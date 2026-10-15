Stevanović pričakuje, da bo zaradi 'letečega' poslovnika ukrepala Policija

Prvi med enakimi Zoran Stevanović ne dvomi, da je bil sredin met poslovnika poslanke Levice Nataše Sukič kršenje javnega reda in miru. Policija ima po njegovem že na podlagi posnetka dovolj dokazov, da poslanki izreče globo.

"In tako vsakič znova. Sicer se to ne bo umirilo in se samo stopnjuje. Tokrat se omenja že orožje," je na družbenem omrežju še zapisal Stevanović in citiral člen zakona, ki za neprimerno obnašanje predpisuje med 300 in 500 evri globe.

"Jaz se gospodu Stevanoviću kot zelo izkušenemu človeku na področju pravnomočne kaznovanosti zahvaljujem za njegov komentar, še posebej zato, ker je bil med drugim pravnomočno obsojen zaradi izrekanja groženj," pa mu odvrača Sukičeva, ki je dodala, da je Policija še ni kontaktirala.

Da bi bilo posredovanje mož postave v hramu demokracije tokrat pretirano, pa ocenjuje državni sekretar, zadolžen za komunikacijo med vlado in parlamentom Vinko Gorenak. "Ampak nek skrajni postopek bi bil to, da bi reagirala Policija. Seveda na zahtevo predsedujočega," meni.