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Slovenija

Stevanović želi referendum o članstvu v Natu

Ljubljana, 09. 07. 2026 13.15 pred 1 uro 2 min branja 248

Avtor:
STA N.V.
Zoran Stevanović

Predsednik DZ Zoran Stevanović meni, da bi bilo treba preveriti razpoloženje ljudi glede članstva v zvezi Nato in pri tem predlagal, da bi referendum o članstvu Slovenije v zavezništvu izvedli hkrati z jesenskimi lokalnimi volitvami.

"Glede na to, da sem včeraj razpisal lokalne volitve na dan 15. 11., bi bil zaradi samih stroškov ob vseh ostalih napovedanih referendumih en tak mega referendum dan, kjer bi bilo lahko postavljeno tudi vprašanje članstva Slovenije v Natu," je v videoizjavi, objavljeni na profilu stranke Resnica na omrežju X, povedal njen predsednik Stevanović.

Zoran Stevanović
Zoran Stevanović
FOTO: Bobo

V izjavi je prav tako izrazil nasprotovanje "pošiljanju denarja v Ukrajino", potem ko je premier Janez Janša v sredo na vrhu zveze Nato v Ankari napovedal, da bo Slovenija za vojaško pomoč Kijevu v okviru pobude PURL letos namenila 50 milijonov dolarjev oziroma okoli 44 milijonov evrov.

"Teh 44 milijonov je v tem momentu mnogo bolj potrebnih sami Sloveniji. Tudi prejšnja vlada je z lopato metala naš denar v Ukrajino vsa štiri leta, pa tam vojna očitno še vedno traja. Če stremimo k miru, potem je pač treba nekaj spremeniti," je nadaljeval Stevanović in dodal, da bo treba preveriti razpoloženje ljudi glede članstva v Natu. O tem je sicer Stevanović v preteklosti že govoril.

Današnja izjava sledi vrhu Nata, na katerem so voditelji članic med drugim razpravljali o podpori Ukrajini in izpolnjevanju zavez o zvišanju izdatkov za varnost in obrambo na pet odstotkov BDP do leta 2035. Od tega bodo države 3,5 odstotka namenile za temeljne obrambne potrebe, 1,5 odstotka pa za druge z varnostjo in obrambo povezane naložbe.

Glede na v torek objavljene ocene zavezništva, bo Slovenija letos edina članica Nata, ki bo za temeljne obrambne potrebe namenila manj kot dva odstotka BDP. V luči tega je Janša ob robu vrha Nata obljubil, da bo Slovenija odslej v Natu držala besedo.

Zaveze o višanju obrambnih izdatkov so sicer že lani poleti sprožile vneto politično debato, ko je Levica predlagala razpis posvetovalnega referenduma o dvigu obrambnih izdatkov.

V Gibanju Svoboda so tedaj v odziv napovedali predlog posvetovalnega referenduma o članstvu Slovenije v Natu, kmalu za tem pa tudi vložili predlog za razveljavitev sklepa o razpisu referenduma o obrambnih izdatkih. DZ je slednjega podprl. Posledično tudi ni bilo referenduma o članstvu Slovenije v Natu.

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KOMENTARJI248

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gonisetaubi
09. 07. 2026 14.52
idi///////ot..nastavili bomo rit/// rusom in kitajcem
Odgovori
0 0
Lujzek Biber
09. 07. 2026 14.51
Ven takoj. Konec te norije.
Odgovori
+4
4 0
davboj
09. 07. 2026 14.50
Če Stevo zrihta referendum, bo verjetno moral nago rit držat da ga JJ našeška
Odgovori
+2
2 0
Trikrat cepljen
09. 07. 2026 14.50
Dobro bo bilo vedeti koliko nas je sploh še za Slovenijo?, glede na to, da je pro Jugo scena zelo glasna ?
Odgovori
-1
1 2
trol3
09. 07. 2026 14.52
se ti vid da si 3x cepljen
Odgovori
0 0
gregaana
09. 07. 2026 14.50
Predlagam referendum o lopovih in lažnivcih v parlamentu,ali jih želimo
Odgovori
+2
2 0
Lujzek Biber
09. 07. 2026 14.50
Pravilno. Čim prej ven.
Odgovori
+2
3 1
nonac
09. 07. 2026 14.49
V Nato moramo smo torej prisiljeni ostati, ker nas realno ogroža le Nato! Torej Nato ni obrambna druščina!
Odgovori
+3
3 0
a res1
09. 07. 2026 14.48
Naborništvo je nujno pri nas! Izstop iz nata bi bil ok, saj so okoli okoli vsi v natu. Če se bodo pa pričeli med seboj je pa itaq brezveze.
Odgovori
+3
4 1
Senzor
09. 07. 2026 14.48
EU je interes, da so slovanski narodi sprti. Blokada ruskih medijev je napaka. Vse kar nabijajo v zahodni propagandi ni verodostojna resnica realnega stanja.
Odgovori
+1
2 1
krpati
09. 07. 2026 14.48
Za nato bodo glasovali samo pusice in mamini sinčki.....
Odgovori
+0
1 1
ENDI
09. 07. 2026 14.47
Govorili so o drugi Švici, sedaj je priložnost objaviti nevtralnost
Odgovori
+3
4 1
trol3
09. 07. 2026 14.47
Lahko, podpišem. Takoj ven iz te kriminalne organizacije
Odgovori
+3
4 1
Mladi? Plasto
09. 07. 2026 14.47
Obsojenec bivši policaj bi rad mešal drek .....
Odgovori
-2
4 6
Jerry321
09. 07. 2026 14.47
Tole je referendum na putinovo željo. Vsi vemo da ima stevo izdajalska pro ruska nagnjenja!
Odgovori
+1
5 4
Aijn Prenn
09. 07. 2026 14.46
Dr. Vinko Miličnik bo rekel "Zdrži Zoran".
Odgovori
+1
3 2
roten
09. 07. 2026 14.46
On želi pa koga briga kaj on želi
Odgovori
-3
2 5
Misanthrope
09. 07. 2026 14.45
Ni panike, bomo glasovali za obstanek v natu.
Odgovori
+0
4 4
ENDI
09. 07. 2026 14.43
Do sedaj edino pametno od Stvanoviča
Odgovori
+5
8 3
300 let do specialista
09. 07. 2026 14.43
NATO nas bo branil🤣🤣🤣 se je vidila vsa "enotnost" med plandemijo. Le ovca lahko naseda zaščiti te največje banke brez šalterja.
Odgovori
+5
8 3
Nidami
09. 07. 2026 14.44
Sedaj je prav ,da gospod Žauvbi pove kaj več o vazalinu.
Odgovori
+0
2 2
asgard
09. 07. 2026 14.48
In kaj ima NATO z zdravstvom ? Ah ti bi res moral na kak pregled.. Predlagam PBI ali Vojnik.
Odgovori
+1
1 0
Ninamedia
09. 07. 2026 14.43
Stevo ali Putko? :)
Odgovori
+2
5 3
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