Stevanović o 'hudomušnosti' na glasovnicah, spremembe poslovnika DZ podpira

Predsednik Resnice Zoran Stevanović je dejal, da je idejo o spremembi poslovnika DZ "prvič javno naznanila" Resnica, zato ga žalosti, da vložen predlog ni njihova ideja. Ga pa "absolutno podpirajo", poslanska skupina Resnice ga bo ob obravnavni v DZ podprla.
V poslanskih skupinah Svoboda ter Levica in Vesna predlagajo, da bi kakršnokoli označevanje glasovnic štelo za neveljavno. Prav tako poslanci ne bi smeli glasovnic kazati drugim poslancem ali jih fotografirati. To bi veljalo tudi za člane volilne komisije, ki glasovnice preštevajo. Prav tako bi prepovedali vnos elektronskih naprav v glasovalne kabine.
"Nimamo popolnoma nobene težave s tem, prav pa je, da tudi predebatiramo, kaj za tajnost glasovanja pomeni obstrukcija in javna napoved glasovanja," meni prvak Resnice. Sam namreč ocenjuje, da samo označevanje ne krni tajnosti glasovanja, pač pa gre za "hudomušnost", za katero pa priznava, da si je v hramu demokracije ne smejo dovoliti in jo je treba odpraviti.
Stevanović: Osramotili bi se, če bi zadevo sprejeli v obravnavo
Predlagane spremembe poslovnika sicer sledijo razkritju STA, da je bil del glasovnic v podporo novoizvoljenemu predsedniku DZ Stevanoviću na tajnem glasovanju označen. Iz primerjave števila glasovnic, označenih na enak način, in števila poslancev v posamezni poslanski skupini, je namreč mogoče sklepati, kako so poslanci glasovali.
V Svobodi so ocenili, da je bil s tem izničen institut tajnosti glasovanja, zato so se obrnili tudi na ustavno sodišče. Predlagajo razveljavitev sklepa o izvolitvi Stevanovića, podalo so tudi pobudo za oceno ustavnosti poslovnika DZ.
To točko imajo ustavni sodniki med drugim na dnevnem redu danes. Stevanović je ob tem prepričan, da bi se ustavno sodišče osramotilo, če bi to zadevo sprejelo v obravnavno. "Vsak, ki je vsaj malo pravno pismen, vam lahko to pove," je dejal. A dodaja, da sam s tem ne bi imel težav.
Če pa bi se izkazalo, da ustavno sodišče ni popolnoma neodvisno, pač pa "delno politično obarvano" in bi zadevo sprejelo v obravnavno ali razveljavilo sklep o njegovem imenovanju, pa že napoveduje, da "bomo šli še enkrat na glasovanje". Prepričan je namreč, da bi bil zdaj rezultat glasovanja "bistveno višji v mojo korist".
O podpori novemu mandatarju bodo odločali v soboto
Stevanović je komentiral tudi aktualno politično dogajanje v času oblikovanja nove koalicije pod vodstvom predsednika SDS Janeza Janše. V njihovi stranki bodo o podpori mandatarju in novi vladi odločali v soboto na seji sveta stranke. Predsednik stranke pa zatrjuje, da bodo poslanci vedno enotni. "Velikokrat bo prišlo do navzkrižnih mnenj, ampak jih bomo na koncu s skupno voljo, s kolektivno voljo uskladili in iz sobe, kjer se bomo pogovarjali, prišli z enim mnenjem, ki ne bo nikoli vsiljeno, ampak bo zbirka vseh," zagotavlja.
Znova je ocenil, da se izhodišča koalicijske pogodbe, ki so jih uskladile SDS, Demokrati ter NSi, SLS in Fokus, dobila pa jih je tudi Resnica, "zelo usklajena" z njihovim programom. Prepričan je namreč, da je program njihove stranke napisan za delo v dobro Slovenije, v to smer po njegovi oceni dela tudi nastajajoča koalicija, in tisti, ki želijo dobro državi, lahko le prepišejo dele programa Resnice. "To smo vedno želeli, da se najde nekdo, ki bo uspel zbrati določeno število poslancev, kjer je pomembno samo še število pet, zaradi tega, ker imamo mi toliko poslancev, in bomo s tem številom prekoračili številko 46," pravi Stevanović.
Na novinarsko vprašanje, kako ocenjuje vsebino koalicijske pogodbe, pa je dejal, da je ni uspel prebrati, "ampak zagotovo vsebuje točke, ki se nanašajo na koalicijske stranke, mi nismo del koalicije, tako da nas to ne zanima posebej". Na dodatno podvprašanje, ali so torej dobili tudi koalicijsko pogodbo, ne le izhodišč, pa je odgovoril, da je "videl in prebral" le izhodišča.
Glede kritik kirurga in vodje strateškega sveta za zdravstvo Erika Breclja, da se NSi pri urejanju zdravstva povezuje z anticepilsko stranko Resnica, pa Stevanović odgovarja, da naj "gospod Brecelj že enkrat naredi svojo stranko in naj začne komentirati politično dogajanje v Sloveniji". "Glede etiket, kdo je anticepilec, kdo ni, smo v preteklosti že tolikokrat govorili, da se mi zdaj res ne da več," je dodal. Prepričan pa je, da interventni zakon, katerega sopredlagatelji so, prinaša rešitve za izboljšanje razmer v zdravstvu.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.