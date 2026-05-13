Stevanović o 'hudomušnosti' na glasovnicah, spremembe poslovnika DZ podpira

Predsednik Resnice Zoran Stevanović je dejal, da je idejo o spremembi poslovnika DZ "prvič javno naznanila" Resnica, zato ga žalosti, da vložen predlog ni njihova ideja. Ga pa "absolutno podpirajo", poslanska skupina Resnice ga bo ob obravnavni v DZ podprla. V poslanskih skupinah Svoboda ter Levica in Vesna predlagajo, da bi kakršnokoli označevanje glasovnic štelo za neveljavno. Prav tako poslanci ne bi smeli glasovnic kazati drugim poslancem ali jih fotografirati. To bi veljalo tudi za člane volilne komisije, ki glasovnice preštevajo. Prav tako bi prepovedali vnos elektronskih naprav v glasovalne kabine.

"Nimamo popolnoma nobene težave s tem, prav pa je, da tudi predebatiramo, kaj za tajnost glasovanja pomeni obstrukcija in javna napoved glasovanja," meni prvak Resnice. Sam namreč ocenjuje, da samo označevanje ne krni tajnosti glasovanja, pač pa gre za "hudomušnost", za katero pa priznava, da si je v hramu demokracije ne smejo dovoliti in jo je treba odpraviti.

Stevanović: Osramotili bi se, če bi zadevo sprejeli v obravnavo

Predlagane spremembe poslovnika sicer sledijo razkritju STA, da je bil del glasovnic v podporo novoizvoljenemu predsedniku DZ Stevanoviću na tajnem glasovanju označen. Iz primerjave števila glasovnic, označenih na enak način, in števila poslancev v posamezni poslanski skupini, je namreč mogoče sklepati, kako so poslanci glasovali. V Svobodi so ocenili, da je bil s tem izničen institut tajnosti glasovanja, zato so se obrnili tudi na ustavno sodišče. Predlagajo razveljavitev sklepa o izvolitvi Stevanovića, podalo so tudi pobudo za oceno ustavnosti poslovnika DZ.

Izredna seja DZ FOTO: Bobo

To točko imajo ustavni sodniki med drugim na dnevnem redu danes. Stevanović je ob tem prepričan, da bi se ustavno sodišče osramotilo, če bi to zadevo sprejelo v obravnavno. "Vsak, ki je vsaj malo pravno pismen, vam lahko to pove," je dejal. A dodaja, da sam s tem ne bi imel težav. Če pa bi se izkazalo, da ustavno sodišče ni popolnoma neodvisno, pač pa "delno politično obarvano" in bi zadevo sprejelo v obravnavno ali razveljavilo sklep o njegovem imenovanju, pa že napoveduje, da "bomo šli še enkrat na glasovanje". Prepričan je namreč, da bi bil zdaj rezultat glasovanja "bistveno višji v mojo korist".

