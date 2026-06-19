Stevanović zahteva odstop Mesca, Levica: Najboljša obramba je napad

Potem ko je Mesec zahteval odstop poslanca Mijiča, ker dolguje delavcem in državi, se je na Facebooku odzval predsednik stranke Resni.ca Zoran Stevanović, ki zahteva odstop ministra Luka Mesca, saj kot pravi, na ministrstvu, kljub obljubam "niso niti s prstom mignili". "Izstopa pa podjetje SSI Schaefer in sprega s politiko, tožilstvom in Fursom. Gre za večjo množico delavcev, ki so bili posamično ogoljufani za od 15 do 50 tisoč evrov na leto," je na Facebooku zapisal Stevanović.
Po njegovih besedah so se prav tako vršile poneverbe vseh pogodb in ostalih dokumentov. "Odvetnica Špela Mesesnel je dostavila 30 kg ponarejenih dokumentov. Luka Mesec je bil z vsem seznanjen. Večkrat. Tudi njegovi sekretarji. Enako tudi član Levice Goran Lukić, kot vodja Delavske svetovalnice," je dodal Stevanović. Kljub obljubam niso niti s prstom mignili, trdi Stevanović. "Celo norčevali so se," dodaja.
Kot pravi, "gre za res hud primer sistemske korupcije in ogoljufanih delavcev, kar je Luka Mesec kot minister z opustitvijo dolžnega ravnanja absolutno podprl! Samo njegov odstop lahko ublaži zadevo."
Iz Levice: Najboljša obramba je napad
Mesec se je na nedavno objavo predsednika stranke Resni.ca odzval z besedami: "V Levici nam je tako delovanje tuje, vedno smo postavljali dobrobit skupnosti pred svojo. Kot minister sem naredil vse, kar je bilo v moji moči in pristojnosti, da oškodovanim delavcem podjetja SSI Schaefer pomagam. Ne le v tem primeru, pač pa v vseh, na čelu s škofjeloškim podjetjem CSS, ki smo ga rešili pred stečajem."
Napad, ki si ga je privoščil Stevanović, nima nikakršne osnove, predvsem pa ni vreden predsednika stranke, menijo v Levici. "Je pa jasno, od kod potreba za takšno obračunavanje. Predsednik, ki bi moral predstavljati svojo stranko, poskuša v paniki zaščititi renome svoje stranke Resni.ca, ki jo, če poslušamo njihove izjave, sestavljajo sami poštenjaki in borci proti korupciji, a prav vsak dan iz njihovih omar padajo novi okostnjaki," so še zapisali v stranki. Po njihovih besedah je ubral klasično taktiko: najboljša obramba je napad, so še dodali.
Kot pravijo, bodo zahtevali njegov odstop, zato so sklicali sejo odbora za delo in gospodarstvo, kjer se bodo pogovorili o tem, "kako je tak človek sploh lahko poslanec".
Kaj se je zgodilo v podjetju SSI Schaefer?
Skupina nekdanjih zaposlenih v podjetju SSI Schaefer podjetju očita dolgotrajne nepravilnosti pri obračunavanju plač, nadur, dnevnic in drugih prejemkov. Po njihovih navedbah naj bi bila pri tem uporabljena tudi sporna oziroma prirejena dokumentacija. Pravnica Špela Mesesnel trenutno zastopa 45 delavcev, ocenjuje pa, da bi lahko posledice domnevnih nepravilnosti skozi leta prizadele približno 200 zaposlenih in njihovih družin.
Na domnevne nepravilnosti so bili opozorjeni tudi na ministrstvu za delo. Po srečanju s predstavniki delavcev je takratni državni sekretar Dan Juvan javno povedal, da so bili ministrstvu predstavljeni prepričljivi dokazi o večletnem oškodovanju zaposlenih. Na srečanju so razpravljali tudi o možnostih, kako bi delavci lahko uveljavljali odškodninske zahtevke. Tudi pooblaščenka delavcev je tedaj ocenila, da je ministrstvo njihove navedbe vzelo resno in preučilo predložene dokaze.
Kljub začetnim napovedim pa po ocenah delavcev ni prišlo do konkretnih premikov. Ministrstvo je pozneje pojasnilo, da lahko ukrepa zgolj v okviru svojih zakonskih pristojnosti in ne more vplivati na posamezne sodne ali druge postopke. Delavci in njihova pravna zastopnica zato menijo, da bi morali pristojni pokazati več aktivnosti pri spremljanju primera in opozarjanju na domnevne nepravilnosti. Mesesnelova je ob tem izrazila stališče, da ministrstvo pod vodstvom Luke Mesca ni zagotovilo pričakovane podpore prizadetim delavcem.
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