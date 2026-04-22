Stevanoviću 'iskreno godi', da je 'glavna vsebina tako velike stranke'

Poslanska skupina Svoboda je napovedala ustavno pritožbo zoper sklep o izvolitvi predsednika državnega zbora in pobudo za oceno ustavnosti poslovnika DZ. Kot so pojasnili, je razlog označevanje glasovnic na tajnem glasovanju o predsedniku DZ, s čimer se je po njihovem mnenju na tajnem glasovanju izničilo institut tajnega glasovanja, kar med drugim pomeni tudi poseg v ustavno zagotovljeno svobodo poslanskega mandata. Ustavnemu sodišču bodo med drugim predlagali, da omenjeni sklep razveljavi in zadevo vrne državnemu zboru v ponovljeno glasovanje.

Stevanović pa meni, da za tak korak ni pravne podlage. "Žalosti me, da so očitno ljudje iz prejšnjega mandata navajeni, da ne potrebujejo pravnih strokovnjakov in pravnih nasvetov," je dejal v današnji izjavi. Po njegovem mnenju je namreč jasno, da ob jasno izraženi volji na glasovnici veljavnosti ni mogoče oporekati. Poslanka Svobode Alenka Bratušek je danes dejala še, da so svoje korake zdaj naredili, o zadevi bo odločalo ustavno sodišče. Prepričana pa je, da bodo stranke "desne koalicije" imele veliko telefonskih klicev iz sestrske stranke v Bruslju o aktualnem dogajanju.

V SD in Levici se ustavni pritožbi niso pridružili. Obenem pa sta poslanka SD Andreja Katič in sokoordinator Levice Luka Mesec danes tudi zavrnila očitke, da so poslanci obeh strank tajnost glasovanja kršili, ko niso prevzeli glasovnic. "Mi smo s tem javno izrazili nestrinjanje z vsemi postopki. Je pa zanimivo, če vprašate, kdo je narisal križec, krogec, pikico, da tega ne upajo povedati. Mi smo s tem dejanjem javno povedali, kakšna je naša odločitev," je komentirala Katič. Mesec pa je dejal še, da gre za "povsem legitimno pravico vsakega poslanca in vsake poslanske skupine, da se posluži tovrstne obstrukcije".