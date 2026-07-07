Stevanović poplačal delavce Progrosa, Levica ga poziva k odstopu

"Trije delavci Progrosa, ki so ostali brez plač, so danes dobili nakazane vse zaostale plače," je danes v DZ zatrdil Zoran Stevanović. Eden je dobil 6000 evrov, dva pa po 3000 evrov. Podjetje Progros zdaj ta denar dolguje Stevanoviću in ta je prepričan, da bo dolg poplačan do konca leta, kot je bilo tudi dogovorjeno na organih stranke Resnica.

Zoran Stevanović z delavci Progrosa, ki jim je poplačal dolg. FOTO: Facebook

Stevanović o Mijiču: Če bo pravnomočno spoznan za krivega, bo moral iti

Na novinarsko vprašanje, ali meni, da s poplačilom dolgov Boris Mijič ni več politično odgovoren za svoja dejanja, je Stevanović ponovil, da verjame v pet poslanskih mandatov stranke Resnica. Odgovornost poslanca Mijiča bodo, kot je poudaril, ugotavljali ustrezni organi. "Če bo odločitev ugodna zanj, bo ostal, če ne bo poplačal dolgov do konca leta in če bo pravnomočno spoznan za krivega v katerikoli zadevi, bo moral iti," je poudaril. Za v sredo dopoldne je Stevanović napovedal tudi izjavo poslanca Mijiča. "Vsebinska vprašanja boste lahko razčistili kmalu, gospod Mijič je po bolniškem statusu že aktiven in naj bi bil jutri tudi dostopen za medije," je dejal.

Stevanović je ponovil, da so pritiski določenih strank "na te uboge delavce Progrosa, ki niso prejeli plačila za svoje delo", ogromni. "To kaže na to, da določenim strankam in njihovim strankarskim izpostavam sploh niso v interesu delavci, ampak želijo samo to, da Resnica ostane brez enega mandata," je prepričan. V Resnici po njegovih besedah ugotavljajo, da v gradbeni panogi obstaja velika plačilna nedisciplina in da veliko podjetij ne plačuje svojih delavcev, ker ne dobijo denarja od izvajalcev. Zato bodo, kot je napovedal, pripravili predlog novele zakona o gradbeništvu, ki bo predvideval načine plačevanja tudi podizvajalcev, da do takih kršitev ne bi več prihajalo.

Levica terja odstop obeh, tako Mijiča kot Stevanovića

Do Stevanovićevega jemanja stvari v lastne roke so bili že kritični sindikati, pri pozivu k odstopu poslanca Mijiča še vedno vztraja tudi opozicija. "Za nas se glede Mijiča ni nič spremenilo. Še naprej pričakujemo odstop!" v ponedeljek sporočili iz Levice. Njegov odstop zahtevajo zaradi resnih očitkov o izkoriščanju delavcev, neizplačevanju plač in neporavnanih obveznostih. Hkrati so pozvali Stevanovića, naj tudi sam prevzame politično odgovornost in odstopi, saj je svojega poslanca ves čas branil in ščitil, namesto da bi zaščitil ugled Državnega zbora.

Današnja razkritja pa po njihovem mnenju predstavljajo dodatno potrditev, zakaj Stevanović ne bi smel opravljati funkcije predsednika Državnega zbora. "Zoran Stevanović je bil večkrat javno vprašan glede pravnomočnih obsodb. Namesto jasnega in nedvoumnega odgovora smo poslušali izmikanje in nepopolna pojasnila," so sporočili iz Levice.

"Kdor zavaja javnost in prikriva lastne pravnomočne obsodbe ter hkrati ščiti poslanca, ki ga spremljajo resni očitki o izkoriščanju delavcev, nima potrebne kredibilnosti za vodenje najvišjega zakonodajnega organa. Kredibilnosti nimajo niti Janez Janša, Jernej Vrtovec in Anže Logar, ki se zanašajo na podporo Resnice in kupujejo njihove politične usluge, na škodo nas vseh," so še zapisali. V Levici zato vztrajajo pri svojem pozivu: Boris Mijič mora odstopiti s poslanske funkcije, Zoran Stevanović pa mora prevzeti politično odgovornost in odstopiti s funkcije predsednika Državnega zbora.

Gibanje Svoboda: Stevanovič gradi lastno promocijo

Tudi iz Gibanja Svoboda so sporočili, da je ravnanje poslanca Mijiča nesprejemljivo, zato še naprej ocenjujejo, da bi moral prevzeti odgovornost in odstopiti. "Nesprejemljivo pa je tudi, da skuša predsednik njegove stranke Zoran Stevanović na tej zgodbi graditi svojo lastno politično promocijo in se predstavljati kot heroj," so še dodali.

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