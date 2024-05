Številke ne lažejo: slovenske ceste vedno bolj obremenjene

Z osebnimi avtomobili je bilo lani po slovenskih cestah prevoženih 17,7 milijarde voznih kilometrov oz. 83 odstotkov vseh. Od tega je bilo 8,3 milijarde voznih kilometrov prevoženih po avtocestah in hitrih cestah, 13,1 milijarde voznih kilometrov pa po drugih javnih cestah, so izračunali v Statističnem uradu RS.

Promet domačih vozil se je na vseh javnih cestah povečal za pet odstotkov, promet tujih pa za odstotek. Na slovenskem cestnem omrežju je bilo z mopedi in motorji prevoženih za 12 odstotkov več voznih kilometrov, z osebnimi avtomobili za šest odstotkov več voznih kilometrov ter z avtobusi in minibusi za pet odstotkov več. Promet s tovornimi vozili je ostal na enaki letni ravni.

Domača cestna motorna vozila so tako po Sloveniji kot po tujini prevozila 22,3 milijarde voznih kilometrov, kar je štiri odstotke več kot v letu 2022. Osebni avtomobili so prevozili 17,5 milijarde voznih kilometrov. Od teh so jih največ, 48 odstotkov, opravili osebni avtomobili na dizelsko gorivo, in sicer 10,7 milijarde. Domača tovorna vozila so prevozila 4,4 milijarde voznih kilometrov, od tega težka tovorna vozila 2,3 milijarde.

Med osebnimi avtomobili so Slovenci največ voznih kilometrov prevozili z vozili, starimi med 10 in 14 let, med tovornimi pa z vozili, starimi med štiri in pet let.

Domači osebni avtomobili so tako po Sloveniji kot tujini prevozili za šest odstotkov več voznih kilometrov. Rast je bila najizrazitejša pri hibridnih dizelskih osebnih avtomobilih, in sicer je znašala 77 odstotkov. Obseg prometa, ki so ga opravila tovorna vozila, se je v letni primerjavi zmanjšal za tri odstotke.

V daljši, sedemletni časovni primerjavi se je obseg prometa domačih vozil povečal za 12 odstotkov; pri osebnih avtomobilih je zrasel za desetino, pri tovornih vozilih pa za 21 odstotkov, so še sporočili statistiki.