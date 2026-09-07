Stevanović s potrdilom o izbrisu obsodbe, Svoboda: To ni izbris dejanj

Ob zadnjem razkritju se je Stevanović na omrežju Facebook odzval s fotografijo potrdila, s katero se sklicuje na izbris obsodb iz kazenske evidence. "Lahko oni z več desetletij starimi banalnimi zadevami, nepovezanimi s političnim delovanjem, preusmerjajo pozornost z borbe proti mafiji. Pregon organiziranega političnega kriminala se je prejšnji teden z Golobovim kazenskim postopkom šele začel. Več sledi. Že v septembru," je zapisal predsednik državnega zbora.

V Gibanju Svoboda pa ob tem poudarjajo, da izbris obsodb ni izbris dejanj. "To, da zakon predvideva odstranitev zapisov o sodbah iz kartoteke, ne pomeni, da sedanji predsednik državnega zbora ni goljufal in ni grozil. Za javne osebnosti, še posebej za funkcionarje na najvišjih položajih, morajo veljati najvišji standardi poštenosti, integritete in odgovornosti. Stevanović te standarde grobo krši dvakrat. S svojimi kaznivimi dejanji v preteklosti in s svojim današnjim brezsramnim laganjem javnosti," so zapisali v stranki.

Sprašujejo se, kdo mu je omogočil, da je uresničil svoje politične ambicije. "Stevanović je na položaj prišel z glasovi strank SDS, NSi in Demokrati. Glavni boter njegovega političnega vzpona je predsednik vlade Janez Janša," menijo v Gibanju Svoboda.

"Molk koalicije ob zadnjem in tudi vseh dosedanjih Stevanovićevih škandalih ter ob nesprejemljivem ravnanju še enega poslanca stranke Resnica, Borisa Mijića, je oglušujoč. Vsak dan, ko si zatiskajo oči in molčijo ob tem, ko Stevanović in njegovi strankarski kolegi sramotijo Državni zbor Republike Slovenije, so bolj sokrivi za popolno razvrednotenje naših demokratičnih institucij," so še zapisali v stranki.

V Svobodi tako pričakujejo, da bodo poslanke in poslanci državnega zbora vseh političnih strank, "ki še premorejo minimum dostojnosti, moralne integritete in spoštovanja do demokracije, podprli predlog za razrešitev Zorana Stevanovića, ki so ga tri opozicijske stranke v proceduro vložile že konec julija".