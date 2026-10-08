Stevanovića zaradi objave na spletu obiskali kriminalisti

"Zaradi poteka preiskave in interesa postopka dodatnih informacij v tem trenutku ne moremo posredovati," so sporočili iz kabineta predsednika državnega zbora.
Po naših informacijah sta ga zjutraj obiskala dva kriminalista, ki sta opravila informativni razgovor in zbrala obvestila.
Več podrobnosti preiskave in ozadja njegove torkove objave na družbenih omrežjih, v kateri je trdil, da je deležen pritiskov mafije, bomo objavili v oddaji 24UR.
Na policiji so nam odgovorili, da na vprašanja, ki se nanašajo na konkretne ali določljive fizične osebe, zaradi varstva osebnih podatkov ne morejo dati odgovorov.
"Potrdimo vam lahko le, da so preiskovalci NPU na podlagi medijskih objav začeli z zbiranjem obvestil in preverjanjem, ali so podani razlogi za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, za katerega se storilec preganja po uradni dolžnosti."
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.