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Stevanović s potrdilom o izbrisu obsodbe, Svoboda: To ni izbris dejanj

Ljubljana, 07. 09. 2026 11.58 pred 1 uro 2 min branja 83

Avtor:
Ne.M.
Zoran Stevanović

Na razkritje tretje pravnomočne obsodbe predsednika državnega zbora so se odzvali v Gibanju Svoboda, kjer so zapisali, da je skrajni čas, da Janša in koalicija sprejmeta odgovornost za Stevanovića. Slednji se ob razkritju sklicuje na izbris obsodbe iz kazenske evidence. A to ne izbriše samih dejanj, poudarjajo v Svobodi.

Ob zadnjem razkritju se je Stevanović na omrežju Facebook odzval s fotografijo potrdila, s katero se sklicuje na izbris obsodb iz kazenske evidence. "Lahko oni z več desetletij starimi banalnimi zadevami, nepovezanimi s političnim delovanjem, preusmerjajo pozornost z borbe proti mafiji. Pregon organiziranega političnega kriminala se je prejšnji teden z Golobovim kazenskim postopkom šele začel. Več sledi. Že v septembru," je zapisal predsednik državnega zbora.

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V Gibanju Svoboda pa ob tem poudarjajo, da izbris obsodb ni izbris dejanj. "To, da zakon predvideva odstranitev zapisov o sodbah iz kartoteke, ne pomeni, da sedanji predsednik državnega zbora ni goljufal in ni grozil. Za javne osebnosti, še posebej za funkcionarje na najvišjih položajih, morajo veljati najvišji standardi poštenosti, integritete in odgovornosti. Stevanović te standarde grobo krši dvakrat. S svojimi kaznivimi dejanji v preteklosti in s svojim današnjim brezsramnim laganjem javnosti," so zapisali v stranki.

'Glavni boter njegovega vzpona je predsednik vlade Janez Janša'

Sprašujejo se, kdo mu je omogočil, da je uresničil svoje politične ambicije. "Stevanović je na položaj prišel z glasovi strank SDS, NSi in Demokrati. Glavni boter njegovega političnega vzpona je predsednik vlade Janez Janša," menijo v Gibanju Svoboda.

"Molk koalicije ob zadnjem in tudi vseh dosedanjih Stevanovićevih škandalih ter ob nesprejemljivem ravnanju še enega poslanca stranke Resnica, Borisa Mijića, je oglušujoč. Vsak dan, ko si zatiskajo oči in molčijo ob tem, ko Stevanović in njegovi strankarski kolegi sramotijo Državni zbor Republike Slovenije, so bolj sokrivi za popolno razvrednotenje naših demokratičnih institucij," so še zapisali v stranki.

V Svobodi tako pričakujejo, da bodo poslanke in poslanci državnega zbora vseh političnih strank, "ki še premorejo minimum dostojnosti, moralne integritete in spoštovanja do demokracije, podprli predlog za razrešitev Zorana Stevanovića, ki so ga tri opozicijske stranke v proceduro vložile že konec julija".

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SD: Odgovornost je v rokah koalicije

"Vsak dan mandata predsednika DZ Zorana Stevanovića omogoča koalicija," pa so se odzvali v SD. Kot so poudarili, so Socialni demokrati skupaj z opozicijskima strankama že vložili zahtevo za razrešitev predsednika državnega zbora. "Odgovornost je v rokah strank koalicije; SDS, NSi, Demokratov, SLS in Fokusa. Te stranke so Zorana Stevanovića postavile na položaj. Te stranke ga lahko tudi zamenjajo," so še dodali.

stevanović državni zbor odzivi

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KOMENTARJI83

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mario7
07. 09. 2026 13.29
stevo ima srečo da živi v Sloveniji. Ker če bi na Kitajskem bi bilo vprašanje če nebi že zdavnaj stal pred strelskim vodom.
Odgovori
0 0
bublika
07. 09. 2026 13.29
pa g. Janša reši se v tvoje dobro Stevanoviča in Mijičs
Odgovori
0 0
zrela hruška
07. 09. 2026 13.29
poznam nekaj stev.in log.volivcev. hodijo po stranskih ul.sklonjene glave, očala, kapice, rute...le za kaj?! 🤣🤣
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+1
1 0
Yon Dan
07. 09. 2026 13.28
Včeraj se je v Nemčiji zgodil velik dan za Evropo.
Odgovori
0 0
patria
07. 09. 2026 13.27
Desna stran bo naredila vse samo, da se obdrži na oblasti. No, tudi in predvsem je odvisno od volje gospodarja, ki si želi ravno to vlado na čelu države.
Odgovori
0 0
Yon Dan
07. 09. 2026 13.27
Zoran drži se, lahko si pričakoval napade največjih lopovov, kot sta Golob in njegov mentor Jankovič. Njihovo moraliziranje, je sprevrženo.
Odgovori
-1
0 1
metaloh
07. 09. 2026 13.24
Leva stran bi vse naredila ,samo da bi zameglila 10 procentov...Ne bo vam uspelo, vsi boste odgovarjali z Robertom na čelu...
Odgovori
-1
1 2
patria
07. 09. 2026 13.26
Desna koalicija bo vse naredila, da ohrani oblast.
Odgovori
+0
1 1
Yon Dan
07. 09. 2026 13.23
Svoboda, z lopovskim Golobom in njegovim mentorjem, največjim lopovom Jankovičem, so lahko čisto tiho.
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+1
3 2
jank
07. 09. 2026 13.23
Samooklicani nosilci boja proti kriminalu in korupciji Janša, Vrtovec in Logar ter njihovi podaniki pa molčijo o dokazanih kriminalnih dejanjih Stefanovića in Mijića. To vse pove, kdo v resnici so. Lažnivi igralci! So še slabši od teh dveh kriminalcev, ker vedo za njihova kriminalna dejanja in jih celo zagovarjajo ter podpirajo. Tisti, ki žakelj drži je prav enaka baraba kot tisti, ki v njega daje ukradeno.
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+2
5 3
Vzorčen primer
07. 09. 2026 13.22
Izjava svobode, da ne priznava uradnega dokumenta sodišča, ki dokazuje nekaznovanost, še enkrat potrjuje njihova dejanja zadnjih štirih let. Niso priznavali nobene uradne državne inštitucije.
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-3
2 5
GaraS
07. 09. 2026 13.21
Stevanović, si zadnji, ki lahko karkoli poveš. ZAKAJ podprl sedanjega PV? Zakaj ne obsojaš v primeru KNOVS - Vrtovca, Žaklja, Tonina? Zakaj ne poveš kaj o Vizjaku? Zakaj Mijića za začetku branil, potem bi ga kar "odvrgel"? Zakaj ne problematiziraš etično obnašanje poslanca Mahniča, Kokot; zakaj ne kaznovanje na podlagi etičnega kodeksa? Pa, praviš, da si ?kao? most. V demokratičnih državah, vseeno L ali D, to zrelo za odstop. V prejšnji vladi odstopali, pred tem za sendvič, napihanje alkohola, prenočevanje z otroci, zaradi tega kdo napisal diplomo/magisterij- ena celo ekspresno v nekaj dneh.In javno si povedal, da te/stranko najbolj zanima ministrstvo za notranje zadeve pri pogajanjih za sestavo koalicije?
Odgovori
+0
4 4
amedeo
07. 09. 2026 13.20
Ali je pokazal tudi notarsko ovirjen podpis o nesodelovanju z Janšo...;-)
Odgovori
+2
4 2
Boti
07. 09. 2026 13.18
marsikaj se je vedelo že pred volitvami🙈torej ljudem odgovarja nepostenost pokvarjenost itd
Odgovori
+0
1 1
ho?emVšolo
07. 09. 2026 13.18
Kako lahkotjo Stevanović objavi, da so njegove goljufije banalne zadeve. Pod kožo se mu še vedno pretaka ista kri. Zagotovo bo še kaj priplavalo na plano.
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+1
4 3
Yon Dan
07. 09. 2026 13.24
Ukvarjajte se s svojim največjim lopovom, Jankovičem in Golobom. Vsi drugi skupaj jim do gležnjev ne sežejo.
Odgovori
-1
1 2
mario7
07. 09. 2026 13.16
Drugi človek v državi je kriminalec. Kam smo prišli.
Odgovori
+4
9 5
dinamit
07. 09. 2026 13.08
Stevanović Janeza Janšo drži za jajca, saj brez glasov LAŽNIVE Resnice ne bi imel več večine. Po domače povedano, JJ se je usral pred Stevanovićem
Odgovori
+16
21 5
baldahin
07. 09. 2026 13.08
Je morebiti predsednik DZ danes na dopustu?
Odgovori
+9
13 4
baldahin
07. 09. 2026 13.09
Uganite kje?
Odgovori
+6
9 3
ho?emVšolo
07. 09. 2026 13.07
Če Slovenci pristanemo na to, da goljuf Stevanović po vseh razkritjih obstane na čelu zakonodajne (!) oblasti, potem lahko pričakujemo, da bo bo država padla v roke Turbo kriminalcev.
Odgovori
+13
19 6
Jon Bacek
07. 09. 2026 13.11
Največji prevarant je Robert. Izdaja se za levičarjka, v bistvu je pa kapitalist z večmilijonskimi zneski iz državnega GEN-i.
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-6
7 13
ho?emVšolo
07. 09. 2026 13.20
Golob ne stoji nad zakonodajno vejo oblasti. Niti ne župan Jankovič. Stevanović je alfa in omega. Drugi v državi po funkciji.
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+0
2 2
Roger
07. 09. 2026 13.05
Prevaranti pa kriminalci se ne spremenijo nikoli !
Odgovori
+11
15 4
Odisej25
07. 09. 2026 13.05
Aktualna koalicija je formirana na lažeh. Pogoj, da je formirana je tudi, da se je Stevanović zlagal. Če dobro pomisliš, danes državo vodijo lažnivci, obsojenci, mali kriminalci itd.
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+9
14 5
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