Slovenija

Stevanović želi v Moskvo, Bratuškova: DZ ni turistična agencija

Ljubljana, 15. 04. 2026 22.57 pred 3 minutami 2 min branja 0

Avtor:
24UR ZVEČER M.S.
Alenka Bratušek in Zoran Stevanović

Manj kot teden dni po izvolitvi na čelo druge najvplivnejše funkcije v državi, na slovenskem in evropskem političnem parketu odmevajo besede predsednika državnega zbora Zorana Stevanovića, ki je napovedal obisk Moskve in podporo referendumu o Natu. Kako pa bi lahko takšna retorika vplivala na nadaljnje sestavljanje koalicije na desni sredini? Predsedniki SDS, NSi, Demokratov in Resnice naj bi se neuradno že srečali, na mizi pa naj bi imeli tudi že kadrovski razrez. V oddaji 24UR ZVEČER sta bila gosta Zoran Stevanović in Alenka Bratušek.

Predsednik DZ Zoran Stevanović je uvodoma pojasnil, da je časovni okvir njegovega obiska ruske prestolnice odvisen od oddelka za zunanjo politiko in protokola, ob tem pa ponovil: "Absolutno bom odšel v Moskvo." Stevanović poudarja, da so pred volitvami obljubili, da bodo "gradili mostove, pridobivali zavezništva in delovali v korist Slovenije". Po njegovih besedah želijo biti "prijatelji z vsemi in ne iskati sovražnikov."

Izrazil je prepričanje, da bodo uskladili pot z zunanjim ministrstvom, ko bo vlada sestavljena. Čeprav še ni prejel uradnega vabila iz Moskve, se Stevanović počuti ponosen zaradi velikega števila čestitk, ki da jih je prejel iz celega sveta.

"Državni zbor ni turistična agencija, da si izbiraš potovanja, kamor si želiš iti," pa mu odgovarja Alenka Bratušek iz Gibanja Svoboda. Poudarila je, da mora biti zunanja politika države usklajena v okviru "trikotnika" – vlada in zunanje ministrstvo, predsednica ter predsednik DZ. Bratuškova je izrazila upanje, da se bo Stevanović držal tega protokola, saj bi "soliranje" lahko Slovenijo postavilo "na napačno stran" mednarodnih odnosov. Bratuškova se sicer strinja, da je treba namesto zidov graditi mostove, a poudarja, da je treba "izbirati, s kom".

Stevanović je na besede Bratuškove odgovoril, da so turistične agencije zasebna podjetja, ki delajo v zasebno korist, medtem ko je naloga predsednika DZ, da deluje v korist države. Trdi, da volivci podpirajo njegovo željo po povezovanju s celim svetom.

Bratuškova je pri tem izpostavila razmerje med številom glasov, ki jih je prejela stranka Resni.ca, in skupnim številom volivcev, ter pozvala k spoštovanju volje vseh.

"Jaz mislim, da ste vi s svojimi dejanji, besedami, nasmeh vzeli iz ust predvsem svojim volivcem," je Bratuškova dejala Stevanoviću in izpostavila, da je "žalostno, da se je državljansko gibanje Resni.ca postavilo na stran covidnih ukrepov, cepljenja, prepovedi protestov in nadziranja", čeprav je Stevanović te ukrepe pred volitvami zavračal.

Stevanović je zanikal kakršno koli odstopanje od obljub in dejal, da "niti ene besede do zdaj še nismo snedli".

Pojasnil je, da so pred volitvami jasno povedali, da ne bodo vstopili v vlado Janeza Janše ali Roberta Goloba, česar da se dosledno držijo. "Zelo težko mi moralizira glede odnosa do volivcev nekdo, ki je zamenjal osem ali več strank, obenem pa je bil imenovan za ministra, čeprav njena stranka sploh ni prišla v parlament."

Kljub temu Stevanović obljublja, da bo ohranjal povezovalen, prijazen in strokoven odnos do vseh, saj želi biti "prvi med enakimi."

Celoten pogovor s Stevanovićem in Bratuškovo si lahko ogledate v priloženem videoposnetku!

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
zoran stevanović alenka bratušek soočenje

Kako bralno pismeni so naši mladi?

  • katalog 15.4
  • tramplolin 15.4
  • regal 15.4
  • visokotlačni čistilec 15.4
  • delavniški voziček 15.4
  • bencinska kosilnica 15.4
  • vrtna hiška 15.4
  • Markiza 300x200
  • plinski žar 15.4
  • Peč za pico 15.4
  • Vrtno pohištvo Daisy
  • Traktorska kosilnica 15.4
  • Paviljon Jakarta 15.4
  • Paviljon milos 15.4
bibaleze
Portal
Slovenski učitelji opozarjajo na nevaren trend med otroki
Nihče ni verjel, da bodo ostali skupaj, danes imajo družine in otroke
Nihče ni verjel, da bodo ostali skupaj, danes imajo družine in otroke
Napake, ki jih starši delajo, ko gredo z otrokom v trgovino
Napake, ki jih starši delajo, ko gredo z otrokom v trgovino
Mladi zvezdnik pričakuje prvega otroka s trenerjevo hčerko
Mladi zvezdnik pričakuje prvega otroka s trenerjevo hčerko
zadovoljna
Portal
Razkrila, kaj se je dogajalo, ko sta noč preživela brez kamer
Edino krilo, ki ga bomo nosile to pomlad
Edino krilo, ki ga bomo nosile to pomlad
Po koncu šova je drastično shujšala
Po koncu šova je drastično shujšala
Ali je sedenje s prekrižanimi nogami res tako nevarno, kot pravijo?
Ali je sedenje s prekrižanimi nogami res tako nevarno, kot pravijo?
vizita
Portal
Tihi rak, ki se začne kot nedolžna ranica: ploščatocelični karcinom, ki ga mnogi opazijo prepozno
Za to boleznijo naj bi zbolela vsaka peta ženska
Za to boleznijo naj bi zbolela vsaka peta ženska
To so živila, ki jih strokovnjaki priporočajo za počasnejše staranje
To so živila, ki jih strokovnjaki priporočajo za počasnejše staranje
Vnetje mehurja: kako ga prepoznati in ustaviti, preden se poslabša
Vnetje mehurja: kako ga prepoznati in ustaviti, preden se poslabša
cekin
Portal
Imate INR račun? Tako ga dejansko uporabljajo vlagatelji
Regres v javnem sektorju 2026: koliko znaša in kdaj bo izplačan
Regres v javnem sektorju 2026: koliko znaša in kdaj bo izplačan
Razmišljate o delu v Nemčiji? Tako je v resnici v Dresdnu
Razmišljate o delu v Nemčiji? Tako je v resnici v Dresdnu
Pivo za 2, kosilo za 10 evrov – vaš idealen dopust
Pivo za 2, kosilo za 10 evrov – vaš idealen dopust
moskisvet
Portal
29-letnica, ki je obnorela moške: na stotine prijav za zmenek sprožilo spletni fenomen
Vozniki pozor: maraton nadzora hitrosti na 540 lokacijah po vsej državi
Vozniki pozor: maraton nadzora hitrosti na 540 lokacijah po vsej državi
Vsako sekundo izgubimo 20.000 zvezd
Vsako sekundo izgubimo 20.000 zvezd
Otok ljubezni: izzivi, ki so sprožili škandale
Otok ljubezni: izzivi, ki so sprožili škandale
dominvrt
Portal
Kako učinkovito prenoviti staro hišo za udobno bivanje
Poleg prenove je otrokom nasmeh narisalo še eno presenečenje
Poleg prenove je otrokom nasmeh narisalo še eno presenečenje
Kako gojiti dalije: preprost vodič za spektakularen vrt
Kako gojiti dalije: preprost vodič za spektakularen vrt
Največja napaka pri prenovi: zaradi tega ljudje plačajo tisoče evrov več
Največja napaka pri prenovi: zaradi tega ljudje plačajo tisoče evrov več
okusno
Portal
Hitra pomladna jed iz ene ponve
Nista verjela, da jima bo uspelo, danes sta "zvezdi" slovenskega podjetništva
Nista verjela, da jima bo uspelo, danes sta "zvezdi" slovenskega podjetništva
Ključna napaka pri pripravi peciva, ki bistveno vpliva na teksturo
Ključna napaka pri pripravi peciva, ki bistveno vpliva na teksturo
Kako jesti chia semena: 7 odličnih idej za pripravo
Kako jesti chia semena: 7 odličnih idej za pripravo
voyo
Portal
Kmetija
Posthumno
Posthumno
Otok ljubezni ZDA
Otok ljubezni ZDA
Kdo je Ghislaine Maxwell?
Kdo je Ghislaine Maxwell?
