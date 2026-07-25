Stevanović nad Mijića: Tak človek nima moralne pravice sedeti v DZ

Stevanović je v prvem odzivu po zadnjem manevru njihovega poslanca priznal, da so pri kandidaturi Mijića zaupali napačnemu človeku. "Kot predsednik stranke čutim dolžnost, da to jasno in glasno obsodim. V zadnjih tednih smo poskušali sanirati škodo, pogovarjali smo se z delavci, nekaterim sem celo iz lastnega žepa založil denar, da niso ostali brez plač." Za brezplačen prenos insolventnega podjetja Progros na Snežiča je Stevanović izvedel iz medijev, trdi tudi, da je Mijić prenos izvedel za njihovim hrbtom. Gre za posmeh delavcem, je prepričan Stevanović: "Meja je dokončno prestopljena. Ne gre več samo za dolgove podjetja. Izkazalo se je, da smo bili večkrat zavedeni: od njegovega finančnega stanja, izobrazbe. Še vedno sploh ne vem, katero izobrazbo ima."

"Tak človek po našem prepričanju nima več moralne pravice sedeti v državnem zboru. Pika," je v posneti izjavi povedal Stevanović, ki odstopa poslanca očitno ne pričakuje takoj. "Zaradi zakonodaje danes tega ne moremo izvesti na način, ki bi bil odgovoren do naših volivcev. Če bi to storili sedaj, bi Resnica izgubila poslanski mandat. Ta en mandat pa ni mandat Borisa Mijića, temveč mandat več tisoč ljudi, ki so glasovali za naš program." Napoveduje, da bodo izvedli vse politične korake, da Mijić od oktobra dalje ne bo več njihov poslanec in jih zastopal. "Do takrat od njega pričakujemo eno stvar: da poravna vse obveznosti do delavcev in prevzame odgovornost za svoja dejanja." Predsednik stranke Resnica priznava, da stranka dela napake, a da zaradi enega človeka stranka ne bo padla.

Kdaj (ne)odstopiti?

10. oktobra bo od ustanovitvene seje aktualnega sklica DZ preteklo natanko pol leta. Če poslanec odstopi pred tem, prenos mandata ni samodejen, stranka poslanski mandat izgubi, zanj pa se morajo izpeljati nadomestne volitve. Če pa poslanec odstopi po pol leta, mandat poslanca samodejno prevzame kandidat iste stranke, ki je na volitvah dosegel naslednji najboljši rezultat. Če bi Mijić torej odstopil pred omenjenim datumom, bi Resnica izgubila en poslanski mandat, zanj pa bi se morala z drugimi strankami in listami potegovati na nadomestnih volitvah.

Odzivi koalicije

Dogajanje okoli Mijića je prvič komentiral tudi predsednik vlade Janez Janša. Na strankarskem dogodku v Bovcu je dejal, da gre v zgodbi po njegovem mnenju za napačne stvari, če te držijo. "Ampak v primerjavi s tem, kar si nekateri drugi privoščijo, je to malenkost," meni. Zato to po njegovih besedah ni novica za prve minute osrednjih poročil, pač pa bi na to mesto bolj sodilo, da interventni zakon ne stopi v veljavo že dva meseca in če ustavno sodišče o dopustnosti referenduma o njem ne bo odločilo kmalu, lahko to potencialno za dlje časa blokira oz. zavira zakonodajo, ki jo načrtujejo.

Po ostrih odzivih opozicije se je v petek na dogajanje odzval predsednik Demokratov Anže Logar. "Gre res za izjemno slab smisel za humor," se je strinjal s sokoordinatorjem in poslancem Levice Luko Mescem. "V samem bistvu gre namreč za norčevanje iz neplačanih delavcev. Pa tudi norčevanje iz institucij države, kar kaže na nedelovanje pravne države," je povedal. Da bi Mijić moral odstopiti, je prepričana tudi njihova poslanka Mojca Žnidarič. Iz NSi so v petek sporočili le, da upajo, da se zadeve čim prej rešijo in da bodo zaposleni ter upniki ustrezno poplačani, o politični odgovornosti poslanca Mijića niso razpravljali. Njihov poslanec Aleksander Reberšek je sicer v petkovi oddaji 24UR ZVEČER dejal, da bi po njegovem osebnem mnenju, če očitki držijo, poslanec Mijić moral odstopiti. Po objavi novice o brezplačnem prevzemu podjetja je strankarska kolegica Mijića Katja Kokot zapisala, da so "levi dnevno fantazirali o tej firmi," in da "drugega skoraj ni bilo možno narediti." "Jaz menim, da se morate pogovoriti z njim, jaz ne morem vplivati na poslovanje podjetij naših poslancev. Vse, kar si želim, je, da so zadeve izpeljane zakonito, to je pa tudi vse, kar je v mojem dometu," je včeraj pojasnjevala svojo objavo, ki jo je sicer že izbrisala.

Progros preimenoval v Klukec

Poslanec Resnice Boris Mijić je ta teden svoje insolventno podjetje Progros brezplačno prenesel na Roka Snežiča, ki je kot novi lastnik podjetje preimenoval v podjetje za rejo živali Klukec, njegova glavna dejavnost pa je po novem reja kamel. Snežič se je za to odločil, ker ima pravnomočno izvršbo na njegovem premoženju sokoordinator in poslanec Levice Luka Mesec, ki bo tako lahko prišel do njegovega premoženja. Lastništvo podjetja bo po Snežičevih besedah lahko Mescu izziv kot kandidatu za ljubljanskega župana.