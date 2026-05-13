Slovenija

Stevanović o 'hudomušnosti' na glasovnicah, spremembe poslovnika DZ podpira

Ljubljana, 13. 05. 2026 13.11 pred 53 minutami 4 min branja 17

Avtor:
STA
Zoran Stevanović, novi predsednik DZ

Poslanci Resnice bodo podprli predlagane spremembe poslovnika DZ glede zagotavljanja tajnosti glasovanja, je napovedal predsednik stranke in DZ Zoran Stevanović. Obenem je zagotovil, da bodo poslanci ob glasovanjih vedno enotni, tudi glede podpore mandatarju in nastajajoči vladi. O tem bodo sicer konec tedna odločali tudi na organih stranke.

Predsednik Resnice Zoran Stevanović je dejal, da je idejo o spremembi poslovnika DZ "prvič javno naznanila" Resnica, zato ga žalosti, da vložen predlog ni njihova ideja. Ga pa "absolutno podpirajo", poslanska skupina Resnice ga bo ob obravnavni v DZ podprla.

V poslanskih skupinah Svoboda ter Levica in Vesna predlagajo, da bi kakršnokoli označevanje glasovnic štelo za neveljavno. Prav tako poslanci ne bi smeli glasovnic kazati drugim poslancem ali jih fotografirati. To bi veljalo tudi za člane volilne komisije, ki glasovnice preštevajo. Prav tako bi prepovedali vnos elektronskih naprav v glasovalne kabine.

"Nimamo popolnoma nobene težave s tem, prav pa je, da tudi predebatiramo, kaj za tajnost glasovanja pomeni obstrukcija in javna napoved glasovanja," meni prvak Resnice. Sam namreč ocenjuje, da samo označevanje ne krni tajnosti glasovanja, pač pa gre za "hudomušnost", za katero pa priznava, da si je v hramu demokracije ne smejo dovoliti in jo je treba odpraviti.

Stevanović: Osramotili bi se, če bi zadevo sprejeli v obravnavo

Predlagane spremembe poslovnika sicer sledijo razkritju STA, da je bil del glasovnic v podporo novoizvoljenemu predsedniku DZ Stevanoviću na tajnem glasovanju označen. Iz primerjave števila glasovnic, označenih na enak način, in števila poslancev v posamezni poslanski skupini, je namreč mogoče sklepati, kako so poslanci glasovali.

V Svobodi so ocenili, da je bil s tem izničen institut tajnosti glasovanja, zato so se obrnili tudi na ustavno sodišče. Predlagajo razveljavitev sklepa o izvolitvi Stevanovića, podalo so tudi pobudo za oceno ustavnosti poslovnika DZ.

Izredna seja DZ
To točko imajo ustavni sodniki med drugim na dnevnem redu danes. Stevanović je ob tem prepričan, da bi se ustavno sodišče osramotilo, če bi to zadevo sprejelo v obravnavno. "Vsak, ki je vsaj malo pravno pismen, vam lahko to pove," je dejal. A dodaja, da sam s tem ne bi imel težav.

Če pa bi se izkazalo, da ustavno sodišče ni popolnoma neodvisno, pač pa "delno politično obarvano" in bi zadevo sprejelo v obravnavno ali razveljavilo sklep o njegovem imenovanju, pa že napoveduje, da "bomo šli še enkrat na glasovanje". Prepričan je namreč, da bi bil zdaj rezultat glasovanja "bistveno višji v mojo korist".

O podpori novemu mandatarju bodo odločali v soboto

Stevanović je komentiral tudi aktualno politično dogajanje v času oblikovanja nove koalicije pod vodstvom predsednika SDS Janeza Janše. V njihovi stranki bodo o podpori mandatarju in novi vladi odločali v soboto na seji sveta stranke. Predsednik stranke pa zatrjuje, da bodo poslanci vedno enotni. "Velikokrat bo prišlo do navzkrižnih mnenj, ampak jih bomo na koncu s skupno voljo, s kolektivno voljo uskladili in iz sobe, kjer se bomo pogovarjali, prišli z enim mnenjem, ki ne bo nikoli vsiljeno, ampak bo zbirka vseh," zagotavlja.

Znova je ocenil, da se izhodišča koalicijske pogodbe, ki so jih uskladile SDS, Demokrati ter NSi, SLS in Fokus, dobila pa jih je tudi Resnica, "zelo usklajena" z njihovim programom. Prepričan je namreč, da je program njihove stranke napisan za delo v dobro Slovenije, v to smer po njegovi oceni dela tudi nastajajoča koalicija, in tisti, ki želijo dobro državi, lahko le prepišejo dele programa Resnice. "To smo vedno želeli, da se najde nekdo, ki bo uspel zbrati določeno število poslancev, kjer je pomembno samo še število pet, zaradi tega, ker imamo mi toliko poslancev, in bomo s tem številom prekoračili številko 46," pravi Stevanović.

Na novinarsko vprašanje, kako ocenjuje vsebino koalicijske pogodbe, pa je dejal, da je ni uspel prebrati, "ampak zagotovo vsebuje točke, ki se nanašajo na koalicijske stranke, mi nismo del koalicije, tako da nas to ne zanima posebej". Na dodatno podvprašanje, ali so torej dobili tudi koalicijsko pogodbo, ne le izhodišč, pa je odgovoril, da je "videl in prebral" le izhodišča.

Glede kritik kirurga in vodje strateškega sveta za zdravstvo Erika Breclja, da se NSi pri urejanju zdravstva povezuje z anticepilsko stranko Resnica, pa Stevanović odgovarja, da naj "gospod Brecelj že enkrat naredi svojo stranko in naj začne komentirati politično dogajanje v Sloveniji". "Glede etiket, kdo je anticepilec, kdo ni, smo v preteklosti že tolikokrat govorili, da se mi zdaj res ne da več," je dodal. Prepričan pa je, da interventni zakon, katerega sopredlagatelji so, prinaša rešitve za izboljšanje razmer v zdravstvu.

Dragica Cegler
13. 05. 2026 14.04
Urska ne seže Stevotu do j.. pa se lahko levaki na trepalnice mečete.
big_foot
13. 05. 2026 14.09
V bedastočah pa res ne, pa je bila urška kar bedasta
Roadkill
13. 05. 2026 14.13
suleol
13. 05. 2026 14.01
zgleda brez njega nemorte, oz brez balkancev priznajte si in oprosceno vam bo haha
kritika1
13. 05. 2026 13.56
76. člen zakona o volitvah v DZ pravi: Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti, za katerega kandidata je volivec glasoval, sta neveljavni. Glasovnica je veljavna, če je volivec glasoval na drugačen način, kot je določeno v 73. in 74. členu tega zakona, pa je iz nje jasno razvidno, za katerega kandidata je glasoval. Dobro bi bilo, da bi se v parlamentu držali tega, kar piše v že uveljavljenih predpisih, kjer jasno piše, kdaj je glasovnica neveljavna in kdaj je veljavna. Če pa predlagatelji naivno mislijo, da je to rešitev, pa se hudo motijo. To ni nič drugega kot navadna bedarija s katero želijo preprečiti nekaj, kar se sploh ne da. Zakaj? Naša poslanska skupina se odloči, da bomo besedo ZA ali PROTI obkrožili v obliki elipse, drugi se bodo odločili, da v obliki jajca, tretji bodo rekli, da se jim bo pri obkroževanju malce tresla roka, skratka, če mislijo predlagatelji, da so s tem karkoli rešili jim prosim povejte, da so v hudi zmoti in da naj nekateri vrnejo diplome fakultet, ker delajo sramoto ustanovam, ki so jim jih podelile? Ali se lahko poslanci opozicije spustijo na še nižjo raven smešenja? Mar res mislijo, da bodo s tem rešili "demokracijo", ki so jo zadnja štiri leta pridno razgrajevali!
Slovenska pomlad
13. 05. 2026 13.56
Moramo se zahvaliti SDS,da imamo Srba za predsednika parlamenta.To je pljunek v obraz vsem Slovencem.
suleol
13. 05. 2026 14.03
pravoslavni slovenec haha, veliko nas je takih nic bat, smo delovni ljudje, konec koncev krscani isto kot vi, spostujemo slovenski jezik in Slovenijo tako da ne tazumem kaj imaste z nami problem,
hales
13. 05. 2026 13.46
Po mojem mnenju je izvolitev Stevanovića legitimna. Tudi če spremenijo zakon, za nazaj ne more veljati. Če pogledam realno, je res, da se da iz simbolov razbrati, kdo je kako glasoval in s tem tajnost ni zagotovljena, ampak da bi bila glasovnica neveljavna? To pa ni OK. Kaj če mu svinčnik pade iz rok in naredi črtico na glasovnici? A bo potem neveljavna? Je pa res čudno, da koalicija glasuje za opozicijski predlog za predsednika DZ. Resni.ca je namreč v opoziciji, glasove so pa dobili iz koalicije (plus iz svojih vrst). In da opozicijski poslanci glasujejo v korist koalicije, kadar je to potrebno, je tudi milo rečeno čudno. Resni.ca je koalicijska stranka, ki se je odpovedala ministrstvu in je zadovoljna s pozicijo predsednika DZ.
VladaPada
13. 05. 2026 13.57
Ukvarjas se z nepomembnimi stvarmi tako kot oni. Zpravljanje casa denarjka pa da imajo sluzbe pa da imajo kaj za gobcat. V prvem planu j jim je kako pridet do denarja ljudi to pa je tudi vse pa da nebo potestov in bobi vlada padla mpa da bi bile volitve in bi izgubili svoje privilegije. Menjali so se to pa je tudi vse. V glavnem cirkus se je nadgradil z novimi ljudmi nekaj starimi gledal bomo pa psihiatrijo jokanje zmerjanje sirjenje sovraznosti lopovscine .... se naprej.
hales
13. 05. 2026 14.02
VladaPada: tole je zelo težko brati in razbrati misel. Nepovezano, veliko slovničnih napak. Menda se celo poznava al kako sva prešla na tikanje?
VladaPada
13. 05. 2026 14.10
Spet se ukvarjas z nepomembnimi stvarmi. Izvolitev stevanovica za predsednika parlamenta je nelegitimna in s tem tudi interventni zakon saj ni vlade zato tudi nemore bit opozicije in koalicije. Pises neumnosti za ne tikat bos mopral malo vec pokazat kaj imas v glavi ne pa zavajas tukaj. Cirkus smo ze gledali zadnja stiri leta yudi psihiatrijo. Ko bo izvoljena vlada pa pisi kdo je kje in kdo je legitimen ali ni.
St. Gallen
13. 05. 2026 13.43
Stadion v Stozicah poimenovati v Stevodrom
hales
13. 05. 2026 13.38
Obenem je zagotovil, da bodo poslanci ob glasovanjih vedno enotni. Potem res nima smisla označevanja. Škoda, da sploh sedijo not. Eden glasuje namesto vseh. Pa to ne velja samo za to stranko, vse so podobne. A ni poslanec samostojen pri odločitvah? Kako potem predsedniki strank lahko govorijo, da so (ali bodo) vsi glasovali enotno?
velikiblek
13. 05. 2026 13.38
Stevo je stokrat boljši kot Klakočarka.
hales
13. 05. 2026 13.48
Jaz raje gledam Urško, kot Zorana.
KMET70
13. 05. 2026 13.31
Stevo ga pa zmaga
