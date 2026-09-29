Stevanović v družbi Dodika na blagoslovu nove cerkve v BiH

Po poročanju portala Necenzurirano se je Zoran Stevanović v vasi Zavait pri Foči na jugovzhodu BiH, od koder izvira njegov oče, udeležil blagoslova novozgrajene cerkve, pri čemer je bil skupaj z Miloradom Dodikom eden od botrov molitvenega slavja.

Stevanović je udeležbo na slovesnosti razkril na družbenem omrežju Facebook, pri tem pa ni omenjal Dodika.

Po drugi strani je Dodik na omrežju X posebej izpostavil, da se je blagoslova cerkve udeležil tudi predsednik slovenskega DZ. Objavil je tudi videoposnetek in fotografije s slovesnosti, na katerih je videti tudi Stevanovića.