Stevanovića zaradi objave na spletu obiskali kriminalisti

"Zaradi poteka preiskave in interesa postopka dodatnih informacij v tem trenutku ne moremo posredovati," so sporočili iz kabineta predsednika državnega zbora.

Po naših informacijah sta ga zjutraj obiskala dva kriminalista, ki sta opravila informativni razgovor in zbrala obvestila.

Več podrobnosti preiskave in ozadja njegove torkove objave na družbenih omrežjih, v kateri je trdil, da je deležen pritiskov mafije, bomo objavili v oddaji 24UR.