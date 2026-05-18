Slovenija

Sova zanika Stevanovićeve navedbe o pritiskih na njegove znance

Ljubljana, 18. 05. 2026 19.04 pred 23 minutami 1 min branja 8

Avtor:
STA M.S.
Zoran Stevanović

Prvak Resnice in predsednik DZ Zoran Stevanović je v nedavno objavljenem podcastu med drugim dejal, da naj bi "določeni predstavniki Sove" pred volitvami nagovarjali njegove prijatelje iz preteklosti in jim obljubljali usluge, če razkrijejo kaj o njem. V Sovi navedbe zanikajo in pozivajo k prijavi sumljivih ravnanj.

Zoran Stevanović je v omenjenem pogovoru za portal info360 ponovil svoje navedbe o domnevni povezavi med Gibanjem Svoboda in "določenih varnostno-obveščevalnih služb".

"Določeni predstavniki Sove so celo hodili k mojim prijateljem iz preteklosti in jih prepričevali, da naj nekaj naznanijo iz moje preteklosti in naj to potrdijo in da bodo za to dobili določene usluge. Celo enega znanca so poklicali takoj po volitvah in mu rekli, da mu ustavijo kazenski postopek na sodišču, v kolikor me na kakršenkoli način onemogoči pri delovanju," je dejal Stevanović.

Sova
FOTO: POP TV

Na Sovi očitke v celoti zavračajo ter ponovno poudarjajo, da agencija deluje strokovno in zakonito. "Vsako sumljivo ravnanje ali okoliščino naj se s predložitvijo dokazov nemudoma pošlje policiji, o zaznanih ravnanjih in okoliščinah pa obvesti tudi komisijo za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb," so ob tem pozvali.

Skupina poslancev s prvopodpisanim Stevanovićem je sicer minuli teden vložila zahtevo za odreditev parlamentarne preiskave, ki bo med drugim preverjala sume politične zlorabe Sove in policije, še posebej v predvolilnem času.

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
zibertmi
18. 05. 2026 19.36
laž na laž.še v policiji ni mogel brez tega-
zibertmi
18. 05. 2026 19.37
kaj vse hodi po zemlji in bi nam vladalo
Anion6anion
18. 05. 2026 19.33
Stevo je poleg tega da je lažnivec še prav tak revansist kot njegov idol Janša
rogla
18. 05. 2026 19.21
Stevanović - lažnivec in zavajevalec, torej pripadnik izdajalcu in obsojencu Ivanu Janshi.
yss
18. 05. 2026 19.16
Naj dokaže. On veliko govori in veliko laže..
Kakosmodanes
18. 05. 2026 19.22
O hudo, konec je z vašimi.
Razumnež
18. 05. 2026 19.15
SOVA.... Tik tak tik tak...
bojer
18. 05. 2026 19.06
... raje se naj ukvarja z "resnico" ....
anatomija
18. 05. 2026 19.18
Saj se . Laž je njegova resnica
