Stevanović o 'pocestniškem' vedenju poslank, Golob: Sproženi bodo postopki

"Res bom potreboval nekaj časa, da postavim red v parlamentu. Ne zato, ker ne bi znal, ampak se določene poslanke Svobode obnašajo tako pocestniško, da bo to še veselje. Opravičujem se v njihovem imenu. Vse bo ok," je sinoči na svojem Facebook profilu zapisal predsednik Državnega zbora Zoran Stevanović.

Zapis Zorana Stevanovića o pocestniškem obnašanju FOTO: Facebook

Zapis prvega med enakimi, na katerega se je do danes odzvalo več kot 2400 ljudi, je razburil javnost in sprožil številne odzive. Stevanović je v komentarjih pod svojim zapisom pojasnil, da je govoril "o obnašanju in ne o pocestnicah" ter da se bodo "pravi že našli v sporočilu". Te besede so sledile celodnevnemu dogajanju in raznim verbalnim obračunom na sejah pristojnih odborov DZ, kjer so potekala zaslišanja kandidatov za ministre prihodnje vlade Janeza Janše. Z besedami "živela diktatura" se je na primer zaključilo zaslišanje najbolj kontroverznega kandidata za ministra v Janševi vladi, odvetnika Francija Matoza, potem ko je poslanec SDS Žan Mahnič poslanki Gibanja Svoboda Leni Grgurevič dejal, naj se v parlamentu neha obnašati kot najhujša huliganka na nogometni tekmi, in prešel na glasovanje.

Golob: Sproženi bodo ustrezni postopki

Robert Golob, predsednik vlade v odhodu, je na današnji tiskovni konferenci na novinarsko vprašanje o tem dejal, da "vulgarnosti posameznih poslancev in poslank" ne bo komentiral. "Napovem pa že sedaj, da bodo najverjetneje tisti, ki se počutijo prizadeti zaradi teh vulgarnosti, sprožili ustrezne postopke in Svoboda jih bo pri tem v celoti podprla. Tak govor si je do zdaj privoščil samo eden in je zato tudi moral odgovarjati na sodišču. Očitno se slabe navade hitro prijemljejo novih poslancev in prav je, da za njih tudi odgovarjajo."

Levica: Stevanović stežka igra moralno avtoriteto glede obnašanja drugih poslancev

Iz Levice so danes sporočili, da Stevanović le stežka igra moralno avtoriteto glede obnašanja drugih poslancev, ko pa je "pravnomočno obsojen kršitelj zakonov, ki se je volilcem najprej zlagal, da je overil izjavo, da z Janšo ne bo politično sodeloval, nato pa prelomil še to obljubo za dobro plačan stolček". Spomnili so, da tovrstna komunikacija žal ni nova v slovenskem političnem prostoru. "Gre za retoriko, ki jo že leta normalizira predvsem Janez Janša s svojimi napadi na novinarje, politične nasprotnike in vse, ki se z njim ne strinjajo. Spomnimo samo na izraz prostitutke, ki je postal simbol takšne politične kulture, zaradi katerega je bil Janez Janša tudi pravnomočno obsojen na sodišču. Takrat ga je kot odvetnik zagovarjal Franci Matoz, danes kandidat za notranjega ministra, ki je za svoje zvesto dolgoletno opravljanje odvetniškega dela za Janeza Janšo in SDS tudi dobil mesto v nastajajoči vladi," so še zapisali.

Zoran Stevanović meni, da se določene poslanke vedejo "pocestniško". FOTO: Bobo

SD: Poniževalni in seksistični zapis naj umakne in se opraviči

Iz vrst Socialnih demokratov so sporočili, da bi moral biti predsednik DZ varuh dostojanstva parlamenta, spoštljive razprave in enake obravnave vseh poslank in poslancev. Izrazi, kot je "pocestniško", so poniževalni, seksistični in nevredni funkcije, ki jo opravlja. Takšen jezik ne prispeva k redu v parlamentu, temveč dodatno znižuje raven politične kulture, so jasni. "Parlament ni prostor osebnih obračunavanj, žalitev ali discipliniranja poslank z avtoritarnim besednjakom. Red v Državnem zboru se zagotavlja s poslovnikom, spoštovanjem pravil in enakimi merili za vse, ne pa z javnim poniževanjem političnih nasprotnic," so zapisali. Od predsednika Državnega zbora pričakujejo, da zapis umakne, se poslankam opraviči in v nadaljevanju funkcijo opravlja z zavedanjem, da predstavlja najvišje predstavniško telo v državi. "To ni vprašanje strankarske pripadnosti, temveč osnovnega spoštovanja do institucije, demokracije in žensk v politiki."