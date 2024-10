Zastopniki romskih društev oškodovali proračun in gospodarske družbe

V poročilih so navajali neresnične stroške, izdajali fiktivne račune, programi aktivnosti pa niso bili izvedeni, je povedal Božičnik. Društva, ki so bila navedena za izvedbo programov, niso imela aktivnih transakcijskih računov.

Društva in zveze so ustanavljali zgolj za pridobivanje sredstev na javnih razpisih, nato pa so jih porabili izključno za lastne namene. Nekatera društva so danes še aktivna, nekatera pa so iz poslovnih registrov že izbrisana. S finančnimi mahinacijami so osumljenci tok denarja preusmerili na različna druga povezana društva, na transakcijske račune družinskih članov, dvigovali pa so tudi gotovino, da bi zabrisali sled.

Kot je pojasnil, so policisti na podlagi več kazenskih ovadb sprožili obsežno preiskavo, v sklopu katere so ugotovili več kaznivih dejanj. Osumljenci so bili zakoniti zastopniki pravnih subjektov, petih društev iz območja Dolenjske, Bele krajine in Kočevja.

Osumljenci so sodelovali med seboj tako, da so izdajali številne lažne račune, lažne avtorske in partnerske pogodbe in ponarejali potrdila o plačilih. Te listine so v nadaljevanju uporabili kot prave ali resnične za upravičevanje porabe javnih sredstev. Na ta način so si pridobili za najmanj 62.000 evrov protipremoženjske koristi.

Dva izmed osumljencev sta ob tem oškodovala še najmanj 24 poslovnih oz. gospodarskih subjektov za najmanj 103.000 evrov. V imenu društev sta naročala blago in storitve, nato pa računov nista poravnala.

Božičnik je potrdil, da so osumljenci predstavniki etnične skupnosti, Romi, sredstva, ki so jih pridobivali na razpisih, pa so bila namenjena za izboljšanje delovanja romske skupnosti, a so jih osumljenci porabili zase. Denimo za nakup gradbenega materiala, stavbnega pohištva, kupovali so tudi vozila na lizing in sklepali zavarovalne police, obrokov pa nato niso plačali.