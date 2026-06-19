Stevanović zahteva odstop Mesca, Levica: Najboljša obramba je napad

Potem ko je Mesec zahteval odstop poslanca Mijiča, ker dolguje delavcem in državi, se je na Facebooku odzval predsednik stranke Resni.ca Zoran Stevanović, ki zahteva odstop ministra Luka Mesca, saj kot pravi, na ministrstvu, kljub obljubam "niso niti s prstom mignili". "Izstopa pa podjetje SSI Schaefer in sprega s politiko, tožilstvom in Fursom. Gre za večjo množico delavcev, ki so bili posamično ogoljufani za od 15 do 50 tisoč evrov na leto," je na Facebooku zapisal Stevanović.

Po njegovih besedah so se prav tako vršile poneverbe vseh pogodb in ostalih dokumentov. "Odvetnica Špela Mesesnel je dostavila 30 kg ponarejenih dokumentov. Luka Mesec je bil z vsem seznanjen. Večkrat. Tudi njegovi sekretarji. Enako tudi član Levice Goran Lukić, kot vodja Delavske svetovalnice," je dodal Stevanović. Kljub obljubam niso niti s prstom mignili, trdi Stevanović. "Celo norčevali so se," dodaja. Kot pravi, "gre za res hud primer sistemske korupcije in ogoljufanih delavcev, kar je Luka Mesec kot minister z opustitvijo dolžnega ravnanja absolutno podprl! Samo njegov odstop lahko ublaži zadevo."

Zoran Stevanović FOTO: Aljoša Kravanja

Iz Levice: Najboljša obramba je napad

Mesec se je na nedavno objavo predsednika stranke Resni.ca odzval z besedami: "V Levici nam je tako delovanje tuje, vedno smo postavljali dobrobit skupnosti pred svojo. Kot minister sem naredil vse, kar je bilo v moji moči in pristojnosti, da oškodovanim delavcem podjetja SSI Schaefer pomagam. Ne le v tem primeru, pač pa v vseh, na čelu s škofjeloškim podjetjem CSS, ki smo ga rešili pred stečajem." Napad, ki si ga je privoščil Stevanović, nima nikakršne osnove, predvsem pa ni vreden predsednika stranke, menijo v Levici. "Je pa jasno, od kod potreba za takšno obračunavanje. Predsednik, ki bi moral predstavljati svojo stranko, poskuša v paniki zaščititi renome svoje stranke Resni.ca, ki jo, če poslušamo njihove izjave, sestavljajo sami poštenjaki in borci proti korupciji, a prav vsak dan iz njihovih omar padajo novi okostnjaki," so še zapisali v stranki. Po njihovih besedah je ubral klasično taktiko: najboljša obramba je napad, so še dodali. Kot pravijo, bodo zahtevali njegov odstop, zato so sklicali sejo odbora za delo in gospodarstvo, kjer se bodo pogovorili o tem, "kako je tak človek sploh lahko poslanec".

Kaj se je zgodilo v podjetju SSI Schaefer?