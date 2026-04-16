Stevanović: Zahteval bom, da poslanci glasovnic ne označujejo več

Stevanović je v videu, ki ga je njegova stranka Resnica popoldne objavila na družbenih omrežjih, ocenil, da poslanci o nekaterih pomembnih zadevah tajno glasujejo, ker se tako poslancem tudi zagotavlja ohranjanje neodvisnosti pred pritiski.

Ta teden pa je sicer odmevalo razkritje, da je bil na tajnem glasovanju del glasovnic v podporo Stevanoviću označen. Prepoznati je tri različne vrste oznak. Primerjava števila glasovnic, označenih na enak način, pa kaže, da bi jih lahko označevali poslanci NSi, SLS in Fokus, Demokratov in Resnice.

Kot je danes dejal Stevanović, je bil ta teden seznanjen, "da poslanci že leta pri tajnem glasovanju rišejo razne znakce po glasovnicah". Ocenil je, da to ne predstavlja kršitve samo bo sebi, bo pa kot predsednik DZ na naslednji seji zahteval, "da se takih stvari ne počne več". "Poslanec mora biti neodvisen pri svojih odločitvah, da lahko zastopa ljudi," je prepričan.

Ob vprašanju STA, ali se bo, če se bo med štetjem glasovnic ob glasovanju za mandatarja izkazalo, da so te označene, odločil za ponovitev glasovanja, pa se je Stevanović zavzel za spremembe poslovnika. O tem se bodo pogovorili na kolegiju predsednika DZ, kjer bodo z vodji poslanskih skupin pretresali in usklajevali posamezne predloge, je napovedal.

Da pripravljajo spremembe poslovnika, so danes sporočili tudi v Svobodi.

Petkovo glasovanje o predsedniku DZ, na katerem je bil na to funkcijo z 48 glasovi poslancev izvoljen Stevanović, pa je po njegovi oceni prineslo tudi enega najbolj "totalitarnih pritiskov na poslance". Ob tem se je obregnil ob poslance SD ter Levice in Vesne, ki na glasovanju o predsedniku DZ niso prevzeli glasovnic. Po prepričanju Stevanovića je bilo to navodilo strank, "ker so se bale, da bodo njihovi poslanci mogoče tudi glasovali za kandidata".