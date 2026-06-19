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Stevanović zahteva odstop Mesca, Levica: Najboljša obramba je napad

Ljubljana, 19. 06. 2026 14.21 pred 40 minutami 3 min branja 32

Avtor:
Ne.M. N.V.
Luka Mesec

Po pozivu ministra Luke Mesca k odstopu poslanca Borisa Mijiča zaradi domnevnih dolgov do delavcev in države se je odzval predsednik stranke Resni.ca Zoran Stevanović. Mescu je očital neukrepanje v primeru podjetja SSI Schaefer, kjer naj bi bili delavci več let oškodovani, ter ocenil, da bi moral zaradi tega prevzeti politično odgovornost in odstopiti. Mesec očitke zavrača in poudarja, da je kot minister storil vse, kar je bilo v njegovi pristojnosti.

Potem ko je Mesec zahteval odstop poslanca Mijiča, ker dolguje delavcem in državi, se je na Facebooku odzval predsednik stranke Resni.ca Zoran Stevanović, ki zahteva odstop ministra Luka Mesca, saj kot pravi, na ministrstvu, kljub obljubam "niso niti s prstom mignili". "Izstopa pa podjetje SSI Schaefer in sprega s politiko, tožilstvom in Fursom. Gre za večjo množico delavcev, ki so bili posamično ogoljufani za od 15 do 50 tisoč evrov na leto," je na Facebooku zapisal Stevanović.

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Po njegovih besedah so se prav tako vršile poneverbe vseh pogodb in ostalih dokumentov. "Odvetnica Špela Mesesnel je dostavila 30 kg ponarejenih dokumentov. Luka Mesec je bil z vsem seznanjen. Večkrat. Tudi njegovi sekretarji. Enako tudi član Levice Goran Lukić, kot vodja Delavske svetovalnice," je dodal Stevanović. Kljub obljubam niso niti s prstom mignili, trdi Stevanović. "Celo norčevali so se," dodaja.

Kot pravi, "gre za res hud primer sistemske korupcije in ogoljufanih delavcev, kar je Luka Mesec kot minister z opustitvijo dolžnega ravnanja absolutno podprl! Samo njegov odstop lahko ublaži zadevo."

Zoran Stevanović
Zoran Stevanović
FOTO: Aljoša Kravanja

Iz Levice: Najboljša obramba je napad

Mesec se je na nedavno objavo predsednika stranke Resni.ca odzval z besedami: "V Levici nam je tako delovanje tuje, vedno smo postavljali dobrobit skupnosti pred svojo. Kot minister sem naredil vse, kar je bilo v moji moči in pristojnosti, da oškodovanim delavcem podjetja SSI Schaefer pomagam. Ne le v tem primeru, pač pa v vseh, na čelu s škofjeloškim podjetjem CSS, ki smo ga rešili pred stečajem."

Napad, ki si ga je privoščil Stevanović, nima nikakršne osnove, predvsem pa ni vreden predsednika stranke, menijo v Levici. "Je pa jasno, od kod potreba za takšno obračunavanje. Predsednik, ki bi moral predstavljati svojo stranko, poskuša v paniki zaščititi renome svoje stranke Resni.ca, ki jo, če poslušamo njihove izjave, sestavljajo sami poštenjaki in borci proti korupciji, a prav vsak dan iz njihovih omar padajo novi okostnjaki," so še zapisali v stranki. Po njihovih besedah je ubral klasično taktiko: najboljša obramba je napad, so še dodali.

Kot pravijo, bodo zahtevali njegov odstop, zato so sklicali sejo odbora za delo in gospodarstvo, kjer se bodo pogovorili o tem, "kako je tak človek sploh lahko poslanec".

Kaj se je zgodilo v podjetju SSI Schaefer?

Skupina nekdanjih zaposlenih v podjetju SSI Schaefer podjetju očita dolgotrajne nepravilnosti pri obračunavanju plač, nadur, dnevnic in drugih prejemkov. Po njihovih navedbah naj bi bila pri tem uporabljena tudi sporna oziroma prirejena dokumentacija. Pravnica Špela Mesesnel trenutno zastopa 45 delavcev, ocenjuje pa, da bi lahko posledice domnevnih nepravilnosti skozi leta prizadele približno 200 zaposlenih in njihovih družin.

Na domnevne nepravilnosti so bili opozorjeni tudi na ministrstvu za delo. Po srečanju s predstavniki delavcev je takratni državni sekretar Dan Juvan javno povedal, da so bili ministrstvu predstavljeni prepričljivi dokazi o večletnem oškodovanju zaposlenih. Na srečanju so razpravljali tudi o možnostih, kako bi delavci lahko uveljavljali odškodninske zahtevke. Tudi pooblaščenka delavcev je tedaj ocenila, da je ministrstvo njihove navedbe vzelo resno in preučilo predložene dokaze.

Kljub začetnim napovedim pa po ocenah delavcev ni prišlo do konkretnih premikov. Ministrstvo je pozneje pojasnilo, da lahko ukrepa zgolj v okviru svojih zakonskih pristojnosti in ne more vplivati na posamezne sodne ali druge postopke. Delavci in njihova pravna zastopnica zato menijo, da bi morali pristojni pokazati več aktivnosti pri spremljanju primera in opozarjanju na domnevne nepravilnosti. Mesesnelova je ob tem izrazila stališče, da ministrstvo pod vodstvom Luke Mesca ni zagotovilo pričakovane podpore prizadetim delavcem.

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KOMENTARJI32

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Vzorčen primer
19. 06. 2026 16.54
Kdo je to mesec?
Odgovori
0 0
Kr0ujem
19. 06. 2026 16.48
Brigal jih je za vse.sam da so žepi nafilani
Odgovori
+1
1 0
V.Sam
19. 06. 2026 16.48
Stevo, ne obračaj teme, ko boš ti počistil svoj prag in stranko potem zahtevaj to od drugih. Tudi če si predsednik parlamenta ti to ne daje pravice, da boš druge obsojal,. lepo bi bilo, da bi tudi ti na čelu Resnice-Lažnice zapustili parlament.
Odgovori
+6
6 0
Boris6116
19. 06. 2026 16.44
Menim, da bi bilo smiselno iti od začetka, poziv Stevanovića k odstopu poslanca Mijiča. Ali pa so v tej poslanski grupaciji vsi isti!?
Odgovori
+9
9 0
misekmali
19. 06. 2026 16.43
Napad je najboljša obramba. Tako Stevanovič prikriva umazanijo stranke Resnica.
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+10
12 2
jutri bolje bo
19. 06. 2026 16.40
Seveda, Mesec nič kriv. Nikoli. Stevanovič jim bo dal tinte pit.
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-6
6 12
petb
19. 06. 2026 16.39
Stevanoviču ni jasno, kako izgleda pravna država in da takšne stvari rešujejo sodišča ne ministrstva. A Resnica ni neka pravna organizacija, že če pogledamo, da je predsednik zavožen policist in zavarovalniški goljuf.
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+13
16 3
Trnk
19. 06. 2026 16.36
A se ta Stevo drogira?
Odgovori
+7
13 6
Jerry321
19. 06. 2026 16.36
Če bi stevo res bil mož beseda, bi svojega poslanca brcnil iz stranke! Tako pa vidimo, goljuf zagovarja goljufa, hkrati pa se spravlja na nedolžnega Luko! Jaooo kam smo prišli 😆
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+12
15 3
KamGremo
19. 06. 2026 16.35
Zoran nisem volil zate. Imas pa sedaj moj glas. Toliko megle kot jo je Lukec naredu... no comment.
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-4
10 14
Korija ni več
19. 06. 2026 16.34
Ko vidim tega Meseca mi je slabo.
Odgovori
-5
9 14
Vojko Kos
19. 06. 2026 16.51
Pa ga ne glejte!
Odgovori
+1
2 1
Lion90
19. 06. 2026 16.31
To so te levaki za ljudi drobiz zase pa tone zlata
Odgovori
-7
7 14
Trapček
19. 06. 2026 16.30
Čakte, čakte a jaz prav berem, a je Minister še Luka Mesec... 🤔???
Odgovori
+1
4 3
Fourty Six
19. 06. 2026 16.27
Slovenija nujno potrebuje novo osamosvojitev od vseh parazitov.
Odgovori
+9
9 0
Vsemogočni ničvednež
19. 06. 2026 16.25
😂😂😂 Oni o napadih govorijo
Odgovori
+4
4 0
Uporabnik1536341
19. 06. 2026 16.24
Problem takšnega početja je neustrezna zakonodaja.Ta je napisana na kožo takšnim delodajalcem in ti to tudi izkoriščajo.Sicer pa je Luka Mesec zmeraj deloval v korist delavcev in upokojencev.Stevanović dela vse po direktivi ljubljenega.Človek po pokvarjenosti lepo sledi svojemu šefu...
Odgovori
+7
11 4
jezenslovenec
19. 06. 2026 16.22
Ne vem kaj se gre ta lažnivi kljukec? Najbolj bi bilo, da bi kar v Srbiji ostal.
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+14
15 1
Primož Rus
19. 06. 2026 16.22
Zgoraj brkati je SPLAVAL NA POVRŠJE SAMO S POMOČJO MACERLA.....če ga Lukec nebi prepričal(verjetno vsi vemo,kako),potem bi Lukec POLITIČNO POTONIL.....Zanimivo pa je,kaj je o "njegovi stranki"povedala nekdaj ena vidnejših članic Violeta Tomić in sicer to,da Levica DELA SAMO ZASE in ne za DOBRO LJUDI.....Torej je tu v tej zgodbi tega "ponovnega rojstva stranke" EDINA ŽRTEV Macerl......Mesec NIMA KEJ DELAT V POLITIKI
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-2
4 6
LeviTUMOR
19. 06. 2026 16.19
Res je! Najboljša obramba je napad! Stalna praksa lewacev. Profesionalci v tem! Najbolj smo to lahko do jemali med corono. Samo napad, napad, napad samo juriiiiš zdrahovat
Odgovori
-6
6 12
Marcoma
19. 06. 2026 16.19
A to dela da prekrije rabote njihove stranke?
Odgovori
+11
12 1
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