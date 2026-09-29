Stevanović v družbi Dodika na blagoslovu nove cerkve v BiH

Po poročanju portala Necenzurirano se je Zoran Stevanović v vasi Zavait pri Foči na jugovzhodu BiH, od koder izvira njegov oče, udeležil blagoslova novozgrajene cerkve, pri čemer je bil skupaj z Miloradom Dodikom eden od botrov molitvenega slavja.
Stevanović je udeležbo na slovesnosti razkril na družbenem omrežju Facebook, pri tem pa ni omenjal Dodika.
Po drugi strani je Dodik na omrežju X posebej izpostavil, da se je blagoslova cerkve udeležil tudi predsednik slovenskega DZ. Objavil je tudi videoposnetek in fotografije s slovesnosti, na katerih je videti tudi Stevanovića.
Necenzurirano navaja, da gre za prvo javno znano srečanje med Stevanovićem in Dodikom.
Prejšnja Golobova vlada je sicer Dodiku septembra lani prepovedala vstop v Slovenijo. Odločitev je sprejela po tem, ko so sankcije proti Dodiku zaradi njegovih separatističnih potez in nespoštovanja odločitev visokega predstavnika za BiH uvedle tudi ZDA, Združeno kraljestvo, Nemčija in Avstrija. Dodik je pozneje Srbe v Sloveniji pozval, naj na naslednjih volitvah glasujejo za prvaka SDS Janeza Janšo.
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