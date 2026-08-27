Stevanović sprejel kontroverznega gosta iz Republike Srbske

"Govorili smo o spoštovanju Daytonskega sporazuma, ki vključuje tudi to, da so v Bosni in Hercegovini vsi enaki, da se odločitve ne morejo sprejemati proti nobenemu ljudstvu in da vse temelji na soglasju ljudstev in entitet," je po srečanju v Ljubljani dejal Nenad Stevandić, izhaja iz objave na spletni strani parlamenta Republike Srbske.
Dodal je, da sta s Stevanovićem govorila tudi o odnosih v regiji, in da je Republika Srbska hvaležna predsedniku DZ za razumevanje njene politike. Stevandić je sporočil še, da je povabil Stevanovića na obisk v parlament v Banjaluki, in se zavzel za nadaljnjo komunikacijo, ki "temelji na miru, enakosti in dobrososedskih odnosih med Slovenijo in BiH ter Republiko Srbsko, saj je srbska skupnost v Sloveniji zelo dobro vključena v družbo in veliko prispeva k razvoju in stabilizaciji Slovenije".
V DZ sicer obiska predhodno niso uradno najavili, danes pa so v odgovoru na novinarska vprašanja pojasnili, da je predsednik DZ sprejel Stevandića "na neformalnem srečanju, namenjenem neformalni izmenjavi mnenj in odprtemu dialogu, ki ga predsednik DZ vodi s predstavniki različnih institucij in deležnikov".
Obisk je v Sloveniji dvignil nekaj prahu, med drugim zaradi kontroverzne preteklosti gosta.
Na vprašanje o Stevandićevem obisku je danes ob robu srečanja z diplomati na Brdu pri Kranju odgovoril tudi zunanji minister Tone Kajzer. Dejal je, da je situacija v BiH kompleksna, in da vsak pogovor lahko na nek način da vpogled v tamkajšnjo situacijo, sicer pa sam v obisku ne vidi nič spornega.
Predstavniki opozicijskih Svobode, Levice in SD so bili medtem kritični do obiska in splošnega delovanja Stevanovića v vlogi predsednika DZ.
"Zdi se mi, da se je v nekaj mesecih Slovenija zelo, zelo spremenila. Če smo v preteklosti, v času prejšnje vlade obsodili ravnanja in določene ljudi in sprejeli tudi ustrezne sankcije na vladi, o tem tudi debatirali tukaj v parlamentu, se sedaj marsikaj dela potiho, pod mizo, ali se delajo prihodnje usluge ali se plačujejo pretekle usluge," je dejala poslanka SD Andreja Katič in dodala, da se ji zdi to nesprejemljivo.
Poslanka Levice Nataša Sukič pa je dodala, da "Stevanović v zadnjih mesecih počne vse, česar ne bi smel početi", in dodala, da bi moral odstopiti.
Kdo je Stevandić?
Bosanski preiskovalni portal Istraga.ba piše, da obisk odraža velik politični preobrat v Sloveniji, odkar je vodenje vlade prevzel Janez Janša.
Nenad Stevandić je sicer predsednik parlamenta srbske entitete v Bosni in Hercegovini od leta 2022 in velja za tesnega zaveznika nekdanjega predsednika Republike Srbske Milorada Dodika.
Po navedbah bosanskih medijev ima Stevandić povezave s proruskimi krogi, njegovo ime pa se pogosto omenja tudi v povezavi z vojnimi zločini na območju Kotor-Varoši. Tožilstvo Bosne in Hercegovine je lani potrdilo, da posebni oddelek za vojne zločine obravnava dogodke iz leta 1992. V preiskavo so vključili tudi Stevandića. V postopku na sodišču je sicer več prič opisalo njegovo vlogo pri zlorabljanju in pretepanju ujetih civilistov.
Med drugim mu očitajo tudi povezavo z umorom policijskega inšpektorja Miodraga Šušnice v Banjaluki leta 1992.
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