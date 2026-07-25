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Stevanović nad Mijića: Tak človek nima moralne pravice sedeti v DZ

Ljubljana, 25. 07. 2026 15.54 pred 20 minutami 4 min branja 29

Avtor:
N.L.
Zoran Stevanović

Po razkritih nepravilnostih poslanca Resnice Borisa Mijića, ki je ta teden svoje insolventno podjetje Progros brezplačno prenesel na Roka Snežiča, se je javno odzval tudi predsednik stranke Zoran Stevanović, ki priznava, da jih je Mijić izigral. "Tak človek po našem prepričanju nima več moralne pravice sedeti v državnem zboru. Pika," je dejal. Mijić pa bo vseeno, kot kaže, poslanec ostal do začetka oktobra. Če bi odstopil pred tem datumom, bi namreč sledile nadomestne parlamentarne volitve. Stevanović pravi, da poslanski mandat pripada stranki in ne Mijiću. Dogajanje je prvič komentiral tudi predsednik vlade Janez Janša.

Stevanović je v prvem odzivu po zadnjem manevru njihovega poslanca priznal, da so pri kandidaturi Mijića zaupali napačnemu človeku. "Kot predsednik stranke čutim dolžnost, da to jasno in glasno obsodim. V zadnjih tednih smo poskušali sanirati škodo, pogovarjali smo se z delavci, nekaterim sem celo iz lastnega žepa založil denar, da niso ostali brez plač."

Za brezplačen prenos insolventnega podjetja Progros na Snežiča je Stevanović izvedel iz medijev, trdi tudi, da je Mijić prenos izvedel za njihovim hrbtom. Gre za posmeh delavcem, je prepričan Stevanović: "Meja je dokončno prestopljena. Ne gre več samo za dolgove podjetja. Izkazalo se je, da smo bili večkrat zavedeni: od njegovega finančnega stanja, izobrazbe. Še vedno sploh ne vem, katero izobrazbo ima."

"Tak človek po našem prepričanju nima več moralne pravice sedeti v državnem zboru. Pika," je v posneti izjavi povedal Stevanović, ki odstopa poslanca očitno ne pričakuje takoj. "Zaradi zakonodaje danes tega ne moremo izvesti na način, ki bi bil odgovoren do naših volivcev. Če bi to storili sedaj, bi Resnica izgubila poslanski mandat. Ta en mandat pa ni mandat Borisa Mijića, temveč mandat več tisoč ljudi, ki so glasovali za naš program."

Napoveduje, da bodo izvedli vse politične korake, da Mijić od oktobra dalje ne bo več njihov poslanec in jih zastopal. "Do takrat od njega pričakujemo eno stvar: da poravna vse obveznosti do delavcev in prevzame odgovornost za svoja dejanja." Predsednik stranke Resnica priznava, da stranka dela napake, a da zaradi enega človeka stranka ne bo padla.

Kdaj (ne)odstopiti?

10. oktobra bo od ustanovitvene seje aktualnega sklica DZ preteklo natanko pol leta. Če poslanec odstopi pred tem, prenos mandata ni samodejen, stranka poslanski mandat izgubi, zanj pa se morajo izpeljati nadomestne volitve. Če pa poslanec odstopi po pol leta, mandat poslanca samodejno prevzame kandidat iste stranke, ki je na volitvah dosegel naslednji najboljši rezultat.

Če bi Mijić torej odstopil pred omenjenim datumom, bi Resnica izgubila en poslanski mandat, zanj pa bi se morala z drugimi strankami in listami potegovati na nadomestnih volitvah.

Odzivi koalicije

Dogajanje okoli Mijića je prvič komentiral tudi predsednik vlade Janez Janša. Na strankarskem dogodku v Bovcu je dejal, da gre v zgodbi po njegovem mnenju za napačne stvari, če te držijo. "Ampak v primerjavi s tem, kar si nekateri drugi privoščijo, je to malenkost," meni. Zato to po njegovih besedah ni novica za prve minute osrednjih poročil, pač pa bi na to mesto bolj sodilo, da interventni zakon ne stopi v veljavo že dva meseca in če ustavno sodišče o dopustnosti referenduma o njem ne bo odločilo kmalu, lahko to potencialno za dlje časa blokira oz. zavira zakonodajo, ki jo načrtujejo.

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Po ostrih odzivih opozicije se je v petek na dogajanje odzval predsednik Demokratov Anže Logar. "Gre res za izjemno slab smisel za humor," se je strinjal s sokoordinatorjem in poslancem Levice Luko Mescem. "V samem bistvu gre namreč za norčevanje iz neplačanih delavcev. Pa tudi norčevanje iz institucij države, kar kaže na nedelovanje pravne države," je povedal. Da bi Mijić moral odstopiti, je prepričana tudi njihova poslanka Mojca Žnidarič.

Iz NSi so v petek sporočili le, da upajo, da se zadeve čim prej rešijo in da bodo zaposleni ter upniki ustrezno poplačani, o politični odgovornosti poslanca Mijića niso razpravljali. Njihov poslanec Aleksander Reberšek je sicer v petkovi oddaji 24UR ZVEČER dejal, da bi po njegovem osebnem mnenju, če očitki držijo, poslanec Mijić moral odstopiti.

Po objavi novice o brezplačnem prevzemu podjetja je strankarska kolegica Mijića Katja Kokot zapisala, da so "levi dnevno fantazirali o tej firmi," in da "drugega skoraj ni bilo možno narediti."

"Jaz menim, da se morate pogovoriti z njim, jaz ne morem vplivati na poslovanje podjetij naših poslancev. Vse, kar si želim, je, da so zadeve izpeljane zakonito, to je pa tudi vse, kar je v mojem dometu," je včeraj pojasnjevala svojo objavo, ki jo je sicer že izbrisala.

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Progros preimenoval v Klukec

Poslanec Resnice Boris Mijić je ta teden svoje insolventno podjetje Progros brezplačno prenesel na Roka Snežiča, ki je kot novi lastnik podjetje preimenoval v podjetje za rejo živali Klukec, njegova glavna dejavnost pa je po novem reja kamel. Snežič se je za to odločil, ker ima pravnomočno izvršbo na njegovem premoženju sokoordinator in poslanec Levice Luka Mesec, ki bo tako lahko prišel do njegovega premoženja. Lastništvo podjetja bo po Snežičevih besedah lahko Mescu izziv kot kandidatu za ljubljanskega župana.

Preberi še Mijič podjetje podaril Snežiču. 'Progros bo čez par dni v lasti Luke Mesca'

Mijić je kot lastnik Progrosa svojim delavcem ostal dolžan več 10.000 evrov, Finančni upravi RS pa več kot 30.000 evrov neplačanih davkov in prispevkov. Dolgove ima tudi do kooperantov podjetja.

boris mijič zoran stevanović progros rok snežič resnica

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KOMENTARJI29

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0523
25. 07. 2026 16.43
Hinjo
Odgovori
0 0
osservatore
25. 07. 2026 16.43
"Na strankarskem dogodku v Bovcu je dejal, da gre v zgodbi po njegovem mnenju za napačne stvari, če te držijo". Po pričakovajih daje čelavi kaplar bebave izjave. Kakršen kaplar taki si so njegovi podporniki, Mijići, Stevanovići, Logarji, ...
Odgovori
0 0
televizija2000
25. 07. 2026 16.42
Pravljičar a ti kdo se verjame???
Odgovori
+1
1 0
Dragica Cegler
25. 07. 2026 16.41
Seveda bo Mijic odstopil,kar je po moje prav, potem Stevo s polno paro nad levake.Musarco ,Goloba ,Sajovica Vonto ,pa uno Grgurovičko Ipam,da bo prišel na vrsto fotopub Upam,da zbirajo podatke o svinjarija levakov in gremo po njih,bandi kriminalni.
Odgovori
-2
0 2
SAKOSAKO
25. 07. 2026 16.41
Če nima izobrazbe in je lagal naj vrne vse poslanske plače!!!
Odgovori
+2
2 0
Cmrlj3
25. 07. 2026 16.45
Ja ne. Laganje ni kaznivo, niti ni za to, da postaneš poslanec, potrebna kakršnakoli izobrazba.
Odgovori
0 0
tech
25. 07. 2026 16.41
"trdi tudi, da je Mijić prenos izvedel za njihovim hrbtom" verjetno še ena laž Stevanovića. Kaj bodo s takim poslancem do oktobra, ki dela stvari "za njihovim hrbtom"? Po eni strani se lahko zahvalimo Mijiću, da nam je pokazal kakšni hinavci so v politiki in bodo samo zaradi lastnih koristi držali tako osebo v parlamentu.
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+1
1 0
flojdi
25. 07. 2026 16.39
.mnogi od njih ne
Odgovori
0 0
an2000
25. 07. 2026 16.39
Stevo, ti si zadnji,ki se lahko oglaša in se dela moralno avtoriteto.... Se tega ne ves, koga vse imas v stranki...
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+3
3 0
YouRangMyLord
25. 07. 2026 16.39
Zakaj le - da bo barabon lahko vlekel preko Zavoda kot brezposeln potem še denarno nadomestilo v višini poslanske plačel, sorazmerno, še pol leta ? Takoj, naj dobi nogo, kaj ga Stevanović ujčka.
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+3
3 0
PredsednikSveta
25. 07. 2026 16.38
A si predstavljaš da si volil resnico lool haha
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+3
4 1
Vera in Bog
25. 07. 2026 16.37
Kje so našli tisto Kokot ta je odpeljana že na videz
Odgovori
+0
2 2
Castrum
25. 07. 2026 16.37
Odstop bo oktobra. In prav je tako.
Odgovori
+0
2 2
mataX
25. 07. 2026 16.36
Ja, cakajo, da mu zagotovijo najvisje mozno nadomestilo za primer brezposelnosti.
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+3
4 1
GaraS
25. 07. 2026 16.36
Odstop. Če misliš da so volilci volili tvoj program, bodo te z lahkoto še enkrat izvolili.lp
Odgovori
+0
1 1
GAYPLANET
25. 07. 2026 16.34
Janez Janša "Ampak v primerjavi s tem, kar si nekateri drugi privoščijo, je to malenkost," .......A je to mislil sebe?
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+7
8 1
Izzy70
25. 07. 2026 16.34
Odstop takoj!!!
Odgovori
+3
4 1
Colgate
25. 07. 2026 16.32
seveda, da nima...pa tudi ti Stevo ne
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+1
2 1
Vera in Bog
25. 07. 2026 16.32
Janša je modro tiho? 🤣🤣
Odgovori
+1
1 0
GAYPLANET
25. 07. 2026 16.31
Predčasne volitve!
Odgovori
+4
5 1
psv01
25. 07. 2026 16.29
stevoo !!!! zakaaaj do konc oktobra... poveeej, so kkšne mučke v igri(so, ampak hočm resnico slišati) ali zakaj ga že ne vržete 1x iz državnega zbora; madona nooo
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+5
6 1
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