Slovenija

Stevanović o pritiskih: Če bi zares govoril o tem, bi vse kar vem, izpadlo kot kriminalka

Ljubljana, 02. 04. 2026 22.54 pred 26 dnevi 3 min branja 322

Avtor:
24UR ZVEČER
Zoran Stevanović

Peklenska dva meseca na političnem parketu napoveduje predsednik stranke Resni.ca Zoran Stevanović. Kako enoten je tretji blok, sestavljen iz NSi, Demokratov in Resnice? Kam se bo nagnila koalicijska tehtnica – v levo ali desno?

Nas čakata dva peklenska meseca v slovenski poltiki? Kako enoten je tako imenovani tretji blok, ki se je oblikoval po prvih dveh sestankih povabljenih strank pri Robertu Golobu, ki naj bi ga tvorili Nova Slovenija, Logarjevi Demokrati in Stevanovićeva Resni.ca?

Anže Logar je do predstavitve koalicijskega sporazuma, ki naj bi ga do prihodnjega tedna sestavila Svoboda, pogovore pri Golobu zamrznil. Jernej Vrtovec pa je bil sinoči v oddaji 24UR ZVEČER jasen: "V koalicijo s Svobodo ne gremo, saj glede pretekle izkušnje ne zaupamo premieru in stranki".

Kaj torej pomeni tako imenovani tretji blok, kakšna je v njem vloga Resnice? V oddaji 24UR ZVEČER so gostili predsednika stranke Zorana Stevanovića.

"Mi smo leta opozarjali, da ta polarizacija, ki se je po teh volitvah tudi pokazala, za Slovenijo pomeni zlo, ki se bo preneslo tudi v naslednja dva meseca po volitvah. Neprestano smo govorili, da želimo 'vpihniti' novo politiko, pripeljati nek tretji blok, ki bo odpravil to polarizacijo. In vse, kar v tem trenutku dejansko počnemo, je to, da sledimo svojim obljubam, zagotovilom svojemu volilnemu telesu in da bomo delali v interesu Slovenije, ki ga vidimo v tem načinu," pravi Stevanović. Kot dodaja, je ponosen na trenutno stanje v njegovi stranki. "Da smo vsi pripadni tej ideji, da zagotavljamo, da bodo te obljube našim volilvcem prišle do izraza."

Pa so v ozadju morda kakšni pritiski za podporo Janši ali Golobu? "Če bi zares govoril o tem, bi vse kar vem o tem izpadlo kot kriminalka. Tako da ja, dogaja se marsikaj. Doživljamo neverjetne pristiske – ne samo na naše poslance, ampak tudi name osebno. In temu ne bomo podlegli, ker ti ljudje ne razumejo, da se je pojavil nekdo, ki mu interes Slovenije in volja lastnega volilnega telesa pomeni več kot kakšen pragmatizem, stiliziranje in prekupčevanje z glasovi," odgovarja Stevanović.

"Nedolgo nazaj, dva ali tri dni, sem dal svoj mobilni telefon kolegu, da ga odpelje do mojega znanca, ki zastopa lastnika kapitala v energetskem sektorju. Naslednji dan me je novinar na novinarski konferenci vprašal, če drži, da sem bil z odvetnikom in tem lastnikom kapitala na pijači. Kar kaže, da politika izkorišča državne aparate, ki so plačani iz davkoplačevalskega denarja, za obračunavanje s političnimi nasprotniki, za povzročanje preganjavice in predvsem za to, da vedo s kom se kdo sestaja in kje se sestaja," pravi predsednik Resnice. Kot dodaja, naj bi ga pred dnevi tudi Mestna občina Kranj obvestila, da so kar 32-krat skušali vdreti v njegovo elektronsko pošto, osemkrat tudi uspešno. "Se pravi, da vdirajo v elektronsko pošto, sledijo telefonom, neprestano nadzorujejo, kar lahko v tem trenutku počne samo Sova ali pa je to operativna kombinacija Policije. Kar se ne dogaja niti v najbolj totalitarnih državah tretjega sveta, ki se jim mi posmehujemo."


Celoten pogovor si lahko ogledate v zgornjem videu.

Zoran Stevanović Resnica tretji blok koalicija vlada pritiski
KOMENTARJI322

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Omizje
07. 04. 2026 08.30
še en psihopat v politiku ki sodi na zaprt odelek
Odgovori
0 0
odpisani zasedli vlado
03. 04. 2026 21.02
Ustavno sodišče začasno zadržalo rubeže denarnih socialnih pomoči.Kot sem takrat napovedal je Šutarjev zakon bil samo blamaža in se po volitvah več ne bo upošteval.Sploh ni bil namenjen za opečeno manjšino ampak za normalne bele državljane.Naj nekdo pojasni od kje opečenim denar,ker so lenuhi brezdelni vsi na socialah pred kolibami pa imajo parkirane avtomobile vredne od 75.000 eu nekateri še pa več.Prekrškovnih kazni pa ne plačujejo kriminal z njihove strani se pa veča.Rubeži so zasegali predvsem sociale balkancem in slovencem kateri so bili česa dolžni in kakim par opečenim kateri so dolg plačali kar na licu mesta saj so imeli prenapolnjene žepe z denarjem.Država jim je pa sedaj vse skupaj ukinila tako,da se smeje odpravljajo po stari poti kriminalnih dejanj.Šutarjev zakon je za opečene pozabljen očitno pa bo obveljal za slovence ter balkance.Pametnjakoviči kateri so takrat bili tako pametni,ko sem to napovedal in trdili nasprotno se pa sedaj od sramu skrivajo po kopalnicah in jočejo.Čestitke golobu za njegov zavajalski Šutarjev zakon namenjen poštenim slovencem z namenom ustanovitve policijske države.Kdo pa prevzame vlado ni pomembno,ker na vidiku ni nobenega primernega.
Odgovori
+0
1 1
Per28
03. 04. 2026 20.00
Prodana duša, prvo je rekel z sds nikoli, zdej bi jim pa še _itko nastavil.
Odgovori
+1
2 1
Joužek
03. 04. 2026 18.47
Stevanovič,pokazal si svoj obraz.Petljaš se z Vrtovcem in Logarjem,🤢🤮
Odgovori
+3
5 2
Smuuki
03. 04. 2026 18.23
Iz leve svoje politične konkurente iz desne nadzirajo in še kako nadzirajo. Sam sem to dobro izkusil. Prisluhi v telefonu, zalezovanje, posredovanje pri delodajalcu naj me odstrani. Vse to sem osebno doživel. Delodajalec me je opozoril kaj pričakujejo od njega. Uprl se je in ni sodeloval in mi vse povedal. Desna stran je vsa pod budnim nadzorom še danes. To kar stevanovic pove je vse res. Še zdaleč ni edini s to izkušnjo. Leva stran kadrovsko obvladuje te službe in jih konkretno zlorablja
Odgovori
-2
2 4
zibertmi
03. 04. 2026 18.39
če bi bilo to res kar naklada janez vam,bi bilo že davno v medijih kaj so govorili na trtenjakovi,janez je rekel ,da ima sova nasproti njihovega sedeža najeto stanovanje za nadzor.tudi prisluškovali bi,potem bi pa izgorel
Odgovori
+2
3 1
zibertmi
06. 04. 2026 12.22
tebi se to ne more zgodit,ti si desničar in ne komentiraš proti janezu.levi pa tega ne počneje,tudi mediji ne,razen ta desni
Odgovori
0 0
borjac
03. 04. 2026 17.58
Stevanovič nam vsem nam prodaja meglo za drag denar , pritožuje se da ga nadzirajo , zasledujejo Sova , Čuki , Zajci , lisice in klopi .... iz sebe hoče narediti žrtev , pa to sploh ni , za koliko prodaja Resnica poslance ??? tisti katere obtožuje Stevanović da ga nadzorujejo , bi ga morali tožiti , ne moreš kar tako lagati v javnosti.
Odgovori
+1
4 3
Veščec
03. 04. 2026 17.50
važn,d je pr koritu.€ bodo padal na račun,pa to
Odgovori
+0
1 1
zibertmi
03. 04. 2026 17.44
Ko je Stevanović na levo in desno opletal z nekim notarskim zapisom, s katerim naj bi se zavezal, da nikoli on in njegova stranka RESNICA ne bo sodeloval z stranko SDS. Pa presodite ali je to notarski zapis, ki je mimo grede neposredno izvršljiva listina: Še dobro se ni usidral v parlamentu pa je že pred volitvami pričel z lažmi, podobno kot njegov vzornik iz Trstenjakove greznice. Namreč ta listina je navadna zaveza, kot je npr. podobno pismo o nameri, na kateri je le overjen njegov podpis na Upravni enoti Kranj. Kot taka pa je zavezujoča kot je zavezujoč toaletni papir.
Odgovori
+3
5 2
zibertmi
03. 04. 2026 17.45
je ijavil,da je za predčasne volitve,ker bi podvojili izid.ti bi ostal pred vrati parlamenta
Odgovori
+2
3 1
Sickk 2
03. 04. 2026 17.36
Se dobr, da te nism volu lopov en, zdj se bo norca delu k logar, ker se lahko, ko j...slovence a ne pa tud, ce se vlado sestavlja se en let.
Odgovori
+4
5 1
Veščec
03. 04. 2026 17.31
a bo imeu kdo 🥚🥚🥚,pa posneu ta krimič,pa to
Odgovori
+0
1 1
OmniLiberalec42
03. 04. 2026 15.18
1. Torej naključno ali zato da bi nekaj "dokazal", je stevo dal kolegu telefon, da ga odpelje do znanca? In potem so novinarji iz tega potegnili da je bil na kavi z nekom? Je kolega tudi telefon na kavo peljal? bučke. In pa 2; Dobrodošel balkanac nerazvit v 21. stoletje. Vsakemu vdirajo v vse račune konstantno. Gugl ti tudi priročno napiše iz katere IP adrese se je neznana naprava prijavila v tvoj račun, kar bi bržkone pokazalo na generalštab sove, stevo bi to seveda lahko tudi pokazal, če nebi lagal kot pes teče. Iz teh informacij lahko torej izvemo, da se stevo potika po kočljivih spletnih straneh kjer je staknu takšen ali drugačen malware.
Odgovori
+0
1 1
ajdanakolesu
03. 04. 2026 14.54
Strinjali ste se da se Slovenijo razdeli na 212 Občin z Župani, namestniki, tajnico, računovodjo in 3 sekretarji. Političnih strank kolikor hočeš, že vsak pes ima svojo šefico in gospodarja, svojo znamko in veterinarja, če pa se podela na zelenici in prosiš da pobere drek za njim, te nahruli in ozmerja da se v trenutku spremeniš nazaj v hlapca. Kriminalci se drenjajo okoli korita, korito pa prazno...super vam gre !
Odgovori
+1
2 1
ap100
04. 04. 2026 12.14
bravo ajda res je in zakaj podpiraš tistega, ki je najbolj pohlepen in brezobziren in njegove pomagače iz levice
Odgovori
0 0
Bella Ciao1
03. 04. 2026 14.27
Slovenija ima najhujšega enotnega zunanjega in notranjega sovražnika v skrajnih RKC sektah, ki nas ropajo v milijardah in preko SDS paradržave in Slovenske Katoliške Akcije notranje delijo in režejo pri živem telesu. Sicer pa so to počeli 2000 let, delali med 2 vojno in le zakaj ne bi zdaj.🥶😤 Stevanovič ima samo eno neznanko....koliko deset milijonov bo pristalo na bankah za tiho izdajalsko dvigovanje rok za njih. Volilci pa so bili zopet "jako pametni" z njim, K garjem, Pirati, Prebiličem
Odgovori
+0
3 3
Netajkun
03. 04. 2026 15.34
Poglej, širšo (levo) politično opcijo je podprlo za 40 poslancev volilcev, ožjo (verjetno tvojo) pa celo samo za 5 poslancev volilcev. Taka je parlamentarna demokracija, kakor večina odloči, to je potrebno sprejeti.
Odgovori
+5
5 0
M_teoretik
03. 04. 2026 14.22
Za starejše bo mal lažje. Bomo le obnovil znanje čirilice. Mladim pa bo mal težje, vse od začetka!?
Odgovori
+1
2 1
jank
03. 04. 2026 13.45
Stevo krepi samo mišice. V glavo pa nič ne gre!
Odgovori
+1
5 4
Noleani
03. 04. 2026 13.27
Hocete reči, da je vse res. Da dejansko nekdo obvladuje policijo ali Sovo do te mere, da se nadzoruje politike in izvoljene predstavnike ljudstva? Da jih drzava dejansko ves cas nadzoruje, kot je že v prisluhih rekel odvetnik Oberstar in namignila Švarc Pipan. Pa tako hudi še v bivši drzavi ni bilo. Ce je to res potem živimo v policijski drzavi Roberta Goloba. Mene je kar groza.
Odgovori
+7
9 2
Smuuki
03. 04. 2026 13.38
Zadnji trenutek da se ustavi to podivjano falango. V svoje roke so po domače vzeli vse. Kar je še huje vse zlorabljajo
Odgovori
+3
5 2
pepe2
03. 04. 2026 13.42
V bivši državi je bilo podobno. Vendar je bil sistem bolj pošten, ker se ni skrival za lažno utvaro demokracije.
Odgovori
+3
4 1
M_teoretik
03. 04. 2026 14.09
Zgleda, da je paranoja s prisluhi, kot jo imajo NSi, nalezljiva in je že na Stevita prešla!?
Odgovori
+0
3 3
..................
03. 04. 2026 16.41
JJ je vse zacel
Odgovori
+0
1 1
Smuuki
03. 04. 2026 21.34
Nič bolj pošten ni bil prejšnji sistem. Vse do potankosti isto. Le poročati se ni smelo o tem. Neprodušno zaprt sistem za informacije.
Odgovori
0 0
pepe2
03. 04. 2026 13.27
Največji preizkus za vse politike bo, ali bodo sposobni izpolniti pričakovanja svojih volivcev, in predvsem, ali bodo ta pričakovanja uspeli ločiti od pričakovanj volivcev drugih strank. Tudi če Stevanović denimo požanje besne proteste mase ljudi volivcev Svobode ali volivcev SDS, lahko mirno ohrani in še okrepi podporo svojih volivcev. Ta sposobnost razločevanja bo ključni preizkus, za Stevanovića in tudi seveda enako za druge.
Odgovori
+1
1 0
tornadotex
03. 04. 2026 13.22
Če takole delajo z Stevanovičem,kaj počnejo šele z drugimi...
Odgovori
+3
4 1
jank
03. 04. 2026 13.47
S in ne z Stevom! Ne čudi, kaj si napisal.
Odgovori
-1
0 1
pepe2
03. 04. 2026 13.15
Slovenija bi za sanacijo škode po preteklem mandatu potrebovala močno desno vlado. Vlado, ki bi imela moč normalizirati medije, sodstvo, očistiti s korupcijo, in bi imela pri tem podporo ljudi. Glede na izid volitev to ni mogoče. Tudi Golob glede na izid nima glasov, da bi nadaljeval svoj "boj proti janšizmu" in potopil barko naprej na dno oceana. Tako da žal je neka pat pozicija. Tudi če se izoblikuje neka šibka desna vlada, je vprašanje, koliko bo enotna in koliko se bo zavedala nujnosti nekih ukrepov, ki bi normalizirali stanje v državi. Nasproti ji bodo stali militantni mediji, sodstvo in druge institucije. Brez popolne podpore ljudi bo takšno stanje težko normalizirati. Žal pat pozicija.
Odgovori
+3
5 2
Jernej Sekirnik
03. 04. 2026 13.12
No, potem pa bom tako vprašal, kdo od normalnih si želi sodelovati z MEGA korupcijo, katera odmeva po celi Evropi in so vsi zaskrbljeni?
Odgovori
+6
6 0
Damjan Murko iskreno o očetovstvu: "Ko sem prvič držal sina v naročju, sem pomislil, da je moje javno življenje končano"
