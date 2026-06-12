Stevanović opeharjenim delavcem podjetja Progros: Dolg bom pokril iz svojih prihrankov

"Nisem jaz njega klical, ker nisem imel nobene potrebe, še vedno je nimam. On je predlagal, kot sem razumel, da bi se dobili, da bi zadevo rešili," na drugi strani razlaga Goran Lukić iz Delavske svetovalnice.

Da obsoja negativne poslovne poteze kolega Borisa Mijiča , pravi šef parlamenta Zoran Stevanović . In razkriva: "Ekskluzivno tokrat sem kontaktiral Gorana Lukiča, ki naj bi predstavljal te delavce."

Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović poziva vse delavce, ki so delali za podjetja poslanca Resnice Borisa Mijiča in ostali brez plačila, da se zglasijo pri njemu. Obljublja jim, da jih bo poplačal iz svojih prihrankov.

A Stevanović od Lukića, češ da je kot nekdanji član Levice politično komprimitiran, pomoči v resnici ni pričakoval. "Pa vendar sem mu ponudil možnost, da pokliče vse delavce k meni na zagovor oziroma na razgovor, da se pogovorimo o tem, koliko tega dolga zares obstaja," pravi predsednik Resnice.

"Ma kdo je on? Mislim, on ni faktor v tej zgodbi, a je on tožilec, a je on sodnik, a je on inšpektor, ali je on nadzorni organ?" odgovarja Lukić.

Ker se nista nič dogovorila, Stevanović delavce zdaj poziva, naj ga obiščejo mimo Delavske svetovalnice. "Jaz jim bom njihov dolg pokril iz osebnih prihrankov. In potem to reševal bodisi preko odkupa terjatev, bodisi preko signalizacije, faktoringa. Kakorkoli že."

"Ne razumem, kaj hoče iz tega narediti, razen če hoče medijski spektakel z objavami na Facebooku, TikToku in vseh družbenih omrežjih," pa meni Lukić.

O usodi poslanca Mijiča bodo sicer razpravljali v organih stranke in odprti so prav vsi scenariji, pravi Stevanović. Poslanca ne more odpoklicati nihče. "Ampak jaz sem prvi, ki ponujam svoje osebne prihranke za to, da pokrijem stroške ali pa pokrijem dolg, ki ga je povzročil človek, ki je tudi na podlagi mojih ramen, mojih plač, mojega hrbta prišel v ta parlament," dodaja predsednik Državnega zbora. Obljublja tudi, da bo pomagal družini preminulega delavca. "Meni je izredno žal za tragedijo. Močno dvomim, da ljudje umirajo zaradi določenih poslovnih poti, pa v vsakem primeru mi je izredno žal. In če lahko kakor koli pomagam pri tem, da pomagam svojcem, ki so kakorkoli oškodovani s tem, z veseljem."

Da za pomoč pirzadetim obstajajo uveljavljene pravne poti še Stevanoviću sporoča Lukić. "Naj prevzame terjatve, naj se overjeno s podpisom k temu zaveže in naj plača. Naj postane ta njegov podpis izvršilni naslov za terjatev."

Obveznosti do delavcev naj bi znašale okrog 12.000 evrov, med 30.000 in 50.000 evri pa naj bi bilo še dolga do Fursa.