Stevanovića zapustil viden član stranke

Samo Juršič, vodja organizacije stranke Resnica, je na Facebooku sporočil, da se je po tehtnem premisleku umaknil iz delovanja v stranki Resnica. Kot je pojasnil, se je nekoč izogibal politike, ker ni verjel v spremembe, potem pa, da je prišla zgodba, v katero je začel verjeti: "Ko sem v nekaj verjel, sem vanj vložil vsega sebe. Zato ne odhajam jezen. Odhajam predvsem zelo razočaran."

Kot dodaja, je razočaran, ker je skozi čas spoznal, da med tem, kar se govori in tem, kar se dejansko živi, včasih obstaja precej večja razlika, kot si je bil pripravljen priznati. Kot pravi, je ugotovil, da zgolj dobre ideje niso dovolj: "Potrebna so dejanja. Potrebno je spoštovanje ljudi. Potrebno je spoštovanje dogovorov. Potrebna je korektnost in odgovornost. In predvsem je potrebno, da človek ostane zvest vrednotam tudi takrat, ko ni več odvisen od podpore ljudi, ki so mu pomagali priti do cilja."

Če sem v zadnjih letih kogarkoli prepričal, da je podprl to stranko predvsem zaradi zaupanja vame, potem čutim dolžnost, da mu danes iskreno povem tudi drugo plat zgodbe, je izpostavil. Ne zato, da bi kogarkoli prepričeval v nasprotno. Ampak zato, ker verjamem, da si ljudje zaslužijo iskrenost, je še zapisal in zaključil: "Nikogar ne obsojam in nikomur ne želim nič slabega. A prišel sem do točke, ko v takšnem sodelovanju ne vidim več svoje prihodnosti. Zato odhajam mirne vesti. Prepričan pa sem, da bo vsak prej ali slej ocenjen po svojih dejanjih, ne po svojih besedah. In prav to bo na koncu povedalo največ."