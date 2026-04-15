Stevanović želi v Moskvo, Bratuškova: DZ ni turistična agencija

Predsednik DZ Zoran Stevanović je uvodoma pojasnil, da je časovni okvir njegovega obiska ruske prestolnice odvisen od oddelka za zunanjo politiko in protokola, ob tem pa ponovil: "Absolutno bom odšel v Moskvo." Stevanović poudarja, da so pred volitvami obljubili, da bodo "gradili mostove, pridobivali zavezništva in delovali v korist Slovenije". Po njegovih besedah želijo biti "prijatelji z vsemi in ne iskati sovražnikov."

Izrazil je prepričanje, da bodo uskladili pot z zunanjim ministrstvom, ko bo vlada sestavljena. Čeprav še ni prejel uradnega vabila iz Moskve, se Stevanović počuti ponosen zaradi velikega števila čestitk, ki da jih je prejel iz celega sveta.

"Državni zbor ni turistična agencija, da si izbiraš potovanja, kamor si želiš iti," pa mu odgovarja Alenka Bratušek iz Gibanja Svoboda. Poudarila je, da mora biti zunanja politika države usklajena v okviru "trikotnika" – vlada in zunanje ministrstvo, predsednica ter predsednik DZ. Bratuškova je izrazila upanje, da se bo Stevanović držal tega protokola, saj bi "soliranje" lahko Slovenijo postavilo "na napačno stran" mednarodnih odnosov. Bratuškova se sicer strinja, da je treba namesto zidov graditi mostove, a poudarja, da je treba "izbirati, s kom".

Stevanović je na besede Bratuškove odgovoril, da so turistične agencije zasebna podjetja, ki delajo v zasebno korist, medtem ko je naloga predsednika DZ, da deluje v korist države. Trdi, da volivci podpirajo njegovo željo po povezovanju s celim svetom.

Bratuškova je pri tem izpostavila razmerje med številom glasov, ki jih je prejela stranka Resni.ca, in skupnim številom volivcev, ter pozvala k spoštovanju volje vseh.

"Jaz mislim, da ste vi s svojimi dejanji, besedami, nasmeh vzeli iz ust predvsem svojim volivcem," je Bratuškova dejala Stevanoviću in izpostavila, da je "žalostno, da se je državljansko gibanje Resni.ca postavilo na stran covidnih ukrepov, cepljenja, prepovedi protestov in nadziranja", čeprav je Stevanović te ukrepe pred volitvami zavračal.

Stevanović je zanikal kakršno koli odstopanje od obljub in dejal, da "niti ene besede do zdaj še nismo snedli".

Pojasnil je, da so pred volitvami jasno povedali, da ne bodo vstopili v vlado Janeza Janše ali Roberta Goloba, česar da se dosledno držijo. "Zelo težko mi moralizira glede odnosa do volivcev nekdo, ki je zamenjal osem ali več strank, obenem pa je bil imenovan za ministra, čeprav njena stranka sploh ni prišla v parlament."

Kljub temu Stevanović obljublja, da bo ohranjal povezovalen, prijazen in strokoven odnos do vseh, saj želi biti "prvi med enakimi."

Celoten pogovor s Stevanovićem in Bratuškovo si lahko ogledate v priloženem videoposnetku!