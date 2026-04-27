Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Stevanović v poslanici: Čas je, da interese ljudi postavimo pred politiko

Ljubljana, 27. 04. 2026 07.50 pred 59 minutami 5 min branja 80

Avtor:
STA Ti.Š.
Slovenska zastava

Z dnevom upora proti okupatorju, ki ga obeležujemo danes, se spominjamo ustanovitve Osvobodilne fronte, osrednje odporniške organizacije na Slovenskem v drugi svetovni vojni. Predsednik DZ Zoran Stevanović je današnji praznik označil kot dan, "ko se spomnimo, da nam svoboda nikoli ni bila podarjena, predvsem pa, da svoboda nikoli ni samoumevna". "Ob dnevu upora proti okupatorju se spominjamo poguma, odločnosti in načelnosti naših prednikov, ki so se v najtežjih razmerah, v želji po svobodi in ohranitvi našega jezika, kulture in narodne identitete, povezali in pričeli snovati upor proti uničujočim okupatorskim silam," pa je v poslanici zapisal premier Robert Golob.

"Ustanovitev Osvobodilne fronte slovenskega naroda ni le zgodovinsko dejstvo, temveč trajni opomin in dokaz, da smo Slovenke in Slovenci v prelomnih trenutkih znali stopiti skupaj. V času, ko je kazalo, da bo nasilje zatrlo vsak upor, so naši predniki izbrali pogum, solidarnost in povezovanje," je v poslanici ob dnevu upora proti okupatorju zapisal predsednik vlade Robert Golob.

Kot pravi, nas ta dediščina nagovarja tudi danes. Spominja nas, da moč naše družbe ne izhaja iz posameznika, temveč iz povezovanja: iz skupne volje, medsebojne pomoči, odgovornosti in skrbi za dobrobit vseh Slovenk in Slovencev. "Le tako lahko gradimo varno, vključujočo in odporno družbo ter skupno prihodnost."

"Živimo v časih, ko svet pretresajo konflikti, negotovost in izzivi, ki zahtevajo trezne odločitve in načelno držo. Zato je še toliko pomembneje krepiti zaupanje, potrpljenje in spoštovanje, ne pa razdiralnih politik in sovraštva," je pozval.

"Ko konstruktivni dialog zamenjata nestrpnost in razdor, ko besede povezovanja zamenja tišina izključevanja in ko pokončno držo zamenja preračunljivost, se krha tisto, kar nas kot družbo drži skupaj, to je zaupanje. Naša skupna odgovornost je, da ravnamo drugače: da poslušamo drug drugega, ohranjamo spoštljivi dialog in iščemo skupne poti," pravi Golob.

"Naši predniki so verjeli v moč skupnosti in boljšo, svobodno prihodnost slovenskega naroda. Naj nas današnji praznik spomni na to, da smo Slovenci pogumni, solidarni in zavezani delu za skupno dobro. Prihodnost ni določena vnaprej, temveč jo ustvarjamo skupaj, vsak dan. Prav v tem je naša največja moč," je še poudaril premier.

Robert Golob
Robert Golob
FOTO: Bobo

"Konec aprila 1941, ko je bila Slovenija razkosana in ko je okupator hotel izbrisati naš jezik in našo kulturo ter streti našo voljo, so se ljudje odločili, da se ne bodo uklonili. O pogumu niso le govorili, ampak so ga tudi izkazali. Osvobodilna fronta zato ni bila samo organizacija, temveč tudi odločitev – odločitev ljudi, da se uprejo takrat, ko jim je bilo najtežje. In prav v tem je še danes njena največja moč," meni predsednik DZ Zoran Stevanović.

Svoboda je odgovornost vsake generacije, je predsednik DZ Stevanović zapisal v poslanici. Meni, da smo preveč razdeljeni in da je čas, da interese ljudi postavimo pred politiko in osebne zamere.
FOTO: Aljoša Kravanja

Danes po njegovih besedah nimamo okupatorja v klasičnem smislu. "Nihče nam ne zapoveduje v tujem jeziku in nihče ne prihaja nad nas z vojsko, da bi nam vzel državo. Imamo pa druge pritiske: politične, gospodarske in vrednotne. Imamo sisteme, ki prepogosto pozabljajo na človeka. Imamo občutek, da so nekateri pomembnejši od drugih. Imamo državo, ki je včasih preveč zapletena za poštenega človeka in preveč prijazna do tistih, ki znajo izkoristiti luknje v sistemu," je navedel.

Sporočilo dneva upora proti okupatorju vidi v tem, da "svoboda ni nekaj, kar si enkrat izboriš in potem mirno odložiš v zgodovinski arhiv", temveč je odgovornost vsake generacije. "Treba jo je braniti vsak dan znova, toda ne z visokoletečimi besedami, temveč z dejanji. Naše delo, naša drža in naša zavezanost resnici so tisti, ki zagotavljajo svobodo nas vseh," je prepričan.

Meni, da je osvobodilna fronta povezala različne ljudi, "a ne zato, ker bi imeli enako mnenje o vsem, temveč zato, ker so razumeli, da skupni cilj presega vse njihove razlike". To je po njegovih besedah zgodovinski nauk, ki bi ga Slovenija danes morala usvojiti.

"Razdeljeni smo bolj, kot bi smeli biti. Preveč energije potrošimo za to, da drug drugega etiketiramo. Preveč časa namenjamo ideološkim vojnam, medtem ko ljudje čakajo na rešitve. Narod, ki se prepira sam s seboj, ne more narediti koraka naprej. Narod, ki pozabi na skupno dobro, začne izgubljati prihodnost," je opozoril.

Po njegovem prepričanju je zato čas, da "interese ljudi postavimo v ospredje, pred politiko, pred ideologijo, pred strankarske interese in pred osebne zamere". "Država mora služiti ljudem, in ne sistemu, omrežjem ali privilegiranim krogom. Moč moramo dati ljudem. To je bilo bistvo upora nekoč in iz tega mora izhajati odgovornost danes," meni.

"Ko se danes priklanjamo pogumu tistih, ki so se uprli okupatorju, ne smemo ostati samo pri besedah hvaležnosti. Vprašati se moramo, ali znamo tudi sami braniti tisto, kar je bistveno. Bistveni pa so dostojanstvo človeka, pravica do resnice, poštenost, solidarnost in enotnost," je zapisal.

Pozval je, naj bo današnji praznik opomin in zaveza, da "bomo znali stopiti skupaj, ko bo to potrebno, da bomo znali braniti svobodo, ko bo ogrožena, in da bomo znali graditi državo, v kateri bo človek vedno pred sistemom". "To namreč dolgujemo zgodovini, sebi in generacijam, ki prihajajo," meni predsednik DZ.

Današnji praznik opominja na upor proti okupatorju leta 1941

Predsednica republike Nataša Pirc Musar bo položila venec k spomeniku OF v Rožni dolini v Ljubljani. Polaganje vencev pa bo tudi pri Grobnici narodnih herojev v Ljubljani.

Predsednica Nataša Pirc Musar je na petkovi državni proslavi ob dnevu upora proti okupatorju v Brežicah poudarila, da mora biti ta praznik predvsem opomin in zaveza, ne le spomin. Kot je dejala, zgodovina uči, da egoizem vodi v zapiranje, nezaupanje in razgradnjo skupnega dobrega. Po njenih besedah danes bolj kot kadar koli potrebujemo politično treznost, zmernost in pogum za dialog.

Preberi še Pirc Musarjeva na proslavi: Potrebujemo voditelje, ki se zavedajo teže zgodovine

Današnji praznik opominja na dogodke, ko so sile osi aprila 1941 napadle Kraljevino Jugoslavijo in jo vključno s Slovenijo okupirale. Slovensko ozemlje so razdelili med Nemčijo, Italijo in Madžarsko, naselja v okolici Brežic pa je okupirala tudi hrvaška fašistična NDH.

Slovenci so se odločili za upor in predstavniki Komunistične partije Slovenije, krščanskih socialistov, Sokolov in kulturnih delavcev so 26. aprila 1941 na srečanju v vili v Rožni dolini v Ljubljani zasnovali organizacijo takojšnjega odpora.

Glede sestanka obstajajo različne interpretacije, saj zapisnika ni. Vendar pa naj bi bila novoustanovljena organizacija sprva kot protiimperialistična fronta uperjena proti takratnim imperialistom, saj so vojno videli predvsem kot spopad imperialističnih sil, tedaj pa je tudi še veljal sporazum Ribbentrop - Molotov iz avgusta 1939 o nenapadanju med nacistično Nemčijo in komunistično Sovjetsko zvezo. Po nemškem napadu na Sovjetsko zvezo 22. junija 1941 pa se je uveljavilo poimenovanje Osvobodilna fronta slovenskega naroda (OF), ki je kot organizacija tudi pozvala Slovence k oboroženemu odporu proti okupatorju.

Kot dan ustanovitve OF se je uveljavil 27. april, saj je vsaj 20 let po vojni veljalo, da je bil sestanek v Vidmarjevi vili 27. aprila. Do leta 1991 se je 27. april imenoval dan OF, z osamosvojitvijo Slovenije pa so ga preimenovali v dan upora proti okupatorju. OF je med vojno postala osrednje gibanje odpora.

V Rušah uspešno postavili več kot 30 metrov visok prvomajski mlaj

KOMENTARJI80

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
assassin911
27. 04. 2026 08.46
Praznik banditov.
Odgovori
-2
0 2
Bbcc12
27. 04. 2026 08.49
Imate na Novi TV vsak dan.
Odgovori
-1
0 1
SloButale
27. 04. 2026 08.49
@addassin911 Praznik zmagovalcev! Ljubljana je mesto heroj.
Odgovori
0 0
Respublica Butalis
27. 04. 2026 08.46
Včasi je bil praznik “Dan OF, Osvobodilne Fronte”. O tigrovcih in TIGR -u pa vse tiho. Danes imamo pa “Dan upora proti okupatorju.” In praznik, dela prost dan. Vse dobro.
Odgovori
0 0
SloButale
27. 04. 2026 08.45
Danes je pomemben praznik. Vmes so ga preimenovali. Nič ne de. V biti je ostal tisti pravi. Izvirni. Sporočilo je enako. Se ne damo manipulirat in ne sprejemamo potvarjanja zgodovine.
Odgovori
+2
2 0
ap100
27. 04. 2026 08.44
ki pa ga niso začeli komunisti predvsem pa ne sami (spomnimo se motiva protiimprialistične fronte), so pa potem uničili vso konkurenco, ter dve leti kasneje četrt slovenije pahnili v naročje sovražnika
Odgovori
+1
1 0
rogla
27. 04. 2026 08.43
Stevanović, lažnivec, bolje, da si tiho!
Odgovori
-3
2 5
republika srpska krajina
27. 04. 2026 08.44
a s ti tut not padu 😁
Odgovori
+0
1 1
ROMELS
27. 04. 2026 08.43
Prvi korak je EU trojka , da počisti golobove kakce.
Odgovori
+0
2 2
Bbcc12
27. 04. 2026 08.47
Tam je Janša že enkrat bil. Golob pa še ni blizu tega. Res pa je da Janša tako hoče prikazati. Neven pa kje bo potem vzel razbremenitev samo za bogate. Iz lastnega žepa?
Odgovori
0 0
Sandokkan
27. 04. 2026 08.42
In? Danes je Slovenija popolnoma v rokah ravno Nemcije in Italije! :))) Prodali ste vse kar se je dalo prodati :))))
Odgovori
+2
3 1
ap100
27. 04. 2026 08.44
in to ravno komunisti preko svojih udbavskih firm v italiji, avstriji in v švici
Odgovori
-1
1 2
Lenart Čaubi
27. 04. 2026 08.39
Slovenija si zasluži dva parlamenta .
Odgovori
+0
1 1
marker1
27. 04. 2026 08.39
Izmišljen mitološki praznik.
Odgovori
-1
3 4
Bbcc12
27. 04. 2026 08.41
No to so desni volilci.🤦🏻‍♀️😅😅😅😅😅😅
Odgovori
+0
3 3
Trnk
27. 04. 2026 08.37
Politična prostitutka je poskrbela najprej za svoje interese.
Odgovori
+0
1 1
SloButale
27. 04. 2026 08.37
Od izdajalca volivcev in lažnjivca ne potrebujemo poslanic...
Odgovori
-1
4 5
republika srpska krajina
27. 04. 2026 08.38
a si ti tut not padu 😅😆🤣😂
Odgovori
-1
1 2
Pfolca
27. 04. 2026 08.36
Verjetno Jajcarji niti ne vedo da so bili Krščanski socilaisti zelo pomembna skupina znotraj OF, ki pa je kasneje žal bila povežena iz strani partije, tako da je današnji praznik, praznik vseh domoljubov, kritični so samo kolaboranti onemu z brki
Odgovori
+3
3 0
assassin911
27. 04. 2026 08.41
Dokaz več koliko so bili komunisti pripravljeni deliti oblast. Ta odvisnost do oblasti se ohranja do danes.
Odgovori
+1
1 0
Dragica Cegler
27. 04. 2026 08.35
Saj lahko mediji lajnate te nebu loze ,a tole vaše valjanje levakov že 35 let na 45 let podlage je že res mimo In ni čudno,, da mlafi volijo desno.Ker njih res ne brigajo ne partizani,,be domobranci.Bomo pa kmalu dobili novega okupatorja ,če se ne bo javna poraba zmanjšala in sekali prste za krajo.Golobnjak he naredil luknjo,zdaj jim pa najbolj paše v opoziciji,kjer bodo bevskali.Musarca se nekaj spreneveda. Naj predlaga Goloba za mandatarja pol pa v parlament.Saj,če je dobro delal,bo dobil podpro.
Odgovori
+3
6 3
Deep1
27. 04. 2026 08.37
Vemo kdo se že valja 35 let v politiki 😆😆
Odgovori
+6
6 0
SloButale
27. 04. 2026 08.41
Danica - kdo pa forsira '45 Levi ali desni? Kdo se pa ne more sprijaznit z dejstvi zgodovine? Sprejet resnico?
Odgovori
-1
0 1
Lenart Čaubi
27. 04. 2026 08.46
Kučan več kakor 35 let.
Odgovori
0 0
motorist_mb
27. 04. 2026 08.34
Težka bo,vsi so isti.Samo primer Islandije bi bil dober za ljudi...
Odgovori
+1
3 2
Potouceni kramoh
27. 04. 2026 08.34
Upam da ste normalni ljudje že spregledali da je Stevo največji manipulator lažnivec in blefer.In priznajmo mu do volitev mu je šlo zlo uspešno.
Odgovori
-2
4 6
marker1
27. 04. 2026 08.41
Golob je še boljši.
Odgovori
-1
1 2
assassin911
27. 04. 2026 08.42
Največji je golob.
Odgovori
+1
1 0
Bbcc12
27. 04. 2026 08.47
Car*
Odgovori
0 0
Deep1
27. 04. 2026 08.34
Poln praznih besed, sam neki naklada...pač Pinokijo. Bolj lažni.ca kot poslanica‼️
Odgovori
+3
5 2
SLObunkeljn
27. 04. 2026 08.32
No, bomo videli kaj bo ta parlament storil za zatiranje korupcije?
Odgovori
+2
2 0
Lenart Čaubi
27. 04. 2026 08.37
Med prvimi pregled poslovanja Gen.ija.
Odgovori
+5
5 0
marker1
27. 04. 2026 08.44
To je najpomembnejše. Potem pa še preiskava 2.5 milijona € iz 2TDK, podrtija na Litijski in nakup na Parmovi. To preiskujte, ne pa drobiž v Trenti.
Odgovori
+1
1 0
Minifa
27. 04. 2026 08.31
To ni SLO praznik, to je praznik ( SOVRANIKOV NARODA ) sovraštva, večnega razdora med narodom in navadnih rdečih BARAB
Odgovori
-1
5 6
Bbcc12
27. 04. 2026 08.40
Potem pa vozi od okupatorja.
Odgovori
-2
0 2
ljubim svojo državo
27. 04. 2026 08.30
dan konca slovenstva
Odgovori
+1
3 2
bibaleze
Portal
Nepozabno doživetje v naravi: ena najdaljših in najglobljih dostopnih sotesk v Alpah
Na zunaj je bilo vse stabilno, a vedno sta si želela več
Na zunaj je bilo vse stabilno, a vedno sta si želela več
Kako prekiniti nezdrave vzorce v družini
Kako prekiniti nezdrave vzorce v družini
Kdaj je izcedek v nosečnosti normalen in kdaj ne?
Kdaj je izcedek v nosečnosti normalen in kdaj ne?
zadovoljna
Portal
Zaradi starostne razlike je skušal prekiniti razmerje, nato pa ...
Dnevni horoskop: Bike čaka čudovit dan, vodnarji so polni idej
Dnevni horoskop: Bike čaka čudovit dan, vodnarji so polni idej
Hlače za vse, ki to pomlad ne želite nositi kavbojk
Hlače za vse, ki to pomlad ne želite nositi kavbojk
4 opozorilni znaki, da je vaš salon za nohte nevaren
4 opozorilni znaki, da je vaš salon za nohte nevaren
vizita
Portal
Otekanje nog po hrani: najpogostejši vzroki in kdaj je čas za skrb
Zakaj voda z limono ni čudežna, ampak ima vseeno lahko pozitivne učinke na telo
Zakaj voda z limono ni čudežna, ampak ima vseeno lahko pozitivne učinke na telo
Živilo, ki ga jemo vsak dan, a lahko upočasnjuje presnovo
Živilo, ki ga jemo vsak dan, a lahko upočasnjuje presnovo
Zakaj več gibanja včasih ne pomeni več energije
Zakaj več gibanja včasih ne pomeni več energije
cekin
Portal
Umrl, nato zadel 700.000 evrov: kdo dobi denar?
Od posmeha do bogastva: rekordni zaslužki Bieberjevih
Od posmeha do bogastva: rekordni zaslužki Bieberjevih
Čistilka našla denar, šef jo nagradil z novo službo in dvojno plačo
Čistilka našla denar, šef jo nagradil z novo službo in dvojno plačo
Švica v iskanju kadra: Na voljo več kot 20.000 prostih delovnih mest
Švica v iskanju kadra: Na voljo več kot 20.000 prostih delovnih mest
moskisvet
Portal
Obline bivše odbojkarice navdušile internet: "obseden sem s tabo"
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
Zakaj spolna želja sčasoma izgine in kako ponovno spodbuditi intimnost
Zakaj spolna želja sčasoma izgine in kako ponovno spodbuditi intimnost
Zapustil nosečo partnerico zaradi druge ženske: Ljubezenski trikotnik, ki je šokiral Hollywood
Zapustil nosečo partnerico zaradi druge ženske: Ljubezenski trikotnik, ki je šokiral Hollywood
dominvrt
Portal
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
Kako izbrati pravo velikost lonca za rastline?
Kako izbrati pravo velikost lonca za rastline?
Večina ljudi tega ne ve: te stvari v domu morate menjati vsako sezono
Večina ljudi tega ne ve: te stvari v domu morate menjati vsako sezono
Vam orhideja noče več cveteti? 5 preverjenih korakov za bujno cvetenje
Vam orhideja noče več cveteti? 5 preverjenih korakov za bujno cvetenje
okusno
Portal
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
To je razlog, da vam palačinke nikoli ne uspejo tako kot v restavraciji
To je razlog, da vam palačinke nikoli ne uspejo tako kot v restavraciji
Najbolj rahel kruh, ki ga lahko spečete doma (in ostane dolgo svež)
Najbolj rahel kruh, ki ga lahko spečete doma (in ostane dolgo svež)
voyo
Portal
Belo se pere na devetdeset
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški
Sanjski moški
Michael Jackson pred sodiščem
Michael Jackson pred sodiščem
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1669