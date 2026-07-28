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Slovenija

Stevanović: Predlog za mojo razrešitev temelji na zgrešeni predpostavki

Ljubljana, 28. 07. 2026 17.55 pred 1 uro 3 min branja 104

Avtor:
STA N.L.
Zoran Stevanović

Predsednik DZ Zoran Stevanović meni, da predlog za njegovo razrešitev temelji na zgrešeni predpostavki, da ni opravil svojih dolžnosti. Izredni seji z zahtevanimi točkami za odreditev opozicijskih preiskovalnih komisij je sklical, DZ je o dnevnem redu glasoval, je poudaril. Odločitev večine v DZ, da tega zavrne, pa ni njegova odgovornost, meni.

"Predsednik državnega zbora ni preprečil sklica izrednih sej, niti ni zavrnil uvrstitve predlaganih točk na dnevni red. Nasprotno, obe izredni seji je sklical v zakonitem roku, na dnevni red uvrstil vse točke, kot so jih zahtevali predlagatelji, ter omogočil, da je o jih odločal državni zbor," so v Stevanovićevem kabinetu zavrnili očitke, ki so jih v predlogu za njegovo razrešitev nanizali poslanci opozicijskih Svobode, SD in Levice.

Da Stevanović ni posegal v pravico predlagateljev in vsebino zahteve za sklica izrednih sej DZ, na katerem bi ta moral na zahtevo opozicije odrediti preiskovalni komisiji o Black Cube in sumih obvodnega financiranja strank, po navedbah kabineta predsednika DZ "nedvomno dokazuje" tudi to, da je Stevanović obe zahtevi "obravnaval brez odlašanja".

Predlog za razrešitev tako po njihovih navedbah ne izkazuje ravnanja predsednika DZ v nasprotju z ustavo in poslovnikom, pač pa temelji na "nestrinjanju z odločitvijo večine poslancev pri glasovanju o dnevnem redu". Za slednjo pa predsednik DZ ne more nositi pravne odgovornosti, so zapisali.

Stevanović trdi, da predlog za njegovo razrešitev zmotno enači dve različni fazi parlamentarnega postopka.
Stevanović trdi, da predlog za njegovo razrešitev zmotno enači dve različni fazi parlamentarnega postopka.
FOTO: Aljoša Kravanja

"Predsednik državnega zbora nima pristojnosti, da bi mimo odločitve poslank in poslancev določil drugačen dnevni red ali vplival na rezultat glasovanja. Njegova naloga je zagotoviti zakonit potek postopka in omogočiti odločanje državnega zbora. To je v obeh primerih tudi storil," so poudarili. Obenem pa so spomnili tudi na ustavno določilo, da poslanci pri opravljanju svoje funkcije niso vezani na kakršnakoli navodila. Predsednik DZ tako nima pristojnosti določati izida glasovanja ali prevzemati odgovornosti za odločitev večine poslancev, tako tudi odgovornosti za rezultat glasovanja ni mogoče pripisati predsedniku DZ, so še poudarili v Stevanovićevem kabinetu.

Tako ocenjujejo tudi, da predlog za njegovo razrešitev zmotno enači dve različni fazi parlamentarnega postopka. Prva je sklic izredne seje DZ, druga pa je odločanje o dnevnem redu, o katerem DZ odloča kot kolektivni organ.

"Brez skrivanja in z odprtimi kartami"

Da so dejstva jasna, prav tako zakon in ustava, je Stevanović navedel tudi v odzivu, ki ga je na družbenem omrežju X delila stranka Resnica, ki jo vodi.

Zatrdil je, da zahteva le enaka pravila za vse, nikogar pa ne ščiti in ne zagovarja izjem. "Če gremo v preiskavo, pojdimo vsi. Brez skrivanja in z odprtimi kartami," je še pozval na X.

Podobno je sicer svojo odločitev in odločitev poslancev njegove stranke, da niso glasovali za potrditev dnevnega reda, Stevanović že pojasnjeval v minulih tednih. Tedaj je večkrat zatrdil, da z odreditvijo preiskovalne komisije o Black Cube nimajo težav, preiskovalna komisija o financiranju strank pa bi po njihovem mnenju morala zajemati vse stranke.

Opozicija predlaga razrešitev Stevanovića
Opozicija predlaga razrešitev Stevanovića
FOTO: Bobo

V Stevanovićevem kabinetu pa so zatrdili še, da bo kot predsednik DZ tudi v prihodnje svoje naloge opravljal skladno z ustavo, poslovnikom DZ ter načeli "zakonitega, nepristranskega in dostojanstvenega delovanja najvišjega predstavniškega organa Republike Slovenije".

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Svoboda, SD in Levica v danes vloženem predlogu za razrešitev predsedniku DZ med drugim očitajo kršenje ustavnega reda, sodelovanje pri zlorabi parlamentarnih postopkov in opustitev varovanja ustavnih pravic opozicije. Manever opozicije sledi zavrnitvi dnevnega reda izrednih sej, s čimer DZ ni odredil opozicijskih parlamentarnih preiskav.

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KOMENTARJI104

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roten
28. 07. 2026 18.55
Zgrežen si ti abrnk
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-1
0 1
GALARI
28. 07. 2026 18.55
Stranka Resni.ca sodi samo na ulico, kjer lahko blebeta, kar ji pade na pamet, nasilna in prostaška.
Odgovori
+0
1 1
jank
28. 07. 2026 18.54
Ko kriminalci in lažnivci zavladajo v državi, ta postane za večino državljanov pogubna. In kako so začeli v Črni kocka koaliciji? Prav tako in če še komu ni jasno, mu bo kmalu, da se nam ne piše dobro. Prej ko bo to spoznala velika večina, prej se bomo rešili ljudi, ki nimajo vesti in sramu in ki jim je ablast vse in ki jo zlorabljajo za obračun z nasprotniki in ne uporabljajo za dobro vseh državljanov.
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+1
2 1
Grosemist
28. 07. 2026 18.54
ulica te je prinesla - ulica te bo odnesla
Odgovori
-1
1 2
Superhik koalicija
28. 07. 2026 18.53
......in oskarja za glumo dobi to leto g.Stevanović.....
Odgovori
-1
1 2
Tami69
28. 07. 2026 18.53
Glejte levaki ne bo šlo! Pa lahko se vi je….!
Odgovori
-3
0 3
Bonaventura
28. 07. 2026 18.53
Stevo je pošteno dobil funkcijo, od nas volivcev....zato Stevo brez milosti...
Odgovori
-3
0 3
biggie33
28. 07. 2026 18.53
Stevo šola levičarje kot prvošolčke, neprecenljivo..
Odgovori
-2
0 2
ivan z Doba
28. 07. 2026 18.54
stevo šola predvsem bedake, ki so ga volili!
Odgovori
0 0
krjola
28. 07. 2026 18.51
tega balkanskega šarlatana in celo njegovo polkvalificirano stranko bi blo treba fizično odnest iz parlamenta...
Odgovori
+2
3 1
daedryk
28. 07. 2026 18.50
začetno financiranje stranke resni.ca je tako neumna potrata, da se madžarski, romunski in srbski mafijaši že ves čas držijo za glavo precej nejeverno. stevanović je v namene politične propagande zavrgel res znatne količine krepko umazanega denarja oziroma ga je opral z velikansko izgubo. pri tem se tudi jasno kaže strahopetnost slovenske policije, ki jo ima tale faliran kifeljc očitno v mezincu, matoz mu ne seže do kolen. vaš idol torej, nikar ne stokajte.
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-1
0 1
Tami69
28. 07. 2026 18.52
Stari kake pa ti pišeš..od kje tej jemlješ?
Odgovori
-2
0 2
ivan z Doba
28. 07. 2026 18.49
GNOJNI.CA
Odgovori
+3
5 2
krjola
28. 07. 2026 18.48
ma dej stevanovic, ti si zgrešen na celi črti...
Odgovori
+3
5 2
zajebant1
28. 07. 2026 18.46
Au au boli boli levi pol
Odgovori
-8
0 8
street45
28. 07. 2026 18.50
Tudi desne bi moglo skrbet kaj ta človek zagovarja če bi bila tole vsaj toliko normalna država.
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+2
3 1
Fomin
28. 07. 2026 18.46
Ovcke,vse legitimno,a ne..? Kdor ima glavo in v nje mozgane,vemo ovcice bojo pa zmeraj ovcke lp opranoglavci desnuharji
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+4
4 0
kunccix
28. 07. 2026 18.42
Predsednik DZ Stevanović ima dvojno državljanstvo. Našega in BIH…. tole je katastrofa in nezakonito
Odgovori
+4
4 0
Lujzek Biber
28. 07. 2026 18.40
Stevo je čist ok
Odgovori
-8
2 10
JanezOrban
28. 07. 2026 18.40
Ta vlada je sestavljena iz samih prevarantov in lažnivcev!
Odgovori
+6
8 2
baldahin
28. 07. 2026 18.39
Predlog za tvojo razrešitev temelji na kriminalni preteklosti, moralni oporečnosti, primitivnem obnašanju, pomanjkanju ponižnosti pred odgovorno funkcijo in splošnem nerazumevanju delovanja parlamentarne demokracije.
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+6
6 0
Vrhovni poveljnik
28. 07. 2026 18.55
Imaš povsem prav! Ampak kaj, ko imamo precejšen delež populacije, ki je presrečna, ker bo njihov vnuk še lahko pel slovenske pesmi, ki jih je napisal Thompson, ob spremljavi Stevanovićevih trubačev. Pa še v Bovcu lahko jejo čevapčiče, vlečejo štrik in vozijo babo v karjoli! Smo al' najsmo,orkamadona! Živel Janezs in 2 deci!
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0 0
GAYPLANET
28. 07. 2026 18.36
Že zaradi te izjave bi moral odstopiti .......»Spodaj podpisani Zoran Stevanović, predsednik stranke Resni.ca, se zavezujem, da stranka Resni.ca nikoli ne bo politično sodelovala s stranko SDS in njenim predsednikom Janezom Janšo. V kolikor bi se to zgodilo, se zavezujem, da bom v istem trenutku odstopil z vseh funkcij. Podpis: Zoran Stevanovič«................ pa še dvakrat obsojen!
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+8
10 2
Jožajoža
28. 07. 2026 18.43
Izgleda da je bil to manever njegovega šefa janše ,ki ga je že takrat kupil.ravno ta izjava,da ne bo sodeloval z komunistom janšo,ga je popeljala v parlament.kot prevaranta logarja.v primeru,da bi na soočenjih podpiral janßo ga politometet sploh ne bi zaznal.
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+1
1 0
Raul
28. 07. 2026 18.36
Sami naj odstopijo,pa bo mir...
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+0
1 1
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