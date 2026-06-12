Stevanović: Prav je, da sem to zapisal in sprožil debato o tem

"Naj izkoristim priložnost in se še enkrat opravičim javnosti za vse, kar se je dogajalo v prejšnjem mandatu," je na začetku pogovora za 24UR ZVEČER dejal predsednik DZ Zoran Stevanović. Nadaljeval je, da so danes dosegli nekaj novega, to je uskladitev med levim in desnim polom, kateri da je botroval "njegov naboj": "Uskladili smo se okrog tega, da ne bomo izrekali ukrepa zoper nikogar, ker so nedosegljivi glede na dejstvo, da je potrebna dvotretjinska večina, in tudi ni možno izreči ukrepa poslancem za nedostojno vedenje." Ponovil je, da so danes na kolegiju uskladili mnenja levega in desnega krila in dosegli, da se bodo vsi pogovorili v okviru svojih poslanskih skupin in preprečili določene prestopke poslancev, ker so to "več ali manj eni in isti".

Glede svojih besed o "pocestniškem" vedenju poslank je dejal, da se morajo poslanke opravičiti, da so se nedostojno vedle, in ne on: "Ločimo moj diskurz, ki je bil načeloma vedno popolnoma pravičen, korekten in v skladu s poslovnikom, od kaprice nekaterih, ki so danes še vedno užaljeni, da so izgubili oblast." Dodal je, da se bodo tudi ti enkrat sprijaznili in ugotovili, da je eden najbolj "pravičnih, korektnih in regularnih" predsednikov državnega zbora do danes.

"Kar se mojega zapisa tiče, gre zgolj za percepcijo. Slavistično sem zadevo že obrazložil, lahko jo celo SAZU," je izjavil. Dodal je, da bi lahko namesto "pocestniško" rekel tudi "gostilniško", kar ne pomeni, da obsoja človeka, da je "gostilna". Zatrdil je, da to ni bila žalitev.

Na vprašanje, ali bo v prihodnje še uporabljal te termine, je dejal, da meni, da jih ne bo treba uporabljati, ker je njegov prvotni status dosegel svoj namen: "Ljudje so se začeli ukvarjati s tem, poslanske skupine se pogovarjajo s sabo zaradi tega, in mislim, da je bil to izredno dober ukrep, ki je bil sicer zapis na mojem osebnem profilu, a poslanci smo 24/7." Prepričan je, da je prav, da je to zapisal in "sprožil debato o tem in preprečil dogajanja kot v preteklosti".

Na vprašanje, zakaj se je odločil pokriti dolgove poslanca Resnice Borisa Mijiča, pa je Stevanović dejal, da je "moralno in pa objektivno odgovoren za svoje poslance oziroma za poslance v naši poslanski skupini" in se z njimi bolj ukvarja. "In dejstvo je – glede na podatke, do katerih sem prišel danes – da je Mijič v preteklosti storil določene nepravilnosti oziroma je prevzel podjetje, ki je problematično. Mene boli zgolj to dejstvo, da delavci niso plačani. Preko tega enostavno ne morem," je dodal. To se mu sicer zdi "absolutno dovolj velik prekršek za odstop", a meni, da morajo o tem odločati organi stranke. "In to tudi bodo. Jaz sem danes sprožil notranjedisciplinski postopek zoper gospoda Mijiča v okviru stranke. Te stvari se bodo odvile, organi stranke bodo povedali, kako in kaj naprej," je še dejal.