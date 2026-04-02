Stevanović o pritiskih: Če bi zares govoril o tem, bi vse kar vem, izpadlo kot kriminalka

Anže Logar je do predstavitve koalicijskega sporazuma, ki naj bi ga do prihodnjega tedna sestavila Svoboda, pogovore pri Golobu zamrznil. Jernej Vrtovec pa je bil sinoči v oddaji 24UR ZVEČER jasen: "V koalicijo s Svobodo ne gremo, saj glede pretekle izkušnje ne zaupamo premieru in stranki" .

Nas čakata dva peklenska meseca v slovenski poltiki? Kako enoten je tako imenovani tretji blok, ki se je oblikoval po prvih dveh sestankih povabljenih strank pri Robertu Golobu , ki naj bi ga tvorili Nova Slovenija, Logarjevi Demokrati in Stevanovićeva Resni.ca?

"Mi smo leta opozarjali, da ta polarizacija, ki se je po teh volitvah tudi pokazala, za Slovenijo pomeni zlo, ki se bo preneslo tudi v naslednja dva meseca po volitvah. Neprestano smo govorili, da želimo 'vpihniti' novo politiko, pripeljati nek tretji blok, ki bo odpravil to polarizacijo. In vse, kar v tem trenutku dejansko počnemo, je to, da sledimo svojim obljubam, zagotovilom svojemu volilnemu telesu in da bomo delali v interesu Slovenije, ki ga vidimo v tem načinu," pravi Stevanović. Kot dodaja, je ponosen na trenutno stanje v njegovi stranki. "Da smo vsi pripadni tej ideji, da zagotavljamo, da bodo te obljube našim volilvcem prišle do izraza."

Pa so v ozadju morda kakšni pritiski za podporo Janši ali Golobu? "Če bi zares govoril o tem, bi vse kar vem o tem izpadlo kot kriminalka. Tako da ja, dogaja se marsikaj. Doživljamo neverjetne pristiske – ne samo na naše poslance, ampak tudi name osebno. In temu ne bomo podlegli, ker ti ljudje ne razumejo, da se je pojavil nekdo, ki mu interes Slovenije in volja lastnega volilnega telesa pomeni več kot kakšen pragmatizem, stiliziranje in prekupčevanje z glasovi," odgovarja Stevanović.

"Nedolgo nazaj, dva ali tri dni, sem dal svoj mobilni telefon kolegu, da ga odpelje do mojega znanca, ki zastopa lastnika kapitala v energetskem sektorju. Naslednji dan me je novinar na novinarski konferenci vprašal, če drži, da sem bil z odvetnikom in tem lastnikom kapitala na pijači. Kar kaže, da politika izkorišča državne aparate, ki so plačani iz davkoplačevalskega denarja, za obračunavanje s političnimi nasprotniki, za povzročanje preganjavice in predvsem za to, da vedo s kom se kdo sestaja in kje se sestaja," pravi predsednik Resnice. Kot dodaja, naj bi ga pred dnevi tudi Mestna občina Kranj obvestila, da so kar 32-krat skušali vdreti v njegovo elektronsko pošto, osemkrat tudi uspešno. "Se pravi, da vdirajo v elektronsko pošto, sledijo telefonom, neprestano nadzorujejo, kar lahko v tem trenutku počne samo Sova ali pa je to operativna kombinacija Policije. Kar se ne dogaja niti v najbolj totalitarnih državah tretjega sveta, ki se jim mi posmehujemo."



