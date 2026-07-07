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Stevanović poplačal delavce Progrosa, Levica ga poziva k odstopu

Ljubljana, 07. 07. 2026 15.31 pred 12 minutami 4 min branja 14

Avtor:
U.Z. STA +1
Zoran Stevanović z delavci Progrosa, ki jim je poplačal dolg.

Predsednik Resnice Zoran Stevanović je poplačal tri delavce podjetja Progros, katerega lastnik in nekdanji direktor je poslanec Boris Mijič. "Mi smo zdaj zadevo zaključili in še enkrat več dokazali, da vse, kar rečemo, drži," je dejal. V opoziciji od Mijiča še vedno pričakujejo odstop, Levica pa – tudi v luči današnjih razkritij – terja tudi odstop Stevanovića z mesta predsednika DZ.

"Trije delavci Progrosa, ki so ostali brez plač, so danes dobili nakazane vse zaostale plače," je danes v DZ zatrdil Zoran Stevanović. Eden je dobil 6000 evrov, dva pa po 3000 evrov. Podjetje Progros zdaj ta denar dolguje Stevanoviću in ta je prepričan, da bo dolg poplačan do konca leta, kot je bilo tudi dogovorjeno na organih stranke Resnica.

Zoran Stevanović z delavci Progrosa, ki jim je poplačal dolg.
Zoran Stevanović z delavci Progrosa, ki jim je poplačal dolg.
FOTO: Facebook

Stevanović o Mijiču: Če bo pravnomočno spoznan za krivega, bo moral iti

Na novinarsko vprašanje, ali meni, da s poplačilom dolgov Boris Mijič ni več politično odgovoren za svoja dejanja, je Stevanović ponovil, da verjame v pet poslanskih mandatov stranke Resnica. Odgovornost poslanca Mijiča bodo, kot je poudaril, ugotavljali ustrezni organi. "Če bo odločitev ugodna zanj, bo ostal, če ne bo poplačal dolgov do konca leta in če bo pravnomočno spoznan za krivega v katerikoli zadevi, bo moral iti," je poudaril.

Za v sredo dopoldne je Stevanović napovedal tudi izjavo poslanca Mijiča. "Vsebinska vprašanja boste lahko razčistili kmalu, gospod Mijič je po bolniškem statusu že aktiven in naj bi bil jutri tudi dostopen za medije," je dejal.

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Stevanović je ponovil, da so pritiski določenih strank "na te uboge delavce Progrosa, ki niso prejeli plačila za svoje delo", ogromni. "To kaže na to, da določenim strankam in njihovim strankarskim izpostavam sploh niso v interesu delavci, ampak želijo samo to, da Resnica ostane brez enega mandata," je prepričan.

V Resnici po njegovih besedah ugotavljajo, da v gradbeni panogi obstaja velika plačilna nedisciplina in da veliko podjetij ne plačuje svojih delavcev, ker ne dobijo denarja od izvajalcev. Zato bodo, kot je napovedal, pripravili predlog novele zakona o gradbeništvu, ki bo predvideval načine plačevanja tudi podizvajalcev, da do takih kršitev ne bi več prihajalo.

Levica terja odstop obeh, tako Mijiča kot Stevanovića

Do Stevanovićevega jemanja stvari v lastne roke so bili že kritični sindikati, pri pozivu k odstopu poslanca Mijiča še vedno vztraja tudi opozicija. 

"Za nas se glede Mijiča ni nič spremenilo. Še naprej pričakujemo odstop!" v ponedeljek sporočili iz Levice. Njegov odstop zahtevajo zaradi resnih očitkov o izkoriščanju delavcev, neizplačevanju plač in neporavnanih obveznostih. 

Hkrati so pozvali Stevanovića, naj tudi sam prevzame politično odgovornost in odstopi, saj je svojega poslanca ves čas branil in ščitil, namesto da bi zaščitil ugled Državnega zbora.

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Današnja razkritja pa po njihovem mnenju predstavljajo dodatno potrditev, zakaj Stevanović ne bi smel opravljati funkcije predsednika Državnega zbora. "Zoran Stevanović je bil večkrat javno vprašan glede pravnomočnih obsodb. Namesto jasnega in nedvoumnega odgovora smo poslušali izmikanje in nepopolna pojasnila," so sporočili iz Levice.

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"Kdor zavaja javnost in prikriva lastne pravnomočne obsodbe ter hkrati ščiti poslanca, ki ga spremljajo resni očitki o izkoriščanju delavcev, nima potrebne kredibilnosti za vodenje najvišjega zakonodajnega organa. Kredibilnosti nimajo niti Janez Janša, Jernej Vrtovec in Anže Logar, ki se zanašajo na podporo Resnice in kupujejo njihove politične usluge, na škodo nas vseh," so še zapisali.

V Levici zato vztrajajo pri svojem pozivu: Boris Mijič mora odstopiti s poslanske funkcije, Zoran Stevanović pa mora prevzeti politično odgovornost in odstopiti s funkcije predsednika Državnega zbora.

Gibanje Svoboda: Stevanovič gradi lastno promocijo

Tudi iz Gibanja Svoboda so sporočili, da je ravnanje poslanca Mijiča nesprejemljivo, zato še naprej ocenjujejo, da bi moral prevzeti odgovornost in odstopiti.

"Nesprejemljivo pa je tudi, da skuša predsednik njegove stranke Zoran Stevanović na tej zgodbi graditi svojo lastno politično promocijo in se predstavljati kot heroj," so še dodali.

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SD: Cilj je jasna razjasnitev odgovornosti

Socialni demokrati pa so sporočili, da izhajajo iz jasnega načela, da mora spoštovanje prava in pravic ljudi veljati za vse enako. To še posebej velja, ko gre za pravice delavk in delavcev, plačilo za opravljeno delo ter odgovornost tistih, ki so imeli vpliv na poslovanje podjetja.

"Vsak korak v smeri poplačila oškodovanih delavcev je pomemben, vendar mora biti cilj popolna ureditev vseh odprtih obveznosti in jasna razjasnitev odgovornosti. Če obstajajo še drugi oškodovani delavci ali neporavnane terjatve, pričakujemo, da se to nemudoma ugotovi in ustrezno uredi," so še dodali.

Za Socialne demokrate je ključno, da se takšne zadeve ne presojajo po politični pripadnosti posameznika, temveč po enakih standardih, in sicer spoštovanje zakonodaje, spoštovanje delavskih pravic in odgovornost za posledice svojih ravnanj. "Za to imamo v Republiki Sloveniji pristojne institucije, za katere verjamemo, da bodo opravile svoje delo in ne podpiramo PR akcij posameznikov."

Iz stranke Fokus Marka Lotriča so danes sporočili: "Za vsako opravljeno delo zaposleni mora prejeti plačo. Varstvo delavskih pravic mora biti vedno na prvem mestu. Pristojni organi naj ugotovijo dejstva, morebitne politične odločitve pa so predvsem odgovornost posameznika in njegove poslanske skupine."

Prošnjo za komentar o politični odgovornosti Mijiča smo poslali tudi v SDS, Demokrate, NSi in SLS, a njihovih odgovorov nismo prejeli.

Poglavja:
Na vrh Mijič Levica Svoboda SD
levica odziv delavci mijič stevanović poplačilo dolg

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KOMENTARJI14

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ap100
07. 07. 2026 16.31
to je presedan, ko bi vsi ki zmorejo naredili tako bi bil večji red v državi, bravo - ne morem razumeti kako se lahko kdo pritožuje zato ker so delavci plačani
Odgovori
0 0
Rothschild1
07. 07. 2026 16.18
A sedaj bo tudi Svoboda placala 50 milijonov, za polplacilo dolgov Lj Zepanovica? Pa Sivilja-aneks vrnila 2,5 milijonov, za katere trdi njena prijateljica, sa jih je ukradla?
Odgovori
+4
4 0
V.Sam
07. 07. 2026 16.13
A tejle sedaj imajo volilno pravico? Kaj pa pravi koalicija, jim jo bo dovolila?
Odgovori
+3
3 0
Martinović
07. 07. 2026 16.13
Zanimivo, da se zdi levim bolj primerno, da bi delavci ostali brez plačila, ker s poplačilom ostajajo brez streliva za politično likvidacijo Resnice. Še en lep primer kako sta za levake delavec in solidarnost zgolj in samo politična floskula, uzurpacije oblasti.
Odgovori
+4
4 0
Vakalunga
07. 07. 2026 16.04
Kdaj bo samo oklicana Evro sekretarka Alenka Aneks expert angleškega jezika.. poplačala 200 000 oropanih delničarjev NKB ema..prašam, ko ima tri metre dolgo gofljo..??
Odgovori
+2
4 2
prince of persia
07. 07. 2026 15.59
Stevanović baksuz baksuzni
Odgovori
+2
3 1
ho?emVšolo
07. 07. 2026 15.57
Darij ti je že napisal ček, nič se bati
Odgovori
+2
2 0
marjanovic.drazen
07. 07. 2026 15.52
Reku je mijicu da mu da denar da jih poplaca ce ne ga bo vrgu vn. On mu je dal denar, ta klovn se je zlagal da je dal svoje denar in Slovenci ste spet verjeli
Odgovori
+2
2 0
ho?emVšolo
07. 07. 2026 15.47
Zdaj so na vrsti še drugi, teh opeharjenih delavcev je še 17.
Odgovori
+3
3 0
ArkaMast
07. 07. 2026 15.56
sistemsko je treba reševati zadeve. Tak populizem ne bo laufal. A bo drugi mesec tudi plačal katerim? aha, me zanima.... Stevanović bombona ne bi dal, če ni novinarjev poleg.
Odgovori
+3
3 0
ho?emVšolo
07. 07. 2026 15.58
sistemsko je potrebno čistiti parlament
Odgovori
+2
2 0
SLObunkeljn
07. 07. 2026 15.47
A zdaj pa je rešena integriteta?
Odgovori
+1
1 0
Perovskia
07. 07. 2026 15.45
Lepo vsaj placano so dobili. Podizvajalci nihad besica, ki ga je golob nastavil za pranje denarja ne odgovarj in ne placuje
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-5
0 5
Bbcc123
07. 07. 2026 15.50
Janša*
Odgovori
+1
1 0
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