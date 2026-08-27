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Slovenija

Stevanović sprejel kontroverznega gosta iz Republike Srbske

Ljubljana, 27. 08. 2026 14.10 pred 1 uro 3 min branja 4

Avtor:
STA
Nenad Stevandić

Predsednik DZ Zoran Stevanović je sprejel kontroverznega predsednika parlamenta Republike Srbske Nenada Stevandića. Po navedbah slednjega sta govorila o regionalnih odnosih in spoštovanju Daytonskega sporazuma, Stevandić se je Stevanoviću zahvalil za razumevanje politike Republike Srbske. Po navedbah DZ je šlo za "neformalno srečanje".

"Govorili smo o spoštovanju Daytonskega sporazuma, ki vključuje tudi to, da so v Bosni in Hercegovini vsi enaki, da se odločitve ne morejo sprejemati proti nobenemu ljudstvu in da vse temelji na soglasju ljudstev in entitet," je po srečanju v Ljubljani dejal Nenad Stevandić, izhaja iz objave na spletni strani parlamenta Republike Srbske.

Dodal je, da sta s Stevanovićem govorila tudi o odnosih v regiji, in da je Republika Srbska hvaležna predsedniku DZ za razumevanje njene politike. Stevandić je sporočil še, da je povabil Stevanovića na obisk v parlament v Banjaluki, in se zavzel za nadaljnjo komunikacijo, ki "temelji na miru, enakosti in dobrososedskih odnosih med Slovenijo in BiH ter Republiko Srbsko, saj je srbska skupnost v Sloveniji zelo dobro vključena v družbo in veliko prispeva k razvoju in stabilizaciji Slovenije".

V DZ sicer obiska predhodno niso uradno najavili, danes pa so v odgovoru na novinarska vprašanja pojasnili, da je predsednik DZ sprejel Stevandića "na neformalnem srečanju, namenjenem neformalni izmenjavi mnenj in odprtemu dialogu, ki ga predsednik DZ vodi s predstavniki različnih institucij in deležnikov".

Obisk je v Sloveniji dvignil nekaj prahu, med drugim zaradi kontroverzne preteklosti gosta.

Na vprašanje o Stevandićevem obisku je danes ob robu srečanja z diplomati na Brdu pri Kranju odgovoril tudi zunanji minister Tone Kajzer. Dejal je, da je situacija v BiH kompleksna, in da vsak pogovor lahko na nek način da vpogled v tamkajšnjo situacijo, sicer pa sam v obisku ne vidi nič spornega.

Predstavniki opozicijskih Svobode, Levice in SD so bili medtem kritični do obiska in splošnega delovanja Stevanovića v vlogi predsednika DZ.

Stevandić je danes na obisku v Sloveniji.
Stevandić je danes na obisku v Sloveniji.
FOTO: Bobo

"Zdi se mi, da se je v nekaj mesecih Slovenija zelo, zelo spremenila. Če smo v preteklosti, v času prejšnje vlade obsodili ravnanja in določene ljudi in sprejeli tudi ustrezne sankcije na vladi, o tem tudi debatirali tukaj v parlamentu, se sedaj marsikaj dela potiho, pod mizo, ali se delajo prihodnje usluge ali se plačujejo pretekle usluge," je dejala poslanka SD Andreja Katič in dodala, da se ji zdi to nesprejemljivo.

Poslanka Levice Nataša Sukič pa je dodala, da "Stevanović v zadnjih mesecih počne vse, česar ne bi smel početi", in dodala, da bi moral odstopiti.

Kdo je Stevandić?

Bosanski preiskovalni portal Istraga.ba piše, da obisk odraža velik politični preobrat v Sloveniji, odkar je vodenje vlade prevzel Janez Janša.

Nenad Stevandić je sicer predsednik parlamenta srbske entitete v Bosni in Hercegovini od leta 2022 in velja za tesnega zaveznika nekdanjega predsednika Republike Srbske Milorada Dodika.

Po navedbah bosanskih medijev ima Stevandić povezave s proruskimi krogi, njegovo ime pa se pogosto omenja tudi v povezavi z vojnimi zločini na območju Kotor-Varoši. Tožilstvo Bosne in Hercegovine je lani potrdilo, da posebni oddelek za vojne zločine obravnava dogodke iz leta 1992. V preiskavo so vključili tudi Stevandića. V postopku na sodišču je sicer več prič opisalo njegovo vlogo pri zlorabljanju in pretepanju ujetih civilistov.

Med drugim mu očitajo tudi povezavo z umorom policijskega inšpektorja Miodraga Šušnice v Banjaluki leta 1992.

Nenad Stevandić zoran stevanović

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KOMENTARJI4

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baldahin
27. 08. 2026 15.15
Ni potrebno biti posebno brihten, da povežeš današnje naslovnice iz medijev in vzrok obiska srbske delegacije. Kar mirno glejte pristaši Lažni.ce, kako vam fuflač jemlje dostojanstvo, identiteto in prihodnost. Kar glejte in se mu klanjajte.
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0 0
oberkreiner
27. 08. 2026 15.10
In koga on predstavlja? Mene ne.
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0 0
zdravkob
27. 08. 2026 15.09
Pravilno. To slovensko sovraštvo do vsega na jugu ne pelje nikamor. Mi moramo ostati vodilna sila na Balkanu. Vse kar se zgodi na Balkanu mora iti preko nas. Upam, da se bo končno začelo tako razmišljati. Od sovraštva in nadutosti se ne da živeti.
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-1
0 1
ivan z Doba
27. 08. 2026 14.58
Povej mi s kom se družiš..... Gnojni.ca se druži z balkanskim "ološem"! 🤮
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+1
1 0
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