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Slovenija

Stevanovića zapustil viden član stranke

Ljubljana , 25. 06. 2026 15.34 pred 1 uro 2 min branja 110

Avtor:
A.K.
Zoran Stevanović, predsednik DZ

Samo Juršič, dosedanji vodja organizacije stranke Resnica, je sporočil, da iz stranke odhaja. Svojo odločitev utemeljuje z globokim razočaranjem nad razkorakom med javnimi obljubami vodstva stranke in dejanskimi dejanji v praksi.

Samo Juršič, vodja organizacije stranke Resnica, je na Facebooku sporočil, da se je po tehtnem premisleku umaknil iz delovanja v stranki Resnica. Kot je pojasnil, se je nekoč izogibal politike, ker ni verjel v spremembe, potem pa, da je prišla zgodba, v katero je začel verjeti: "Ko sem v nekaj verjel, sem vanj vložil vsega sebe. Zato ne odhajam jezen. Odhajam predvsem zelo razočaran."

Samo Juršič
Samo Juršič
FOTO: Stranka Resnica

Kot dodaja, je razočaran, ker je skozi čas spoznal, da med tem, kar se govori in tem, kar se dejansko živi, včasih obstaja precej večja razlika, kot si je bil pripravljen priznati. Kot pravi, je ugotovil, da zgolj dobre ideje niso dovolj: "Potrebna so dejanja. Potrebno je spoštovanje ljudi. Potrebno je spoštovanje dogovorov. Potrebna je korektnost in odgovornost. In predvsem je potrebno, da človek ostane zvest vrednotam tudi takrat, ko ni več odvisen od podpore ljudi, ki so mu pomagali priti do cilja."

Če sem v zadnjih letih kogarkoli prepričal, da je podprl to stranko predvsem zaradi zaupanja vame, potem čutim dolžnost, da mu danes iskreno povem tudi drugo plat zgodbe, je izpostavil. Ne zato, da bi kogarkoli prepričeval v nasprotno. Ampak zato, ker verjamem, da si ljudje zaslužijo iskrenost, je še zapisal in zaključil: "Nikogar ne obsojam in nikomur ne želim nič slabega. A prišel sem do točke, ko v takšnem sodelovanju ne vidim več svoje prihodnosti. Zato odhajam mirne vesti. Prepričan pa sem, da bo vsak prej ali slej ocenjen po svojih dejanjih, ne po svojih besedah. In prav to bo na koncu povedalo največ." 

resnica Resnica Zoran Stevanović Samo Juršič politika odstop

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KOMENTARJI110

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Mens sana
25. 06. 2026 16.59
...........Juršič je razgalil vso bedo Resnice z izjavo, "je potrebno, da človek ostane zvest vrednotam tudi takrat, ko ni več odvisen od podpore ljudi, ki so mu pomagali priti do cilja." Stevanovič je prišel do korita, se globoko priklonil tovarišu Janezu, strankarskim borcem pa obrnil.............
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0 0
Burgman
25. 06. 2026 16.58
Zdaj ponovne volitve za resnico
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0 0
borjac
25. 06. 2026 16.58
Nedvomno je Samo Juršič , član stranke Resni.ca spoznal , da Stevanović prodaja meglo , in laže vse poprek , zato je odšel iz stranke Resni.ca , sicer pa si je težko predstavljati sodelovanje z lopovi tipa Mijić in Kokotove z kavča ...... same cvetke poštenosti , ampak dejstvo pa je zmeraj samo eno , Stevanović ima odlično plačano mesto predsednika DZ , s tem da podpirajo poslanci Resni.ce Janeza Janšo.
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0 0
BUONGIORNO
25. 06. 2026 16.58
PppPi... in di🍸m, pa ne viden član. Ble🐑savi novinarji iz muhe slona delate.
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0 0
Mali medo
25. 06. 2026 16.58
K jih bo Janša od zadaj od Resnice tudi R ne bo več ostal.
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0 0
daedryk
25. 06. 2026 16.58
bejz no a po lastni volji je politik nekaj ukrenil? slava mu, ce se je res takole odlocil po lastnem razmisleku. bolj verjetno je rekel kaj narobe in se hitro castno umaknil preden ga sankcionirajo. kar ga bodo tudi tako in se bolj. zal
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0 0
MasteRbee
25. 06. 2026 16.57
S korupcijo ne bodo opravili ne v Svobodi kot ne v SDS. Psi lajajo karavana gre naprej. p.s. Edino nekaj upanja ostane v Resnici in Demokratih. Vendar ljudje tega ne znajo cenit.
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+0
1 1
Modremisli
25. 06. 2026 16.56
stranka resnica je v bistvu ena dobra prevara. Model je poskrbel zase dobr placan šiht za nasledna 4 leta, potem bo oa itak zapru raza za sabo ker ta stranka živi samo še na papirju beri dokler bo podpora janši, volilce je itak že vse izgubil.
Odgovori
+3
5 2
Stauffenberg
25. 06. 2026 16.56
Pošteno.
Odgovori
+2
3 1
elektroncek
25. 06. 2026 16.56
super ...adijo
Odgovori
+2
4 2
Vodnar.si
25. 06. 2026 16.55
Čestitke ,bravo končno en pošten človek
Odgovori
+2
5 3
FIRBCA
25. 06. 2026 16.54
upam da naredis svojo stranko
Odgovori
+6
8 2
Magnetek
25. 06. 2026 16.53
Težave v raju...
Odgovori
+4
5 1
Perrun
25. 06. 2026 16.51
ja ko prides iz Resni.ce v Nat.eg, ti kaj drugega tako ne preostane
Odgovori
+12
15 3
BrezPitt
25. 06. 2026 16.47
Sedaj stranka ne resnica pravi, da so ga kar oni odslovili:) Zanimivo zakaj ne odslovijo tako MijiĆa.
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+12
17 5
Gašper 94
25. 06. 2026 16.46
Prodana dusa. Se en ki se je prodal tranzicijski levici.
Odgovori
-11
6 17
Muca ne grize .
25. 06. 2026 16.48
Ja ampak ni pomemben.
Odgovori
-1
4 5
Nidani
25. 06. 2026 16.49
Ja? Morala za desnuhe ne pride v poštev, ne?
Odgovori
+2
8 6
Perrun
25. 06. 2026 16.52
lol tranzcizjka levica? ko pokvarjen desničar nima argumenta, potem to izbruhne
Odgovori
+2
4 2
jutri bolje bo
25. 06. 2026 16.46
Ja, bog pomagaj. Kakšne pa vi novice prenašate. Koga pa to zanima.
Odgovori
-7
3 10
kick.your-ass
25. 06. 2026 16.46
A to ke on li nikoli ni zelle v politiko? 😄
Odgovori
-2
2 4
Tici 007
25. 06. 2026 16.45
Kmalu mu bo sledil še kakšen član. Počasi prihaja na dan za kaj v tej prevarantski stranki pravzaprav gre.
Odgovori
+10
14 4
Muca ne grize .
25. 06. 2026 16.46
Povej kaj več
Odgovori
-2
3 5
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