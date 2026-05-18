Sova zanika Stevanovićeve navedbe o pritiskih na njegove znance

Zoran Stevanović je v omenjenem pogovoru za portal info360 ponovil svoje navedbe o domnevni povezavi med Gibanjem Svoboda in "določenih varnostno-obveščevalnih služb".

"Določeni predstavniki Sove so celo hodili k mojim prijateljem iz preteklosti in jih prepričevali, da naj nekaj naznanijo iz moje preteklosti in naj to potrdijo in da bodo za to dobili določene usluge. Celo enega znanca so poklicali takoj po volitvah in mu rekli, da mu ustavijo kazenski postopek na sodišču, v kolikor me na kakršenkoli način onemogoči pri delovanju," je dejal Stevanović.