Steven Spielberg predstavlja svoj najosebnejši film: Fabelmanovi

V zgodbi filma spremljamo intimen pogled v Spielbergovo otroštvo, ko je kot mlad fant odkril ljubezen do kamere in filmov, na poti odraščanja pa je odkril družinsko skrivnost, zaradi katere se je še bolj potopil v svet filmov, ki so mu prinesli spoznanje o sebi in njegovih najdražjih.

Scenarij je Spielberg napisal v sodelovanju s Tonyjem Kushnerjem, dobitnikom Pulitzerjeve nagrade ter nominirancem za oskarja pri prejšnjih Spielbergovih filmih Lincoln in München.

V izredno močni igralski zasedbi so Gabriel LaBelle kot 16-letni ambiciozni režiser Sammy Fabelman in je bil za vlogo mladega Stevena nominiran za najboljšega mladega igralca po izboru filmskih kritikov, za več oskarjev nominirana Michelle Williams kot njegova mati Mitzi, Paul Dano kot njegov uspešni oče Burt, Seth Rogen kot Bennie Loewy, Burtov najboljši prijatelj, in nominiranec za oskarja Judd Hirsch kot stric Boris.