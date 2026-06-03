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Stevanović o 'pocestniškem' vedenju poslank, Golob: Sproženi bodo postopki

Ljubljana, 03. 06. 2026 12.56 pred 57 minutami 3 min branja 198

Avtor:
Urša Zupan
Kolegij predsednika DZ

Predsednik DZ Zoran Stevanović je razburil z zapisom, da se določene poslanke Gibanja Svobode obnašajo "pocestniško". V SD poniževalni in seksistični izraz obsojajo ter zahtevajo, naj se poslankam opraviči. Iz Levice so sporočili, da gre za retoriko, ki jo "že leta normalizira predvsem Janez Janša s svojimi napadi na novinarje, politične nasprotnike in vse, ki se z njim ne strinjajo". Robert Golob pa napoveduje ukrepanje: "Tak govor si je do zdaj privoščil samo eden in je zanj moral odgovarjati na sodišču. Očitno se slabe navade hitro prijemljejo novih poslancev in prav je, da za njih tudi odgovarjajo."

"Res bom potreboval nekaj časa, da postavim red v parlamentu. Ne zato, ker ne bi znal, ampak se določene poslanke Svobode obnašajo tako pocestniško, da bo to še veselje. Opravičujem se v njihovem imenu. Vse bo ok," je sinoči na svojem Facebook profilu zapisal predsednik Državnega zbora Zoran Stevanović.

Zapis Zorana Stevanovića o pocestniškem obnašanju
Zapis Zorana Stevanovića o pocestniškem obnašanju
FOTO: Facebook

Zapis prvega med enakimi, na katerega se je do danes odzvalo več kot 2400 ljudi, je razburil javnost in sprožil številne odzive. Stevanović je v komentarjih pod svojim zapisom pojasnil, da je govoril "o obnašanju in ne o pocestnicah" ter da se bodo "pravi že našli v sporočilu".

Te besede so sledile celodnevnemu dogajanju in raznim verbalnim obračunom na sejah pristojnih odborov DZ, kjer so potekala zaslišanja kandidatov za ministre prihodnje vlade Janeza Janše. Z besedami "živela diktatura" se je na primer zaključilo zaslišanje najbolj kontroverznega kandidata za ministra v Janševi vladi, odvetnika Francija Matoza, potem ko je poslanec SDS Žan Mahnič poslanki Gibanja Svoboda Leni Grgurevič dejal, naj se v parlamentu neha obnašati kot najhujša huliganka na nogometni tekmi, in prešel na glasovanje.

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Golob: Sproženi bodo ustrezni postopki

Robert Golob, predsednik vlade v odhodu, je na današnji tiskovni konferenci na novinarsko vprašanje o tem dejal, da "vulgarnosti posameznih poslancev in poslank" ne bo komentiral.

"Napovem pa že sedaj, da bodo najverjetneje tisti, ki se počutijo prizadeti zaradi teh vulgarnosti, sprožili ustrezne postopke in Svoboda jih bo pri tem v celoti podprla. Tak govor si je do zdaj privoščil samo eden in je zato tudi moral odgovarjati na sodišču. Očitno se slabe navade hitro prijemljejo novih poslancev in prav je, da za njih tudi odgovarjajo."

Levica: Stevanović stežka igra moralno avtoriteto glede obnašanja drugih poslancev

Iz Levice so danes sporočili, da Stevanović le stežka igra moralno avtoriteto glede obnašanja drugih poslancev, ko pa je "pravnomočno obsojen kršitelj zakonov, ki se je volilcem najprej zlagal, da je overil izjavo, da z Janšo ne bo politično sodeloval, nato pa prelomil še to obljubo za dobro plačan stolček".

Spomnili so, da tovrstna komunikacija žal ni nova v slovenskem političnem prostoru. "Gre za retoriko, ki jo že leta normalizira predvsem Janez Janša s svojimi napadi na novinarje, politične nasprotnike in vse, ki se z njim ne strinjajo. Spomnimo samo na izraz prostitutke, ki je postal simbol takšne politične kulture, zaradi katerega je bil Janez Janša tudi pravnomočno obsojen na sodišču. Takrat ga je kot odvetnik zagovarjal Franci Matoz, danes kandidat za notranjega ministra, ki je za svoje zvesto dolgoletno opravljanje odvetniškega dela za Janeza Janšo in SDS tudi dobil mesto v nastajajoči vladi," so še zapisali.

Zoran Stevanović meni, da se določene poslanke vedejo "pocestniško".
Zoran Stevanović meni, da se določene poslanke vedejo "pocestniško".
FOTO: Bobo

SD: Poniževalni in seksistični zapis naj umakne in se opraviči

Iz vrst Socialnih demokratov so sporočili, da bi moral biti predsednik DZ varuh dostojanstva parlamenta, spoštljive razprave in enake obravnave vseh poslank in poslancev. Izrazi, kot je "pocestniško", so poniževalni, seksistični in nevredni funkcije, ki jo opravlja. Takšen jezik ne prispeva k redu v parlamentu, temveč dodatno znižuje raven politične kulture, so jasni.

"Parlament ni prostor osebnih obračunavanj, žalitev ali discipliniranja poslank z avtoritarnim besednjakom. Red v Državnem zboru se zagotavlja s poslovnikom, spoštovanjem pravil in enakimi merili za vse, ne pa z javnim poniževanjem političnih nasprotnic," so zapisali.

Od predsednika Državnega zbora pričakujejo, da zapis umakne, se poslankam opraviči in v nadaljevanju funkcijo opravlja z zavedanjem, da predstavlja najvišje predstavniško telo v državi. "To ni vprašanje strankarske pripadnosti, temveč osnovnega spoštovanja do institucije, demokracije in žensk v politiki."

Novinarsko prošnjo za komentar Stevanovićevega zapisa smo poslali vsem poslanskim skupinam – odgovore bomo dodali takoj, ko jih prejmemo. Za dodatna pojasnila smo prosili tudi predsednika DZ.

stevanović zapis poslanki gibanje svoboda pocestniško obnašanje

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KOMENTARJI198

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janmar1234
03. 06. 2026 14.11
Na Stevanovičem mestu se s "pernatimi buzlni" sploh ne bi ukvarjal...
Odgovori
0 0
varČujem
03. 06. 2026 14.10
Povsem spoštljivo je zapisal...
Odgovori
+3
3 0
V.Sam
03. 06. 2026 14.09
Tovariš resnica, prvo počisti v svojem hlevu. Poglej pretekli in sedanji čas, kako so parlamentirali JJ, Mahnič, Poglajen, Hojs, Reberšek...tako so se naučili ostali od njih. Kaj so potem oni, pa tudi ti nisi "neizobražen", spomni se kako si kričal proti JJ in SDS.
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-1
0 1
Uporabnik1921539
03. 06. 2026 14.09
uporabil je besedo iz SSKJ in ne kaksne druge,ki ni jo lahko.Celo noljsa bi bila
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+1
1 0
Anion6anion
03. 06. 2026 14.09
Če meni da se obnašajo pocestniško , pomeni da je on vodja " javne hiše"
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+1
2 1
mmickica
03. 06. 2026 14.08
Zakaj je vedno problem, ko kaj taksnega izusti pripadnik desnega pola, ko pa levicarji, predvsem iz svobode in levice uporabljajo popolnoma neprimerne, zaljive in podcenjevalne izraze za nasprotnika, pa je vse ok.?!
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+1
1 0
Alfaa
03. 06. 2026 14.08
Kar naj jih Stevanovič mal pouči in navadi reda, da ne bo toliko govorenja brez veze, ker njihova urna postavka je zelo visoka sploh z vsemi dodatki.
Odgovori
+1
1 0
03. 06. 2026 14.08
Resnica boli...
Odgovori
+1
2 1
zmago56
03. 06. 2026 14.08
Golobiste postajajo vse bolj agresivni, izguba oblasti jih je zelo prizadela, doživljajo abstinenčno krizo, obnašajo se kot narkomani če jim drogo odvzame.
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+0
1 1
Mens sana
03. 06. 2026 14.08
.............ko se kmet sezuje blatne škornje, sleče delovne hlače in obuje zloščene čevlje, obleče nobel gvant, sede v parlament in si domišlja, da je gospod.......... ( opravičilo vsem kmetom, ki jih globoko spoštujem )...........
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+1
2 1
Netajkun
03. 06. 2026 14.07
A se bo spet tožilo? Kako izjemno občutljivi so (ko je namenjeno njim) in s kakšno lahkoto druge obkladajo s podobnim . Izraz se uporablja za obnašanje, ki presega meje osnovne omike in spodobnosti.
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0 0
Celjan78
03. 06. 2026 14.07
Stevo bi si lahko zdaj logopeda zrihtal!
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+2
3 1
Bolfenk2
03. 06. 2026 14.07
Če Grgurjevičke starši niso naučili reda in kulture, jo bo pa Stevo.
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+3
5 2
rahlo_nepristranski
03. 06. 2026 14.07
Še Grgurevičko v arest spravite ker je rekla desnim, da so diktatorji. Drugač se pa popolnoma strinjam s Stevanovičem, ker to kar ti pokvarjeni levičarji v zadnjih dnevih ni nič drugega kot da se jih vrže iz parlamenta in spravi v arest
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+3
6 3
Ladybird77
03. 06. 2026 14.05
Tako se zgodi, ko v parlament pride horda neotesancev in se zgodi Resnica.
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+2
6 4
Prototip
03. 06. 2026 14.10
Malo se pozanimaj kaj se je dogajalo na levičarskih feštah v fotopubu,,,,in še kje,,
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+2
2 0
Gutenberg
03. 06. 2026 14.04
A je Golob napovedal sproženje postopkov tudi takrat, ko je UKZ grozila poslancem in jim jemala besedo z neprimernimi levaškimi besedičenji?
Odgovori
+7
8 1
Castrum
03. 06. 2026 14.04
Absolutno neprimerne besede predsednika DZ izrečene na popolnoma neprimerno obnašanje poslanke.
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+0
5 5
Port__CN
03. 06. 2026 14.04
Steve politicni besednjak ti je ostal na planini .
Odgovori
+0
6 6
eurosapiens
03. 06. 2026 14.04
saj je pravilno napisal ... enako govorijo vsi spletni mediji v podkastih še posebej o primitivni Grgurevič ki dela samo zgago
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+9
11 2
Kakosmodanes
03. 06. 2026 14.04
Ne bojim se, da Zoran nebi naredil reda v DZ. Ker je skrajni čas, da se naredi red v državi. Res skrajni čas !
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+6
8 2
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