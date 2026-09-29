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Slovenija

Stevanović v družbi Dodika na blagoslovu nove cerkve v BiH

Zavait, 29. 09. 2026 11.44 pred 32 minutami 1 min branja 15

Avtor:
STA M.S.
Stevanović in Dodik

Predsednik DZ Zoran Stevanović je bil minuli konec tedna zasebno v Bosni in Hercegovini na posvetitvi novozgrajene cerkve, ki se je je udeležil tudi praktično ves politični vrh Republike srbske ter nekdanji predsednik te entitete Milorad Dodik.

Po poročanju portala Necenzurirano se je Zoran Stevanović v vasi Zavait pri Foči na jugovzhodu BiH, od koder izvira njegov oče, udeležil blagoslova novozgrajene cerkve, pri čemer je bil skupaj z Miloradom Dodikom eden od botrov molitvenega slavja.

Stevanović je udeležbo na slovesnosti razkril na družbenem omrežju Facebook, pri tem pa ni omenjal Dodika.

Po drugi strani je Dodik na omrežju X posebej izpostavil, da se je blagoslova cerkve udeležil tudi predsednik slovenskega DZ. Objavil je tudi videoposnetek in fotografije s slovesnosti, na katerih je videti tudi Stevanovića.

Milorad Dodik in Zoran Stevanović sta bila botra ob posvetitvi cerkve v Zavaitu.
Milorad Dodik in Zoran Stevanović sta bila botra ob posvetitvi cerkve v Zavaitu.
FOTO: X

Necenzurirano navaja, da gre za prvo javno znano srečanje med Stevanovićem in Dodikom.

Prejšnja Golobova vlada je sicer Dodiku septembra lani prepovedala vstop v Slovenijo. Odločitev je sprejela po tem, ko so sankcije proti Dodiku zaradi njegovih separatističnih potez in nespoštovanja odločitev visokega predstavnika za BiH uvedle tudi ZDA, Združeno kraljestvo, Nemčija in Avstrija. Dodik je pozneje Srbe v Sloveniji pozval, naj na naslednjih volitvah glasujejo za prvaka SDS Janeza Janšo.

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zoran stevanović milorad dodik

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KOMENTARJI15

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paru
29. 09. 2026 12.17
To, da je odšel kod svojih , me ne moti. Moti pa me, da je bil 4x pravnomočno obsojen, da je neplačnik tudi Univerzi, da je prilezel na položaj sta pa kriva Janša in Vrtovec, ki sta se tudi sama na vsak način poskušala vrniti na oblast. O Logarju je pa škoda izgubljati besed... Torej, če Stevanović tako rad prijateljuje z Rusi in svojimi v Srbiji oz. Bosni, naj ostane kod svojih. Bo tu manj težav!
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0 0
zvoneti
29. 09. 2026 12.14
Ko se vprašaš ali gre lahko pri desnih še nižje in si misliš, da to ni možno. Stevo in Janez sta dokaz, da gre lahko vsakič še nižje. Ne vem zakaj se vsakič čudim.
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0 0
Kranjski domoljub
29. 09. 2026 12.12
Slovenijo ste prodali zdej volivci srbi lahko volijo svoje.
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0 0
300 let do specialista
29. 09. 2026 12.11
Ima pravico iti, vsak se vrača svojim koreninam, če ni na škodo Sloveniji, kar ni, vse OK.
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+1
1 0
patogen
29. 09. 2026 12.09
Ko njihov Zoki obiskuje Dodika in Putina in Vučkota, levičar kriči Bravo.
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+1
1 0
bohinj je zakon
29. 09. 2026 12.09
Če bi Stevo bil duhovno Jehova priča, bi verjetno bilo vse ok? In še vprašanje za administratorja: tukaj se vse srbe kvlificira za "četnike". Bo to prav ali boste brisali?
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+1
1 0
2mt8
29. 09. 2026 12.05
Monopol za vezo s srbskim svetom imajo obvezno levičarji z Jankovićem, nikakor pa desničarji s Stevanovićem 🤣
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+1
2 1
Lock Down
29. 09. 2026 12.10
Ah, bejž no. In zgornje fotke so domišljijske 🤣
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0 0
Mens sana
29. 09. 2026 12.04
............stara pregovora pravita, " svoj k svojemu" in "povej mi s kom se družiš, pa ti povem kdo si"..................
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+1
2 1
wsharky
29. 09. 2026 11.59
Tale Stevo naj kar spodaj ostane in naj se ne vrača
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+3
5 2
abigail
29. 09. 2026 11.58
Torej je Stevanović potrjeno pristaš četnikov. Sramota, kaj imamo mi na čelu DZ!?! Pa kako dolgo še?!
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+4
6 2
Panter 63
29. 09. 2026 11.58
Čudno da ta članek nič ne komentira kvazi Slovenc Delavec Slo v svojemu stilu" kaj to nas briga ali to ni Slovenija in podobno". Ne glede da so njegovi bi pa lahko,malo za hec malo za res.
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+0
1 1
Lux_43
29. 09. 2026 11.57
Biznis gre dalje. Nista zastonj s svojim asistentom Polajnarjem non stop v Črni gori. evo, prihaja srbska diktatura, Vučićeva, ki vse skupaj financira Izrael. dodik non stop obeša izraelske zastave, Vučićevi svetovalci so vsi Izraelci.
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-2
0 2
street45
29. 09. 2026 11.53
"Dodik je pozneje Srbe v Sloveniji pozval, naj na naslednjih volitvah glasujejo za prvaka SDS Janeza Janšo." ... Zanimivo desničarji pa ves čas tulijo kako neki kvazi migranti glasujejo za levico. No ja, bo že držalo.
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+2
4 2
BBcc
29. 09. 2026 11.45
To so eni koruptivneži.
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+0
2 2
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