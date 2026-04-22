Slovenija

Stevanoviću 'iskreno godi', da je 'glavna vsebina tako velike stranke'

Ljubljana, 22. 04. 2026 16.41 pred 1 uro 2 min branja 46

Avtor:
Ne.M. STA
Zoran Stevanović, novi predsednik DZ

Predsednik DZ Zoran Stevanović meni, da ustavna pritožba Svobode na sklep o njegovi izvolitvi zaradi označevanja glasovnic na tajnem glasovanju pravno ne vzdrži. To nima veze z ustavnim sodiščem, če je volja na glasovnici jasno izražena, temu nihče ne more oporekati, ocenjuje. Mu pa "iskreno godi", da je "glavna vsebina tako velike stranke".

Poslanska skupina Svoboda je napovedala ustavno pritožbo zoper sklep o izvolitvi predsednika državnega zbora in pobudo za oceno ustavnosti poslovnika DZ. Kot so pojasnili, je razlog označevanje glasovnic na tajnem glasovanju o predsedniku DZ, s čimer se je po njihovem mnenju na tajnem glasovanju izničilo institut tajnega glasovanja, kar med drugim pomeni tudi poseg v ustavno zagotovljeno svobodo poslanskega mandata.

Ustavnemu sodišču bodo med drugim predlagali, da omenjeni sklep razveljavi in zadevo vrne državnemu zboru v ponovljeno glasovanje.

Stevanović pa meni, da za tak korak ni pravne podlage. "Žalosti me, da so očitno ljudje iz prejšnjega mandata navajeni, da ne potrebujejo pravnih strokovnjakov in pravnih nasvetov," je dejal v današnji izjavi. Po njegovem mnenju je namreč jasno, da ob jasno izraženi volji na glasovnici veljavnosti ni mogoče oporekati.

Poslanka Svobode Alenka Bratušek je danes dejala še, da so svoje korake zdaj naredili, o zadevi bo odločalo ustavno sodišče. Prepričana pa je, da bodo stranke "desne koalicije" imele veliko telefonskih klicev iz sestrske stranke v Bruslju o aktualnem dogajanju.

Preberi še SDS bi število ministrstev skrčila iz 19 na 14

V SD in Levici se ustavni pritožbi niso pridružili. Obenem pa sta poslanka SD Andreja Katič in sokoordinator Levice Luka Mesec danes tudi zavrnila očitke, da so poslanci obeh strank tajnost glasovanja kršili, ko niso prevzeli glasovnic.

"Mi smo s tem javno izrazili nestrinjanje z vsemi postopki. Je pa zanimivo, če vprašate, kdo je narisal križec, krogec, pikico, da tega ne upajo povedati. Mi smo s tem dejanjem javno povedali, kakšna je naša odločitev," je komentirala Katič. Mesec pa je dejal še, da gre za "povsem legitimno pravico vsakega poslanca in vsake poslanske skupine, da se posluži tovrstne obstrukcije".

Preberi še Komu je bilo kršeno tajno glasovanje? Bi ustavna pritožba lahko uspela?

Odločitev za ustavno pritožbo sicer prihaja po razkritju STA o označevanju glasovnic na tajnem glasovanju o predsedniku DZ Stevanoviću. Del glasovnic v njegovo podporo je bil označen, pri čemer je bilo prepoznati tri različne vrste oznak. Primerjava števila glasovnic, označenih na enak način, pa kaže, da bi jih lahko označevali poslanci NSi, SLS in Fokus, Demokratov in Resnice.

Občine v Julijskih Alpah uvajajo 500 evrov globe za divje kampiranje

Simbolično zasadili češnjo: drevesa ustvarjajo mikroklimo, ki otrokom pomaga okrevati

nebony1
22. 04. 2026 18.22
Ne štekam… 2021 ste ga šprickal s solzilcem pa vlačili po Nova24 in je bil problem, ker je izdal vašega Zmagota). Zdaj vam je junak in ga branite. Vse ostalo več naenkrat ni pomembno. Kameleonsko, ni kaj…:)))
rogla
22. 04. 2026 18.15
Stevanović - prevarant!
nebony1
22. 04. 2026 18.18
Mu je treba v cirilici napisat, da bo razumeO
JanezNovak13
22. 04. 2026 18.22
@nebony: 3OPAH?
Andrej77
22. 04. 2026 18.11
Naj se raje ukvarjajo s resnimi problemi in ne z jasno izraženo voljo poslancev. Imajo cel kup dreka na glavi. Nikoli več se levaki ne očistijo. Jim je dala tudi mladina jasen NE a oni se še kar zanašajo na preteklost škrata in kraljico 10%
iziizi
22. 04. 2026 18.04
bolje bi bilo da bi se ukvarjali z korupcijo in kako bodo vse zaprl ki so kradli
Kod.
22. 04. 2026 18.02
Po neuradnih izračunih bo Resnica na naslednjih volitvah izgubila 100.000 volilcev,Stevo pravi da če bi imel toliko volilcev se bi zdaj potegoval za PV 😁
Majzelj
22. 04. 2026 18.01
Alenka, ki se je sama izglasovala za kandidata za evropskega komisarja že ve kaj so poštene volitve. A je vmes kaj pridobljenega denarja uporabila za tečaj angleščine?
Petur
22. 04. 2026 17.57
dva pomočnika,namestnika...kmalu bo brca..
Matic321321
22. 04. 2026 17.53
Nisem bil sicer nikoli za njega, ampak jim pa lepo ded kvinte reže😂
Victoria13
22. 04. 2026 17.52
Čimprej je treba vzet pod drobnogled poslovanje Gen-i, Star solar in Bozen!!!
Victoria13
22. 04. 2026 17.52
Borzen
Greznica
22. 04. 2026 17.50
epsko mi je brati podporo sekte kletne temu prevarantu ... nekoč ste bili zelo proti ćef...jem! dvoličneži
asgard
22. 04. 2026 18.22
ja vi zmerom igrate na karto profitpartizanov, desni pa vidimo kdo dela. Pa naj bo srbskega porekla ali pa iz Bangladeša. Levi pa samo da je našist...
Darko32
22. 04. 2026 17.48
Kdor je dal to USTAVNO pritožbo je dokazal, da je navaden LUZER na kvadrat. Namreč če je bilo obkroženo tako, da je nedvomno izražena volja poslancev je lahko zraven narisanih še mnogo drugega. Tukaj pa se postavlja drugo vprašanje in to je: ALi so vsi volilni listki zaščiteni pred ponarejanjem ali ne. Zato je to z oznakami na glasovnicah samo potrditev, da so volilni rezultati pristni in legitimni. Zato absolutno se strinjam, da so izvolili pravega za mesto predsednika. Ne more biti predsednik, kateri razkazuje svoje intimne dele telesa drugim poslancem in to kar v državnem zboru ali pa kupleraj vzganja v državnem zboru. Zato ta ustavna pritožba če bi jaz bil na mestu sodnika bi enostavno zavrnil brez obrazložitve in poučil vlagatelje, da morajo tudi pri sebi to razčititi ali so sami delovali samostojno ali pod dekretu drugega.
rogla
22. 04. 2026 18.17
Nezreli volilci - poslanci pač!
Greznica
22. 04. 2026 17.47
prevarant je vedno prevarant ...
mali.mato
22. 04. 2026 17.59
Naš Robi....
Rudar
22. 04. 2026 17.47
Precej jugoslovanov danes tle rovari.
Mir na svetu
22. 04. 2026 17.45
Nikoli si nisem mislil,da je stranka SVOBODA tako nestrpna ,arogantna (in še bi lahko našteval ) stranka. Pa kaj je z vami??? Isti ste oziroma ne ,slabši ste kot SDS pa dajte človeku mir ,mnogo bolj mirno in uglajeno vodi DZ kot prejšnja gospa. Najbolj pametna je pa Bratuškova katera je v EU naredila takšno sramoto Sloveniji z svojo angleščino ,naredila sramoto Sloveniji,ko od ljudi sploh ni dobila podpore in se zrinila na vlado oziroma zamenjala kar osem obrazov ,in ona je najbolj cinična. Sramota ljudje ,če bo tako dalje nas ne reši več 100 golobov, 100 janš in 100 stevanovićev.
poper00
22. 04. 2026 17.52
Odlično ,da podpiraš ljudi ,ki so prišli s prevaro volilcev v parlament in je sedaj po sklenitvi pakta z Janšo predsednik parlamenta.PDZ je navaden lažnivec in prevarant.Drugače pa si verjetno slišal Janševo Angleščino in verjetno tudi Stevotovo pa te to ni motilo.
Kod.
22. 04. 2026 17.53
Če si komaj zdaj opazil štiri leta arogance,je žalostno
wsharky
22. 04. 2026 17.44
Stevo se vam vsem lepo smeje, sklenil je pakt z pravnomočno obsojenim arestantom Janšo, v vladi ne bo sodeloval, ker nima ljudi, ki bi bili primerni in sposobni za vodenje ministrstev, pokasiral bo za vsako glasovanje za vse kar bo jufka predlagal in to je to - lagano sportski
poper00
22. 04. 2026 17.53
Verjetno Janša ne bo pristal na šibko vlado ker je tako rekel.
Victoria13
22. 04. 2026 17.40
Za vsakim dobrim konjem se dviga prah...ne daj se Stevanović!!!
poper00
22. 04. 2026 17.53
On je samo konj.
JanezNovak13
22. 04. 2026 17.39
"To nima veze z ..." Nima *z*veze z
RUBEŽ
22. 04. 2026 17.30
Oglaša se največji lažnivec v Sloveniji. In takega je, vemo kdo, postavil na čelo DZ. SRAMOTA.
MatPaat
22. 04. 2026 17.34
Aj aj levičar. Še kaj boš povedal? Daj še malo o vedenju UKZ. Za primitivce je sigurno bilo to zelo dobro ali?
Victoria13
22. 04. 2026 17.44
Največji lažnivec je Golob, večkrat potrjeno, dokazano!!!
Nidani
22. 04. 2026 17.28
Iskreno, si slovenska sramota! Vse si, kar poslanec ne bi smel biti, predsednik DZ pa še toliko manj! Kdor te je predlagal, bi v nekih drugih časih igral košarko na Golem, pa ne z žogo!
Victoria13
22. 04. 2026 17.41
Sramota je bila UKZ...nepozabno!
JanezNovak13
22. 04. 2026 17.41
"Na Golem" Naselje Golo v občini Ig?
Nidani
22. 04. 2026 18.04
Samo janšisti lahko tole podpirajo, ker isti tiči skupaj letajo! 🤮
bibaleze
Portal
Rodila je pri 17 letih in sinu lagala, da je njegova sestra
6 znakov depresije pri očetih, ki jih skoraj vsi spregledamo
6 znakov depresije pri očetih, ki jih skoraj vsi spregledamo
Koliko časa še pred zasloni? Razlogi za družinski odklop
Koliko časa še pred zasloni? Razlogi za družinski odklop
Rihanna prvič pokazala hčerko, že zdaj je prava modna ikona
Rihanna prvič pokazala hčerko, že zdaj je prava modna ikona
zadovoljna
Portal
Viralni posnetek ženske, ki se ni zmenila za Harryja in Meghan
Iz bolečine je nastala ena njenih najlepših in najbolj iskrenih pesmi do zdaj
Iz bolečine je nastala ena njenih najlepših in najbolj iskrenih pesmi do zdaj
To je Neži spremenilo življenje
To je Neži spremenilo življenje
Ganljiv trenutek princese, ki je ogrel srca v palači
Ganljiv trenutek princese, ki je ogrel srca v palači
vizita
Portal
Zakaj vas napenja, če jeste zdravo
Kdaj je drhtenje lahko znak Parkinsonove bolezni
Kdaj je drhtenje lahko znak Parkinsonove bolezni
Začelo se je kot prehlad, končalo z izgubo ravnotežja
Začelo se je kot prehlad, končalo z izgubo ravnotežja
Motnje spanja: kdaj so lahko znak resnih težav z možgani
Motnje spanja: kdaj so lahko znak resnih težav z možgani
cekin
Portal
Le ena država se lahko popolnoma prehrani sama
Dolgoročno vlaganje brez zapletov: zakaj je ta račun vse bolj priljubljen
Dolgoročno vlaganje brez zapletov: zakaj je ta račun vse bolj priljubljen
V treh mesecih izginilo več kot 20.000 kripto milijonarjev
V treh mesecih izginilo več kot 20.000 kripto milijonarjev
Najbogatejši Ukrajinec za stanovanje v Monaku odštel 471 milijonov
Najbogatejši Ukrajinec za stanovanje v Monaku odštel 471 milijonov
moskisvet
Portal
Umrl legendarni kitarist in ikona rock glasbe
Nenavadne sanje o goloti – veste, kaj pomenijo?
Nenavadne sanje o goloti – veste, kaj pomenijo?
Razkrila biseksualnost in novo partnerico
Razkrila biseksualnost in novo partnerico
Ali veste, kakšen pomen ima Mercedesova zvezda?
Ali veste, kakšen pomen ima Mercedesova zvezda?
dominvrt
Portal
Pozor, nevaren hrošček lahko povzroči opekline kože
Če imate na vratih pečice krpo, jo takoj odstranite
Če imate na vratih pečice krpo, jo takoj odstranite
Vreme do konca poletja: suh april, moker maj in vroče poletje – kaj čaka vaš vrt?
Vreme do konca poletja: suh april, moker maj in vroče poletje – kaj čaka vaš vrt?
Gradnja hiše: največje napake, ki jih delamo sami
Gradnja hiše: največje napake, ki jih delamo sami
okusno
Portal
Najbolj zdrav obrok na svetu? Sestavljajo ga le 4 sestavine
Sašo Stare o svojem kuharskem adutu: "Takoj za originalom je moja različica"
Sašo Stare o svojem kuharskem adutu: "Takoj za originalom je moja različica"
Pozabljena sladica naših babic, ki jo danes spet odkrivamo
Pozabljena sladica naših babic, ki jo danes spet odkrivamo
Ekstra okusna jed, pripravljena v samo 30 minutah
Ekstra okusna jed, pripravljena v samo 30 minutah
voyo
Portal
Modri ogljik
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Delovna akcija
Delovna akcija
