Stevanović pozival k protestom, po nagovoru ga ni bilo več videti

Predsednik stranke Resni.ca in pobudnik protestov, ki so v središču Ljubljane eskalirali v izgrede, Zoran Stevanović je popoldne nagovoril zbrane na Trgu republike. Kasneje, ko so se protestniki na pobudo raperja Zlatka odpravili po ulicah glavnega mesta, ga ni bilo nikjer. Iz njegove stranke so zvečer sporočili, da je Stevanovića pridržala policija. Neuradno pa smo izvedeli, da naj bi se sam predal.

Na protestu se je po podatkih Policije zbralo 3000 ljudi, ki so sprva mirno izražali svoja nestrinjanje, kasneje pa so izbruhnili nemiri. Na Trgu republike pred parlamentom so se protestniki začeli zbirati ob 15. uri. Z več kot uro zamude pa so organizatorji pričeli s svojimi govori. Ti so poudarjali, da gre za protest proti pogoju PCT in proti vladi. Zbrane je nagovoril organizator protesta in predsednik stranke Resni.ca Zoran Stevanović.

icon-expand Zbrane je okoli 16. ure na Trgu republike nagovoril Zoran Stevanović. FOTO: Aljoša Kravanja

Po svojem nagovoru je mikrofon predal vsem, ki "se borijo za svobodo". Nato je pobudo prevzel raper Zlatko, ki je vse udeležence pozval k shodu proti Čopovi. Množica, ki je krenila po ulicah je vzklikala: "Lopovi". Med drugim so obkolili tudi avtomobil ene od delegacij. Policija je nato Zlatka prijela, protestniki pa so v avtomobil, v katerem ga je zadrževala, metali jajca.

icon-expand Policija je, potem ko je z množico krenil po ljubljanskih ulicah, pridržala reperja Zlatka. FOTO: Aljoša Kravanja

Med protestniki pa ni bilo več videti Stevanovića. Ta je namreč po uvodnem nagovoru izginil. Kje se je takrat nahajal oziroma kam je šel, ni znano. Po neuradnih informacijah naj bi se policiji celo sam predal. Iz njegove stranke pa so okoli 22. ure sporočili, da je Stevanović na protestu povedal, da ne želi, da kdo misli, da gre za politični shod in da zlorabi shode za politično kampanjo. Od izgredov, ki so se zgodili kasneje, se je Resni.ca "odločno distancirala". Zapisali so še, da so policisti Zoranu ves čas protesta grozili, da ga bodo prijeli. "O namerah priprtja in še kaj več ni skrival niti g. Hojs, ki je to javno priznal na televiziji. Navsezadnje je svoje grožnje očitno uresničil, saj je Zoran Stevanović priprt na PP Ljubljana Moste," so dodali. Po besedah Stevanovićevega odvetnika so ga pridržali zaradi 302. (2) člena oz. hujskanja k upiranju, so danes sporočili iz njegove stranke.