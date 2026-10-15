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Stevanović pričakuje, da bo zaradi 'letečega' poslovnika ukrepala Policija

Ljubljana, 15. 10. 2026 18.49 pred 17 minutami 2 min branja 1

Avtor:
Marko Gregorc
Poslovnik Nataša Sukič

Bo v primeru letečega poslovnika, ki ga je pred poslanca SDS Žana Mahniča zalučala poslanka Levice Nataša Sukič, ukrepala Policija? To pričakuje predsednik državnega zbora Zoran Stevanović, ki je v njenem početju prepoznal kršitev javnega reda in miru, zaradi česar meni, da bi si poslanka prislužila globo. Kaj Stevanoviču odgovarja Sukičeva in kako na incident gleda nekdanji dolgoletni poslanec SDS?

Prvi med enakimi Zoran Stevanović ne dvomi, da je bil sredin met poslovnika poslanke Levice Nataše Sukič kršenje javnega reda in miru. Policija ima po njegovem že na podlagi posnetka dovolj dokazov, da poslanki izreče globo.

"In tako vsakič znova. Sicer se to ne bo umirilo in se samo stopnjuje. Tokrat se omenja že orožje," je na družbenem omrežju še zapisal Stevanović in citiral člen zakona, ki za neprimerno obnašanje predpisuje med 300 in 500 evri globe.

"Jaz se gospodu Stevanoviću kot zelo izkušenemu človeku na področju pravnomočne kaznovanosti zahvaljujem za njegov komentar, še posebej zato, ker je bil med drugim pravnomočno obsojen zaradi izrekanja groženj," pa mu odvrača Sukičeva, ki je dodala, da je Policija še ni kontaktirala.

Da bi bilo posredovanje mož postave v hramu demokracije tokrat pretirano, pa ocenjuje državni sekretar, zadolžen za komunikacijo med vlado in parlamentom Vinko Gorenak. "Ampak nek skrajni postopek bi bil to, da bi reagirala Policija. Seveda na zahtevo predsedujočega," meni.

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Poslanka svojih dejanj tudi po prespani noči ne obžaluje. Še več, meni, da bi poslovnik morala spraviti tudi do predsednika parlamenta. "Gospod Stevanović je prvi, ki si zasluži, da se pred njega na takšen ali drugačen način pošlje poslovnik, da si bo pregledal pravila, da bo končno vodil parlament v skladu s poslovnikom," pravi.

Gorenak se je ob primeru na družbenih omrežjih pošalil, da bo med poslance v bodoče hodil pripravljen: "Moja objava je bila hudomušne narave, češ da bom nosil čelado in jopič. Ampak pomembno je, da se znaš tudi takrat, ko se razjeziš, kontrolirati." Meni sicer, da se večina poslancev zna.

Ali so primer vzeli pod drobnogled, pa nam s Policije še niso odgovorili.

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Fomin
15. 10. 2026 19.51
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