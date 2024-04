Številna gospodinjstva kljub očiščenim kurilnim napravam prejela dopis ministrstva

Ne odlašajmo do nove zime in pokličimo dimnikarja, da nam kurilne naprave, dimnike in prezračevalnike očisti in pripravi na novo kurilno sezono. Vse več je namreč gospodinjstev, če evidence ministrstva držijo, več kot polovica, ki dimnikarja v hišo ne spustijo. Kar pa ne le, da ni dobro, je tudi nevarno. Pa še od zavarovalnine se lahko v primeru požara mirno poslovimo. Ministrstvo za okolje je zato mnogim že poslalo opozorilni dopis, ki pa je dvignil precej prahu, saj so ga očitno naslovili tudi na gospodinjstva, ki imajo dimnikarske storitve redno opravljene.