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Stevanović opeharjenim delavcem podjetja Progros: Dolg bom pokril iz svojih prihrankov

Ljubljana, 12. 06. 2026 19.42 pred 1 uro 2 min branja 89

Avtor:
Marko Gregorc
Zoran Stevanović

Reševanje opeharjenih delavcev ali medijski šov? "Pozivam vse delavce, naj pridejo do mene. Jaz bom njihov dolg pokril osebno iz osebnih prihrankov." Tako predsednik Državnega zbora Zoran Stevanović delavcem, ki jim denar dolguje poslanec Resnice Boris Mijič. Da ne gre za altruizem ampak zlorabo opeharjenih delavcev za promocijo, so medtem prepričani v Delavski svetovalnici, Stevanović pa da ima druge vzvode da jim pomaga.

Da obsoja negativne poslovne poteze kolega Borisa Mijiča, pravi šef parlamenta Zoran Stevanović. In razkriva: "Ekskluzivno tokrat sem kontaktiral Gorana Lukiča, ki naj bi predstavljal te delavce."

"Nisem jaz njega klical, ker nisem imel nobene potrebe, še vedno je nimam. On je predlagal, kot sem razumel, da bi se dobili, da bi zadevo rešili," na drugi strani razlaga Goran Lukić iz Delavske svetovalnice.

Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović poziva vse delavce, ki so delali za podjetja poslanca Resnice Borisa Mijiča in ostali brez plačila, da se zglasijo pri njemu. Obljublja jim, da jih bo poplačal iz svojih prihrankov. 

A Stevanović od Lukića, češ da je kot nekdanji član Levice politično komprimitiran, pomoči v resnici ni pričakoval. "Pa vendar sem mu ponudil možnost, da pokliče vse delavce k meni na zagovor oziroma na razgovor, da se pogovorimo o tem, koliko tega dolga zares obstaja," pravi predsednik Resnice.

"Ma kdo je on? Mislim, on ni faktor v tej zgodbi, a je on tožilec, a je on sodnik, a je on inšpektor, ali je on nadzorni organ?" odgovarja Lukić.

Ker se nista nič dogovorila, Stevanović delavce zdaj poziva, naj ga obiščejo mimo Delavske svetovalnice. "Jaz jim bom njihov dolg pokril iz osebnih prihrankov. In potem to reševal bodisi preko odkupa terjatev, bodisi preko signalizacije, faktoringa. Kakorkoli že."

"Ne razumem, kaj hoče iz tega narediti, razen če hoče medijski spektakel z objavami na Facebooku, TikToku in vseh družbenih omrežjih," pa meni Lukić.

O usodi poslanca Mijiča bodo sicer razpravljali v organih stranke in odprti so prav vsi scenariji, pravi Stevanović. Poslanca ne more odpoklicati nihče. "Ampak jaz sem prvi, ki ponujam svoje osebne prihranke za to, da pokrijem stroške ali pa pokrijem dolg, ki ga je povzročil človek, ki je tudi na podlagi mojih ramen, mojih plač, mojega hrbta prišel v ta parlament," dodaja predsednik Državnega zbora. Obljublja tudi, da bo pomagal družini preminulega delavca. "Meni je izredno žal za tragedijo. Močno dvomim, da ljudje umirajo zaradi določenih poslovnih poti, pa v vsakem primeru mi je izredno žal. In če lahko kakor koli pomagam pri tem, da pomagam svojcem, ki so kakorkoli oškodovani s tem, z veseljem."

Da za pomoč pirzadetim obstajajo uveljavljene pravne poti še Stevanoviću sporoča Lukić. "Naj prevzame terjatve, naj se overjeno s podpisom k temu zaveže in naj plača. Naj postane ta njegov podpis izvršilni naslov za terjatev."

Obveznosti do delavcev naj bi znašale okrog 12.000 evrov, med 30.000 in 50.000 evri pa naj bi bilo še dolga do Fursa.

Boris Mijič dolg delavci Zoran Stevanović Goran Lukić

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KOMENTARJI89

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Mens sana
12. 06. 2026 20.46
............Zoran časti, on je država in država lahko vse plača, .....državi pa plačamo državljani, ....saj je nekako tako Zoran?...............
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0 0
Lepa prihodnost
12. 06. 2026 20.45
Hahahahahahahahaha Se je že začelo🤐
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0 0
Hudi časi
12. 06. 2026 20.44
Šele prvi teden vlade je. Prvi. Kaj bomo še doživeli do zadnjega, petdesetega?
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+2
2 0
street45
12. 06. 2026 20.43
"Naj prevzame terjatve, naj se overjeno s podpisom k temu zaveže in naj plača".... Haha, smo videli koliko pomeni overjeni Stevotov podpis.
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0 0
rcarlos
12. 06. 2026 20.43
Mi državljani si moramo čimprej zabiti v glavo, da nikoli ne bo nič prav kar naredijo... On je njim dolžn, ja mogli bi ga vrečt iz parlamenta, Stevo to "izve" (če ni vedel že prej), bo bojda pokril pufe iz lastnega žepa, evo spet ni prav, populizem ipd. :D ... Moje mnenje, samo da se pufi poplačajo, v vsakem primeru bojo šli iz našega žepa :) ... Ampak mi je všeč kako se lotevajo politikov, že lep čas so na piki poslanci Resnice, čakam, da se lotijo SDS-ovca Podgrajška, ki je na račun ene firme kupo mašino, jo peljal sebi v delavnico in pol s to mašino delal za to firmo, ne bom razkril firme, naj novinarji glodajo... In pol dalje, komaj čakam, da se predstavi in reši primer Fotopub (Levica bo verjetno kar na tapeti), pol je treba raziskat pametnega Sajovica, ki ima nwm kolk stanovanj... Gremo lepo po vrsti, vse dajte na spisek in nam predstavite zgodbe in rešitve ;)
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+1
1 0
robinhud
12. 06. 2026 20.43
tudi če to naredi bo oni šuft še vedno enako omadeževan!
Odgovori
0 0
laky71
12. 06. 2026 20.42
Ne vem, a res v parlament lahko pride vsak kriminalec, goljuf, če pa ena čistilka rabi potrdilo o ne kaznovanosti in dela za minimalca, taki primerki pa prosto po prešerno...
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+0
1 1
Lark
12. 06. 2026 20.42
Če bo to res naredil, koga briga?
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+1
2 1
lakala28
12. 06. 2026 20.40
Da ga ni sram s tem nakladanjem. Če bi to bile šele vaške čenče izza šanka, bi še razumel. Ker so vložene kazenske ovadbe, to pomeni, da so zadeve podkrepljene s pričami, izjavami, dokazi, oškodovanci.... Z minimalno higieno, bi ga goljuf stevo nagnal, sam pa odstopil, namesto da se še bolj smeši in dokazuje da so falanga navadnih kriminalcev, ki jim nič ni sveto razen ablasti in lomastenja javnega denarja.
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+0
3 3
grumf
12. 06. 2026 20.40
Ta Mijič ne dobi krede na poslansko plačo? Na najbolj ziher djob v tej državi... zanimivo.. čisti marketing in pr za bolj tumpaste Slovence..
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+3
3 0
robinhud
12. 06. 2026 20.38
kako so desnuhi čez noč vzljubili srbina !"ni važno če kaj zna,važno da je naš" je rekel uni kmet ki se je šel politikanta!
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+0
1 1
razumi če lahko
12. 06. 2026 20.37
Spet vam nič ne paše lepo od njega v kolikor ima in lahko pomaga zakaj pa ne bomo videli ali ima dovolj sicer pa to ni prvi takšen predlog Janković je v zadevi Stopiče?& Greip govoril v koliko kateri podizvajalec ni dobil plačila od Storžič naj pride do njega seveda tudi če je kdo šel do njega ni nikoli dobil denarja !
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+1
3 2
lakala28
12. 06. 2026 20.41
A ne da? Pa je bila spisana kazenska ovadba, da lahko to primerjate, ali se greste nebulozno retoriko?
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-1
1 2
OdTončnasosed
12. 06. 2026 20.37
“Resni.ca” vsi po vrsti so pokvarjeni do obisti.
Odgovori
+2
4 2
lakala28
12. 06. 2026 20.44
Ne vsi, bi rekel. Oni gospod, ki ni hotel nadomestiti poslanca, ki j postal minister, je očitno načelen in se ne gre vlade prevarantov in državnega zbora večinsko goljufov, lažnivcev in kriminalcev. Kapo dol, škoda, ker je zaenkrat edini. Ostali pač spoštujejo pri notarju overjeno izjavo, a ne? Hvala vsem, ki ste nam to izvolili.
Odgovori
0 0
Komentatorskijunky
12. 06. 2026 20.37
šefe, popravi prvi slab prvi vtis in ga vrži iz stranke in parlamenta
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+2
2 0
lakala28
12. 06. 2026 20.44
Ne vsi očitno. Oni gospod, ki ni hotel vskočiti kot nadomestni poslanec, se očitn
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+1
1 0
lakala28
12. 06. 2026 20.45
Pa sebe tudi, je še hujši goljuf.
Odgovori
+1
1 0
supergigi
12. 06. 2026 20.36
Lepa gesta Stevanoviča.
Odgovori
+0
5 5
robinhud
12. 06. 2026 20.35
bom naredil ene 100 k minusa in se vpisal v resnico !
Odgovori
+6
7 1
Hudi časi
12. 06. 2026 20.35
Naj overi pri notarju, da bo poplačal vse dolgove.
Odgovori
+8
9 1
FejsBrukica
12. 06. 2026 20.31
Vlada pravičnikov. Levi barabe, desni biseri. Razumem. Čao.
Odgovori
+1
5 4
lakala28
12. 06. 2026 20.46
Težko priznate, da mamo večino v DZ lažnivce, goljufe in kriminalce, a ne? Ja, mene bi bilo tudi sram, če bi volil to falango. Ampak ne se zdaj skrivati za vlado dr. Goloba, Nič nimajo s tem,, pa tako nizkotni tudi niso bili, čeprav niso bili sveti.
Odgovori
0 0
zibertmi
12. 06. 2026 20.31
poberite kovčke vsi skupaj,a s tem boste rešili večletno blokado računov,ponarejanje podpisov itd
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+9
11 2
enapi
12. 06. 2026 20.31
Spokajte
Odgovori
+9
10 1
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