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Slovenija

Stevanovića zaradi objave na spletu obiskali kriminalisti

Ljubljana, 08. 10. 2026 14.56 pred 26 minutami 1 min branja 48

Avtor:
M.V.
Zoran Stevanović

Kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada so na delovnem mestu obiskali predsednika državnega zbora Zorana Stevanovića, so sporočili iz njegovega kabineta. Pri Stevanoviću so zbirali informacije in dokaze, povezane z njegovo objavo na družbenih omrežjih.

"Zaradi poteka preiskave in interesa postopka dodatnih informacij v tem trenutku ne moremo posredovati," so sporočili iz kabineta predsednika državnega zbora.

Po naših informacijah sta ga zjutraj obiskala dva kriminalista, ki sta opravila informativni razgovor in zbrala obvestila.

Več podrobnosti preiskave in ozadja njegove torkove objave na družbenih omrežjih, v kateri je trdil, da je deležen pritiskov mafije, bomo objavili v oddaji 24UR.

Preberi še Ali Stevanović trdi, da je žrtev mafijskih pritiskov, za katerimi stoji Golob?

Na policiji so nam odgovorili, da na vprašanja, ki se nanašajo na konkretne ali določljive fizične osebe, zaradi varstva osebnih podatkov ne morejo dati odgovorov.

"Potrdimo vam lahko le, da so preiskovalci NPU na podlagi medijskih objav začeli z zbiranjem obvestil in preverjanjem, ali so podani razlogi za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, za katerega se storilec preganja po uradni dolžnosti."

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KOMENTARJI48

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majsterinegasrat
08. 10. 2026 15.31
A ptič je že v kletki ali bo treba Romune poklicat ?
Odgovori
0 0
Deep1
08. 10. 2026 15.29
Še sam Mijičeva slika manjka zrave...te vlade bo res hitro konec. Prava reklama zakaj v nedeljo 4❌ proti!
Odgovori
+1
4 3
Samsvojmojsterjaz
08. 10. 2026 15.31
4xza
Odgovori
0 0
Lady Ma
08. 10. 2026 15.28
Res lepa zbirka ljudi na vodilnih funkcijah...
Odgovori
+3
3 0
rogla
08. 10. 2026 15.30
Zbirka ljudi s kriminalno in lažno preteklostjo.
Odgovori
+1
1 0
Rock8
08. 10. 2026 15.25
Pravilno,take je treba mal nadzorovat in pod kontrolo dat
Odgovori
+3
5 2
rokololo
08. 10. 2026 15.23
Keri pajaci. Rabijo čudež, da ta vlada ostane 4 leta. Katastrofa, kateri ljudje so zdaj notri... Sramota.
Odgovori
+6
11 5
Slovenska pomlad
08. 10. 2026 15.22
Mijić- 070516065
Odgovori
+7
10 3
Pajo_36
08. 10. 2026 15.25
Vrh, umiram od smeha.
Odgovori
+4
6 2
zani10
08. 10. 2026 15.22
To se hodijo oni prejsni golobovi prevaranti zdaj bo jansa vse pocistil in bo tako kot mora biti
Odgovori
-7
5 12
jstsmjst
08. 10. 2026 15.22
Vsi tile obiski so za eno švoh kavico, ker je vse pri obiskih ostalo
Odgovori
+1
3 2
a.kralj1994
08. 10. 2026 15.21
Temu človeku jezik hitreje teče, kot mu lahko deluje pamet...absolutno neprimeren za kakršno koli državniško službo...konflikten in negativc...
Odgovori
+10
12 2
rogla
08. 10. 2026 15.25
Pamet? Državljanska služba?... Izgon!
Odgovori
+3
5 2
Pinokio
08. 10. 2026 15.21
Je pozabil povedati, da so mu v SDS ponudili več in je raje stopil na njihovo stran. To pa ni za preiskovati.
Odgovori
+10
12 2
zani10
08. 10. 2026 15.20
Bravo stevanovic imas vso naso podporo
Odgovori
-16
4 20
KaiC
08. 10. 2026 15.22
mojo* ...Piši zase, ne vse.
Odgovori
+6
8 2
rogla
08. 10. 2026 15.20
Prav je, da kriminalisti obiščejo in obelodanijo vsa dejanja lažnivega in s kriminalom povezanega Neslovenca!
Odgovori
+10
13 3
simon32
08. 10. 2026 15.20
Bravo pa kr zapret! Drugega si ne zasluši prevarant!!! 4X PROTI
Odgovori
+6
10 4
Uporabnik1536341
08. 10. 2026 15.19
Sramota,da takšen človek vodi parlament!
Odgovori
+13
16 3
Deep1
08. 10. 2026 15.19
Samo vprašanje časa! Moč ljudem pa to...🤡🤡💪
Odgovori
+7
9 2
rahlo_nepristranski
08. 10. 2026 15.19
4x ZA v nedeljo
Odgovori
-9
4 13
dron
08. 10. 2026 15.24
Malo se potrudi, da ne bo spet dežurstvo na strehi, samo z enim rokavckom ta vikend😂🙈🤣
Odgovori
+1
2 1
Pinokio
08. 10. 2026 15.25
Za posvetovalna vprašanja se ne dela referendumov, ker niso izvršilna, se pa s pridom uporabljajo za zavajanje ljudi. Samo 1. je izvršljivo, če ga potrdi dovolj ljudi. Ostala niso omembe vredna, ker ne bo nobenega efekta tudi če bi bili vsi v Sloveniji ZA.
Odgovori
+2
2 0
Rookoko
08. 10. 2026 15.19
Jao ta ksiht...pa se govoriti ne zna!
Odgovori
+4
6 2
rokololo
08. 10. 2026 15.14
To bo že 5. pravnomočna obsodba. Ampak model ne misli odstopit, pravtako ne oni njegov Gustek, ki je pokradel denar delavcem. Ludnica.
Odgovori
+14
20 6
rahlo_nepristranski
08. 10. 2026 15.17
Niti ena pravnomočna ni, medtem ko jih majo vaši že po dolgem in po čez, pa še kar lapajo v parlamentu
Odgovori
-11
3 14
MEDKO
08. 10. 2026 15.18
rokolo najprej si članek preberi
Odgovori
+2
3 1
a.kralj1994
08. 10. 2026 15.24
aja, saj potem je pa ok...karkoli ljubitelji velikega vodje naredijo, je vaš prvi odgovor - saj vaši so tud...katastrofa, kako se obnašate...zato vas tudi nihče ne mara...ste absolutno nekulturni, žaljivi, manipulativni, negativni, agresivni in maščevalni...katastrofa...
Odgovori
-1
0 1
rahlo_nepristranski
08. 10. 2026 15.14
Stevo kar navadi se, sodstvo in policija je povsem pod levim vplivom in ne bo nikol obiskala goloba, lukca in ostalih zločincev
Odgovori
-14
5 19
Ronja razbojniška h?i
08. 10. 2026 15.18
Kaka manipulacija z Resnico.
Odgovori
-3
0 3
bohinj je zakon
08. 10. 2026 15.12
Stevo....v kaj si se zapletel? Gledaj svoja posla človek.
Odgovori
+1
4 3
poper00
08. 10. 2026 15.16
Najmanj 4 krat pravomočno obsojen,vrgli ga iz policije,ni plačal šole,vsa podjetja ,kjer je kaj probal v blokadi in dolgu,naplahtal celo lastne volilce z notarskim podpisom.Dno od dna.
Odgovori
+10
12 2
rahlo_nepristranski
08. 10. 2026 15.17
Poper lažnjivec
Odgovori
+2
3 1
Ronja razbojniška h?i
08. 10. 2026 15.18
Manipulira z Resnico, da ohrani svojo Oblast.
Odgovori
+4
4 0
poper00
08. 10. 2026 15.25
rahlo_nepristranski napiši kaj je zlagano.Sicer pa je za tebe lažnivec kompliment.
Odgovori
+1
1 0
Ronja razbojniška h?i
08. 10. 2026 15.25
Umazani posli. Večkrat obsojen. Neprevzemanje odgovornosti. Vedno je nekdo drug kriv in ne On. On je Žrtev. Umetno napihnjen Ego in umetno napihnjene mišice. Zaključek naj povprečen državljan naredi sam.
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-1
0 1
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