stevanović je povedal, da je bil danes prvič seznanjen z dejanskim stanjem glede njegove izobrazbe ter da je govoril s poslancem. "Če velja to, da je zavajal celo javnost, pomeni tudi, da je zavajal nas kot stranko." Povedal je, da si kot stranka ne smejo dovoliti takšnih stvari. "Tukej pardona ni, zoper poslanca bomo najstrožje ukrepali."

Dejal je, da pričakuje, da se bo svet stranke sestal takoj po parlamentarnih počitnicah in o tem odločal. Stevanović pravi, da bo zahteval najmanj Mijičevo izključitev iz stranke. V nadaljevanju je še povedal, da ne vidi razloga, zakaj bi nekdo moral lagati o svoji izobrazbi, saj ta za izvolitev poslanca ni pogoj. "Laži v slovenski politiki ne oprostimo."

V Mijičevi matični stranki so v prvem odzivu včeraj zapisali, da se z informacijo o tem, da njihov poslanec ni formalno zaključil študija, ki ga je sicer navajal ob kandidaturi, soočajo prvič. "Ob pripravi kandidatnih list stopnje izobrazbe nismo preverjali, saj ta po zakonodaji ni pogoj za opravljanje poslanske funkcije, niti ne vpliva na delo poslanca," so ob tem zapisali. Napovedujejo pa, da bodo "situacijo glede navedb o izobrazbi" podrobno preiskali, zatem pa bodo skladno z internimi pravili stranke o tem razpravljali in odločali na strankarskih organih.