Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Stevanović za spremembe poslovnika glede označevanja glasovnic

Ljubljana, 20. 04. 2026 14.09 pred 2 urama 3 min branja 38

Avtor:
STA M.V.
Predsednik DZ Zoran Stevanović

Predsednik DZ Zoran Stevanović bo poslance pred naslednjim tajnim glasovanjem pozval, naj ne označujejo glasovnic, kljub morebitnim oznakam pa glasovanja nima pravice razveljaviti, je dejal. Napovedal je sodelovanje pri spremembah poslovnika, ki bi oznake onemogočile. Meni pa, da so tajnost glasovanja podrli tudi tisti, ki glasovnic niso prevzeli.

Na današnjem kolegiju predsednika DZ so obravnavali tudi dopis vodje poslanske skupine Svoboda Boruta Sajovica v zvezi z dogajanjem na ustanovni seji DZ, ko so nekateri poslanci glasovnice za volitve predsednika DZ na tajnem glasovanju označili. V dopisu, ki ga je na današnji seji predstavila namestnica vodje poslanske skupine Svoboda Nataša Avšič Bogovič, je opozoril, da gre za nedopusten poseg v pravice poslancev in z ustavo zagotovljeno svobodo poslanskega mandata, zato pričakujejo, da "bomo skupaj storili vse, da se takšna nedopustna ravnanja več ne bodo ponovila".

Kot možnost vidijo tudi spremembo poslovnika DZ, ki bo takšne prakse onemogočala, zato so v poslanski skupini že pristopili k predlogu za spremembe poslovnika. Ob tem pa jih zanima, kako bo predsednik DZ ravnal ob prihodnjih tajnih glasovanjih, ki bodo še pred spremembo poslovnika. Že na torkovi izredni seji DZ je namreč predvideno odločanje o podpredsednikih DZ.

Stevanović je poudaril, da se strinja z vsebino dopisa in da je tovrstna praksa nesprejemljiva. Kot je dejal, je odprt za predloge in bo sodeloval pri spremembah poslovnika, da se take stvari ne bodo več dogajale oz. da se ne bo dogajalo "nič, kar bi lahko uničilo bodisi tajnost glasovanja bodisi to, da lahko kakorkoli vpliva na svobodno voljo odločanja".

Predsednik DZ Zoran Stevanović
Predsednik DZ Zoran Stevanović
FOTO: Bobo

Napovedal je, da bo na naslednji seji DZ pred samim tajnim glasovanjem "opozoril vse poslance, naj tega nikakor ne počno". "To je pa tudi vse, kar je trenutno v moji moči," je dejal.

Zoran Stevanović sicer meni, da so "tajnost glasovanja podrli" tudi tisti, ki so javno naznanili, da se glasovanja ne bodo udeležili, ker je bilo za vse druge jasno, kako bodo glasovali. Poudaril je, da je ravno tajnost glasovanja tisto, kar omogoča poslancem, da ne doživljajo pritiska.

Vodja poslanske skupine SD Meira Hot pa je izrazila nestrinjanje s tolmačenjem, da je pritisk na poslance predstavljalo tudi ravnanje poslancev SD ter Levice in Vesne, ki glasovnic niso prevzeli. "V SD imamo v šestčlanski poslanski skupini štiri posameznike, ki smo hkrati člani vodstva stranke, tako da je že tu paradoks, da naj bi sami na sebe pritisnili, ker naj bi vodstvo na nas pritiskalo, da nismo prevzeli glasovnic," je dejala. Pojasnili so, da je bila to za njih "oblika političnega protesta, ki pa je izražena javno".

Hot meni, da ni dovolj, da Stevanović pred torkovim glasovanjem podpredsednikov DZ samo opozori poslance, ampak bi moral, če bi prišlo do označevanja glasovnic, takšno glasovanje nemudoma razveljaviti in ponoviti. Omenila je tudi, da bi bilo morda bolje enostavno odpraviti tajno glasovanje in bi bili transparentni pred javnostjo.

Stevanović jo je opozoril, da je tajnost nekaterih glasovanj zapisana tudi v ustavi, zato te ureditve ni tako enostavno spreminjati. V izjavi za medije po seji kolegija pa je dodal še, da nima pravice razveljaviti glasovanja, če iz glasovnice izhaja volja poslanca, "ne glede na to, kaj je gor narisano", saj oznake niso protizakonite in niso v neskladju s poslovnikom. "Na glasovnici je lahko narisano karkoli, ampak je pa zoprno, pa nezrelo, zato bi rad take stvari odpravil v svojem mandatu," je dejal. Med anomalijami v zvezi s tajnim glasovanjem namreč poleg označevanja glasovnic in obstruiranja glasovanja vidi tudi naznanitve poslancev, kako bodo glasovali.

Na slednje je na kolegiju opozorila vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec. Kot je spomnila, je na ustanovni seji DZ Sajovic napovedal, da bodo v njihovi poslanski skupini glasovali enotno in kandidata za predsednika DZ ne bodo podprli. "Kje je tu tajnost glasovanja? Vi pa se ukvarjate s pikicami, pa s krožci, pa s križci," je dejala. Po njenem mnenju to, da za govornico poveš, da bodo vsi glasovali proti, ni več tajno glasovanje.

tajno glasovanje dz stevanović

  • 20
  • 19
  • 18
  • 17
  • 16
  • 15
  • 14
  • 13
  • 12
  • 11
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
KOMENTARJI38

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Emyy
20. 04. 2026 16.53
Vazno da si ti izvoljen, zdaj delaš kar češ 😜
Odgovori
0 0
mali.mato
20. 04. 2026 16.52
Treba je sankcionirati tudi neprevzem glasovnic!
Odgovori
+1
1 0
zmago56
20. 04. 2026 16.50
Stevanović ni ravno moja prva izbira, a slabši od klokočarke ne more biti, ona je bila dno od dna. Zoran bi rad Moskvo obiskal in morda tam kakega ruša posvojil, kar je še vedno boljše kot posvojitev opice v Afriki.
Odgovori
+0
1 1
trunck1
20. 04. 2026 16.46
Snežič 2, pošten do neba pa boga mi i više.
Odgovori
+3
4 1
frenk707
20. 04. 2026 16.43
Tako izgleda, ko one iz opanke v čevelj stopi,.... potem pa ne zna hoditi v čevljih, ker je bil vse življenje v opankah.
Odgovori
+3
6 3
televizija2000
20. 04. 2026 16.36
Amerikanci so imeli bushizme, mi imamo stevoizme.
Odgovori
+3
6 3
mali.mato
20. 04. 2026 16.54
Pa saj smo prej imeli sarcizme, golobizme,....
Odgovori
0 0
Vera in Bog
20. 04. 2026 16.30
Orbanistanec, tam so ga načevljali, mi smo ga pa potrdili.
Odgovori
+4
6 2
Opazujemvas007
20. 04. 2026 16.21
V tujini že komentirajo ,da imamo proruskega agenta kot predsednika državnega zbora.
Odgovori
+3
8 5
Smrtlevičarjem
20. 04. 2026 16.20
Končno bo parlament normalno deloval v duhu demokracije in za državljane, ne pa tako kot je bilo pretekla štiri leta ko so levaki iz parlamenta naredili cirkuški bordel !
Odgovori
-3
5 8
marmilan
20. 04. 2026 16.45
nisem levičar in ne desničar, pa zudi komunajzar ne, ker teh je največ v sekte sđs, vendar nikomur nisem želel smrti kot ta trol. Rečem lahko le smrt janšizmu, fašizmu, nacizmu, kar je isto. Želim le "smrt" ideologiji in ne ljudem, kot ta. Seveda tega pa ne brišete in ne blokirate, seveda, ker je vaš.
Odgovori
+0
1 1
Vera in Bog
20. 04. 2026 16.17
Sds v svoji ihti bi tudi strojane podprla če bi imeli od tega korist. Na srečo je sds bolj leva stranka.
Odgovori
+4
8 4
Vera in Bog
20. 04. 2026 16.22
FDV in tudi obljube sds so dokaj levičarske. Desnice mi sploh nimamo Nsi je brutalna kapitalistična recimo.
Odgovori
+0
4 4
Pedro Lopez
20. 04. 2026 16.11
Kaj pa če bi v letu 2026 take bedarije digitalizirali, pa ne bi bilo nobenega problema. Mogoče je pa problem v strahu pred kozmičnim dežjem?
Odgovori
+3
6 3
Paradox
20. 04. 2026 16.13
problem digitaliziranja je še lažja korupcija - glej US&A in kaj je Musk izvedel v času volitev.
Odgovori
+0
3 3
borjac
20. 04. 2026 16.06
Ubogi revček Stevo-Plemeniti , pa saj so ravno Poslanci Resni.ce to počeli , mar si misli da smo vsi Slovenci bedaki ???
Odgovori
+10
14 4
Studentttr
20. 04. 2026 16.02
Želim mu vso srečo pri delu. Si zasluži priložnost in upam da jo dobi od vseh v parlamentu. Moramo se imeti radi. Kot Slovenci, kot en narod, kot včasih. Za Slovenijo in za vse, ki bodo prišli za nami.
Odgovori
-5
5 10
Colgate
20. 04. 2026 16.06
@studentttr Stevoto, kralju teorij zarot/ruskemu nastavljencu?
Odgovori
+6
8 2
suleol
20. 04. 2026 16.41
niso slovenci zal tega sposobni, prvo moras med sebe in soseda rad sele potem imas lahko se ostale
Odgovori
+1
1 0
Colgate
20. 04. 2026 16.46
@suleol Poglej si v kakih odnosih s sosedi je Srbija🤣. Pobili bi se med sabo za vedro vode
Odgovori
0 0
Colgate
20. 04. 2026 16.00
Kako kaj suspendirani policaj/zavarovalniški goljuf/doktor balkanskih znanosti Stevanović?
Odgovori
+12
14 2
Bella Ciao1
20. 04. 2026 15.50
Butalci so končno dobili svojega precednika🤣🤣
Odgovori
+10
17 7
nopino
20. 04. 2026 15.46
Ker se naša desnica pri teh volitvah obnaša bolj indijansko, predlagam, da se v naslednjih glasovanjih glasuje z pomočjo dimnih signalih.
Odgovori
+2
7 5
zibertmi
20. 04. 2026 15.38
sedaj bi navidezno nekaj popravljali.protokol je drugače že napisan,si za ali proti,nikjer nobenih kracmto so neveljavne glasovnice na voliščih
Odgovori
+0
4 4
nopino
20. 04. 2026 15.29
Primc, ne vem kaj počneš pred Magistratom, a ni danes tvoj praznik, velika obletnica polaganje zakletve Slovenije za ritolizanje nemŝkem rajhu. Pričakoval bi da boš s svojim pivskim trebuščkom in s polno mizo pive posedal v kakŝnem lokalu in jokal za minulimi časi, tvojih ali tvojih prednikov. HIK!
Odgovori
-5
3 8
Vera in Bog
20. 04. 2026 16.10
Smo bili 45 let v balkanskem kotlu. Me res zanima kako bi bilo, če bi nasprotna stran zmagala.
Odgovori
+2
2 0
Bella Ciao1
20. 04. 2026 15.19
Normalna leva opozicija se bo v miru spočila po najbolj delovno uspešnem mandatu v zgodovini Sloveniji ter gledala in čakala...da jih opeharjeni oropani neumni Slovenci čez 4 leta prosijo, da se vrnejo in jih zopet popeljejo v normalnost in upanja vredno življenje. Kot vedno.🤣🤣🤣
Odgovori
-1
7 8
Groucho Marx
20. 04. 2026 16.15
Pošteni delovni državljani, podjetniki in gospodarstveniki bomo naposled svobodno zadihali in si oddahnili od sistematične protipodjetniške gonje, naganjanja v Bosno ter brezkončnega prispevčenja, davčenja in davljenja.
Odgovori
+1
2 1
Bella Ciao1
20. 04. 2026 15.18
Hahaha...in njegov šef JJ si bo prizadeval za Slovenijo brez korupcije...končno imate Butalci svoje ljudi gor🤣🤣🤣🤣🤣
Odgovori
+4
9 5
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1641