Stevanović sprejel kontroverznega gosta iz Republike Srbske

"Govorili smo o spoštovanju Daytonskega sporazuma, ki vključuje tudi to, da so v Bosni in Hercegovini vsi enaki, da se odločitve ne morejo sprejemati proti nobenemu ljudstvu in da vse temelji na soglasju ljudstev in entitet," je po srečanju v Ljubljani dejal Nenad Stevandić, izhaja iz objave na spletni strani parlamenta Republike Srbske.

Dodal je, da sta s Stevanovićem govorila tudi o odnosih v regiji, in da je Republika Srbska hvaležna predsedniku DZ za razumevanje njene politike. Stevandić je sporočil še, da je povabil Stevanovića na obisk v parlament v Banjaluki, in se zavzel za nadaljnjo komunikacijo, ki "temelji na miru, enakosti in dobrososedskih odnosih med Slovenijo in BiH ter Republiko Srbsko, saj je srbska skupnost v Sloveniji zelo dobro vključena v družbo in veliko prispeva k razvoju in stabilizaciji Slovenije".

V DZ sicer obiska predhodno niso uradno najavili, danes pa so v odgovoru na novinarska vprašanja pojasnili, da je predsednik DZ sprejel Stevandića "na neformalnem srečanju, namenjenem neformalni izmenjavi mnenj in odprtemu dialogu, ki ga predsednik DZ vodi s predstavniki različnih institucij in deležnikov".

Obisk je v Sloveniji dvignil nekaj prahu, med drugim zaradi kontroverzne preteklosti gosta.

Na vprašanje o Stevandićevem obisku je danes ob robu srečanja z diplomati na Brdu pri Kranju odgovoril tudi zunanji minister Tone Kajzer. Dejal je, da je situacija v BiH kompleksna, in da vsak pogovor lahko na nek način da vpogled v tamkajšnjo situacijo, sicer pa sam v obisku ne vidi nič spornega.

Predstavniki opozicijskih Svobode, Levice in SD so bili medtem kritični do obiska in splošnega delovanja Stevanovića v vlogi predsednika DZ.